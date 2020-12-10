"ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ": активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 жовтня, активісти пікетували Офіс Генерального прокурора на знак протесту проти екстрадиції за запитом Росії воїна добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура Руслана Акієва в Молдову.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сьогодні активісти провели акцію протесту під Офісом Генпрокурора для вираження свого обурення через видачу Росії через Молдову Руслана Акієва - учасника російсько-української війни і воїна батальйону ім. Шейха Мансура.
"Це людина, яка свого часу захищала Україну. Тепер наша черга стати на захист Руслана Акієва", - заявили організатори акції.
Зазначимо, що 4 грудня нардеп фракції "Голос", секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що 2 грудня українські правоохоронці затримали учасника бойових дій на Сході України в складі добровольчого підрозділу батальйону імені Шейха Мансура - Руслана Акієва, коли правозахисники дізналися про те, що він затриманий, і намагалися встановити, де він перебуває, надійшла інформація про те, що він вже екстрадований у Молдову
"Це - третій випадок протягом цього року, коли боєць батальйону Шейха Мансура екстрадований до Молдови за спрощеною процедурою на вимогу Російської Федерації. Така екстрадиція є порушенням норм законодавства України. Зокрема статей 588 і 589 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають відмову в екстрадиції у спрощеному порядку, коли є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України", - наголошується в заяві, оприлюдненій пресслужбою політсили.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Зе влада і п ята колона відповідуть за все у свій час по повній.
І нічого, проканало, а ту людину закатували лаптєногія *******.
https://www.radiosvoboda.org/a/sprava-tumgoeva-chomu-gorilo-smittia-pid-gpu/29494922.html
********* нам хоча б одного упиря видала з тих, хто вбивав наших хлопців на Сході? Ні. Так про що розмова?!
Все інше - від лукавого прокурвора
А оказывается нет....
История крыс чинушь ничему не учит!