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Новини Фото Агресія Росії проти України
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"ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ": активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 жовтня, активісти пікетували Офіс Генерального прокурора на знак протесту проти екстрадиції за запитом Росії воїна добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура Руслана Акієва в Молдову.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні активісти провели акцію протесту під Офісом Генпрокурора для вираження свого обурення через видачу Росії через Молдову Руслана Акієва - учасника російсько-української війни і воїна батальйону ім. Шейха Мансура.

"Це людина, яка свого часу захищала Україну. Тепер наша черга стати на захист Руслана Акієва", - заявили організатори акції.

Зазначимо, що 4 грудня нардеп фракції "Голос", секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що 2 грудня українські правоохоронці затримали учасника бойових дій на Сході України в складі добровольчого підрозділу батальйону імені Шейха Мансура - Руслана Акієва, коли правозахисники дізналися про те, що він затриманий, і намагалися встановити, де він перебуває, надійшла інформація про те, що він вже екстрадований у Молдову

"Це - третій випадок протягом цього року, коли боєць батальйону Шейха Мансура екстрадований до Молдови за спрощеною процедурою на вимогу Російської Федерації. Така екстрадиція є порушенням норм законодавства України. Зокрема статей 588 і 589 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають відмову в екстрадиції у спрощеному порядку, коли є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України", - наголошується в заяві, оприлюдненій пресслужбою політсили.

ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 01
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 02
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 03
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 04
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 05
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 06
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 07
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 08
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 09
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 10
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 11
ГПУ, зупини співпрацю з ФСБ: активісти протестували під Офісом Генпрокурора проти екстрадиції за запитом РФ добровольця Акієва 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Молдова (2070) пікет (322) протест (2398) росія (65162) екстрадиція (434) добровольці (918) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+28
"ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ": активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева - Цензор.НЕТ 2104
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10.12.2020 14:25
+18
Це просто PZDC - людина проливала за свободу України кров, а ії видали країні агресору, це сатанізм якийсь елементарний....
Зе влада і п ята колона відповідуть за все у свій час по повній.
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10.12.2020 14:26
+8
То писець...Але ж то курва злочин..! За моральний аспект я вже промовчу..
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10.12.2020 14:28
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Да они же глухие... и слепые... к закону.
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10.12.2020 14:18 Відповісти
"ГПУ, останови сотрудничество с ФСБ": активисты протестовали под Офисом Генпрокурора против экстрадиции по запросу РФ добровольца Акиева - Цензор.НЕТ 2104
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10.12.2020 14:25 Відповісти
Це просто PZDC - людина проливала за свободу України кров, а ії видали країні агресору, це сатанізм якийсь елементарний....
Зе влада і п ята колона відповідуть за все у свій час по повній.
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10.12.2020 14:26 Відповісти
То писець...Але ж то курва злочин..! За моральний аспект я вже промовчу..
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10.12.2020 14:28 Відповісти
Назва "ОГПУ" зобов'язує вчиняти злочини.
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10.12.2020 14:31 Відповісти
забули помічника луцика єніна, який зараз влаштувався у МІД, така собі типова прокурворська гадюка, яка на запит ********* видала добровольця ще у вересні 18 році?
І нічого, проканало, а ту людину закатували лаптєногія *******.
https://www.radiosvoboda.org/a/sprava-tumgoeva-chomu-gorilo-smittia-pid-gpu/29494922.html
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10.12.2020 14:37 Відповісти
Тумгаєв воював на боці ІГІЛ.
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10.12.2020 14:50 Відповісти
по-фі-гу!
********* нам хоча б одного упиря видала з тих, хто вбивав наших хлопців на Сході? Ні. Так про що розмова?!
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10.12.2020 14:52 Відповісти
Вам пофігу?Мені,в принципі,теж.Але якщо ми хочемо бути союзниками Заходу і США,то не повинні давати притулок тим,хто є їх заклятим ворогом.Тим більше під питанням,чи Тумгаєв був дійсно бійцем добровольчого батальону.
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10.12.2020 14:58 Відповісти
особисто мені по цієї справі було достатньо слова Друга Червня (Царстве Небісне).
Все інше - від лукавого прокурвора
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10.12.2020 15:12 Відповісти
А попередні двоє?
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10.12.2020 20:04 Відповісти
А мусорня вишикувалась як і у 2014р. І що змінив майдан ? Бо жоден поліцай не за нього не відповів,а продовжують свою діяльність у мусарні.
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10.12.2020 14:39 Відповісти
Я думал когда клоуну луцику дали пиз-ей по экстрадиции в рашку добробата это прекратилось....
А оказывается нет....
История крыс чинушь ничему не учит!
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10.12.2020 14:39 Відповісти
якого добробата? чурбана того, він не доброволець, тим більш поїхав на схід коли вже мав проблему, хотів там пересидіти, але десь шарився пару тижнів і повернувся, добровольцем не був.
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10.12.2020 17:57 Відповісти
ОГПУ - органiзована преступна група уголовникiв
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10.12.2020 14:45 Відповісти
Зелёные мрази выслуживаются перед кремлём.....О последствиях не думают... Ну - ну ....
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10.12.2020 15:04 Відповісти
їм нічим думати, там замість мізків - зелені ригачки
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10.12.2020 15:13 Відповісти
Вы абсолютно правы - примитивные, алчные, продажные ничтожества уважают только грубую силу и понимают только угрозу истребления..... Вы, уверен, прекрасно помните , как наш павлин поджал свой хвост, когда путинская содержанка - бородатая свиная жопа - пригрозила шутнику отрезать его пустую крысиную головешку....Оно усРалось и на коленях вымолило прощения и пощады... Тьфу, ничтожество чмошное....
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10.12.2020 15:33 Відповісти
Предательство гпу стало возможно потому, что быдлячий народ стал предателем и позволяет коемлевскому мяснику уничтожать Украину, куда дальше, если ВО "Свобода" стало сотрудничать с фсб, в таком случае, украинские патриоты должны обьединиться и закрыть брешь новыми силами, либо капитуляция и в рабство кремлевской орды.
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10.12.2020 15:05 Відповісти
 
 