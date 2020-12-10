П'яний водій збив трьох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги в Одесі. Вижив тільки один, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Суворовському районі Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одесі.

За даними правоохоронців, у дорожній аварії, яка сталася сьогодні вночі на Хаджибеївській дорозі, двоє людей загинули, ще один - опинився в лікарні.

Так, встановлено, що водій "Mazda" в стані алкогольного сп'яніння виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на трьох чоловіків у віці 36-ти, 31-го і 19-років, які стояли на узбіччі.

"В аварії, на жаль, вижив тільки наймолодший із потерпілих, зараз він у медичному закладі", - сказано в повідомленні

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України, в рамках якого призначено низку експертиз.

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В даний час 47-річного водія затримали в процесуальному порядку, з ним проводяться невідкладні слідчі дії.



Фото: сайт поліції