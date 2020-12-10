П'яний водій збив трьох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги в Одесі. Вижив тільки один, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Суворовському районі Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одесі.
За даними правоохоронців, у дорожній аварії, яка сталася сьогодні вночі на Хаджибеївській дорозі, двоє людей загинули, ще один - опинився в лікарні.
Так, встановлено, що водій "Mazda" в стані алкогольного сп'яніння виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на трьох чоловіків у віці 36-ти, 31-го і 19-років, які стояли на узбіччі.
"В аварії, на жаль, вижив тільки наймолодший із потерпілих, зараз він у медичному закладі", - сказано в повідомленні
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України, в рамках якого призначено низку експертиз.
В даний час 47-річного водія затримали в процесуальному порядку, з ним проводяться невідкладні слідчі дії.
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Вот к чему приводит отсутствие должного полицейского контроля на дорогах.
https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/avto-patrulnih-zbilo-zhinku-na-pishohidnomu-perehodi-v-chernivcyah-zyavilosya-video-dtp-399353 Біля міської ради автомобіль патрульних збив жінку на пішохідному переході.
А які лампи безконтрольно і бездумно встановлюють недолугі водії собі на машини?,що повністю осліплюють зустрічний транспорт...
Я ЗА чесний техогляд та жорсткий контроль на дорозі за технічним станом авто.
если за рулем пьяный дебил.