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Новини Фото ДТП
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П'яний водій збив трьох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги в Одесі. Вижив тільки один, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Суворовському районі Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суворовський відділ поліції в Одесі.

За даними правоохоронців, у дорожній аварії, яка сталася сьогодні вночі на Хаджибеївській дорозі, двоє людей загинули, ще один - опинився в лікарні.

Так, встановлено, що водій "Mazda" в стані алкогольного сп'яніння виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на трьох чоловіків у віці 36-ти, 31-го і 19-років, які стояли на узбіччі.

Пяний водій збив трьох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги в Одесі. Вижив тільки один, - поліція 01

"В аварії, на жаль, вижив тільки наймолодший із потерпілих, зараз він у медичному закладі", - сказано в повідомленні

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України, в рамках якого призначено низку експертиз.

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В даний час 47-річного водія затримали в процесуальному порядку, з ним проводяться невідкладні слідчі дії.

Пяний водій збив трьох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги в Одесі. Вижив тільки один, - поліція 02
Фото: сайт поліції

ДТП (4467) Одеса (5458)


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Топ коментарі
+8
Больше надо сбивать,больше.Может кому-то дойдёт ,что надо пожизненное вводить и сроки до 50 лет включительно,а так дадут год условно.
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10.12.2020 15:16
+6
Выпил ложись спать. Пострадавших это тоже касается... что они делали ночью на обочине? Понятное дело, что я сейчас придираюсь, но ночью дома нужно быть с женой и детьми, а не шлятсо где попало...
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10.12.2020 15:04
+4
Почему же отсутствие? Присутствие есть, и даже излишнее.
https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/avto-patrulnih-zbilo-zhinku-na-pishohidnomu-perehodi-v-chernivcyah-zyavilosya-video-dtp-399353 Біля міської ради автомобіль патрульних збив жінку на пішохідному переході.
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10.12.2020 16:40
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Номер на авто нужен для того, что бы его скрывать или снимать после ДТП.
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10.12.2020 15:03 Відповісти
На цій ділянці дороги обмеження швидкості 20км на годину!
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10.12.2020 15:16 Відповісти
Выпил ложись спать. Пострадавших это тоже касается... что они делали ночью на обочине? Понятное дело, что я сейчас придираюсь, но ночью дома нужно быть с женой и детьми, а не шлятсо где попало...
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10.12.2020 15:04 Відповісти
стояли спокойно, ждали четвертого на машине, чтоб вместе на смену ехать, вариантов немало.
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10.12.2020 16:17 Відповісти
Еще и бляха скорее всего
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10.12.2020 15:08 Відповісти
Больше надо сбивать,больше.Может кому-то дойдёт ,что надо пожизненное вводить и сроки до 50 лет включительно,а так дадут год условно.
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10.12.2020 15:16 Відповісти
Какая регулярность, однако!
Вот к чему приводит отсутствие должного полицейского контроля на дорогах.
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10.12.2020 15:57 Відповісти
Почему же отсутствие? Присутствие есть, и даже излишнее.
https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/avto-patrulnih-zbilo-zhinku-na-pishohidnomu-perehodi-v-chernivcyah-zyavilosya-video-dtp-399353 Біля міської ради автомобіль патрульних збив жінку на пішохідному переході.
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10.12.2020 16:40 Відповісти
[facepalm]
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10.12.2020 17:49 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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10.12.2020 16:35 Відповісти
Бухаем товарищи и господа. Водка это зло, а кто пьет, тот злодей!
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10.12.2020 16:54 Відповісти
Нічна дорога дуже небезпечна,навіть для тверезого.Стан доріг та узбіч залишає бажати кращого.
А які лампи безконтрольно і бездумно встановлюють недолугі водії собі на машини?,що повністю осліплюють зустрічний транспорт...
Я ЗА чесний техогляд та жорсткий контроль на дорозі за технічним станом авто.
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10.12.2020 16:56 Відповісти
недавно приняли новые ПРАВИЛА ДД , там про пешеходов ввели норму с ОТРАЖАТЕЛЯМИ одежда должна быть !!! адвокаты могут на ЭТО надавить !!!
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10.12.2020 17:01 Відповісти
За пяне водіння позбавляти прав ДОВІЧНО !!! От і все, водіння авто не є життєвою необхідністю. Після такого закону випадки пяних за кермом будуть унікальними та поодинокими. А зараз це масове явище.
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10.12.2020 18:09 Відповісти
Да никакие отражатели не спасут,
если за рулем пьяный дебил.
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10.12.2020 18:12 Відповісти
"В автомобиле пьяного водителя едет смерть !".....
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10.12.2020 18:58 Відповісти
це не пяний., а в хлам.
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10.12.2020 20:07 Відповісти
Одесский охотник однако плохой охотник! Третьего надо было дверкой однако..
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11.12.2020 08:37 Відповісти
По этой дороге трезвые не ездят .... И ментов нам никогда в жизни не было...
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11.12.2020 08:51 Відповісти
почему все так возмущаются ? а если окажется шо он милиционер , что тогда ?
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12.12.2020 10:26 Відповісти
 
 