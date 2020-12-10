Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба. ФОТОрепортаж

Оновлений полігон "Широкий Лан" проінспектував журналіст Олександр Махов, зробивши фотографії санвузлів і казарм.

Про це він повідомив e фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я перевірив. Навіть змивається! І руки помити можна в теплій воді. І навіть душ є!" - написав Махов.

За словами журналіста, на полігоні всього 11 казарм - 10 для чоловіків - загальна спальна кімната на 120 осіб. І одна казарма для жінок - кімнати на 5-6 осіб. Всього містечко розраховане на 3000 солдатів.

"Обіцяють, що перша бригада заїде сюди в січні-лютому", - підсумував він.

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