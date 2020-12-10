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Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба. ФОТОрепортаж
Оновлений полігон "Широкий Лан" проінспектував журналіст Олександр Махов, зробивши фотографії санвузлів і казарм.
Про це він повідомив e фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Я перевірив. Навіть змивається! І руки помити можна в теплій воді. І навіть душ є!" - написав Махов.
За словами журналіста, на полігоні всього 11 казарм - 10 для чоловіків - загальна спальна кімната на 120 осіб. І одна казарма для жінок - кімнати на 5-6 осіб. Всього містечко розраховане на 3000 солдатів.
"Обіцяють, що перша бригада заїде сюди в січні-лютому", - підсумував він.
Топ коментарі
+21 MausMike
показати весь коментар10.12.2020 16:14
+13 18c49ed2
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+7 Салаутдин
показати весь коментар10.12.2020 17:07
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В Тапе - казарма, для постоянного личного состава в ППД. Пункте постоянной дислокации.
В Шри-Ланке - казарма, для личного состава, который проходит период слаживания, перед отправкой в ООС. У такого подразделения, ППД, может находиться в районе Полтавы или Винницы, где нет соответствующих полигонов.
https://www.expressen.se/nyheter/tortyrbilderna-skakar-finland/
🤗
Я подумаю.
На их замену постепенно приобретут обычные пластмассовые.
А зачем урна? Газетами вроде уже не принято.
Хотя... гимно-стёрка всё стерпит.
Така гумова техніка застосовувалася Вірменією у Нагорному Карабаху під час 6-тижневої війни. Такі надувні підрозділи є на озброєнні РФ.
Тепер таке є і у нас."https://www.facebook.com/photo?fbid=4034826219880789&set=a.895556933807749
В цілому можна казати непогано.
Ніякого порівняння з тим що було в радянській армії.
Наша казарма була єдиною в часті з гарячою водою. Поки не дійшла черга ремонту. Ротний сказав що солдату гаряча вода не потрібна. Курва.
___________
чем тут гордиться? чуть-чуть лучше, чем свиньям в хлеву - это уже повод для радости и гордости? когда ж этот совок уйдет из голов "начальства".....