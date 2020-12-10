Чиновника Одеської митниці спіймали на хабарі $1,1 тис., - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР викрили, задокументували та припинили протиправну діяльність керівника одного з відділів митного поста "Чорноморський" Одеської митниці Держмитслужби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що вказаний співробітник, за посередництва цивільної особи - колишнього працівника митниці вимагав та отримав від громадянина України неправомірну вигоду сумі 1100 доларів США за нестворення штучних перешкод при розмитненні п'яти автомобілів, які були ввезені на територію України.

9 грудня 2020 чиновника Одеської митниці й посередника затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Зараз керівнику одного з відділів митного поста "Чорноморський" Одеської митниці Держмитслужби України та його посереднику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Надалі буде вирішуватися питання про відсторонення посадової особи митниці від займаної посади та обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зараз проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального злочину і причетних осіб. Також перевіряється причетність підозрюваних до інших корупційних правопорушень, скоєних під час службової діяльності.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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