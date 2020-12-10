УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10487 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
3 773 14

Чиновника Одеської митниці спіймали на хабарі $1,1 тис., - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР викрили, задокументували та припинили протиправну діяльність керівника одного з відділів митного поста "Чорноморський" Одеської митниці Держмитслужби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що вказаний співробітник, за посередництва цивільної особи - колишнього працівника митниці вимагав та отримав від громадянина України неправомірну вигоду сумі 1100 доларів США за нестворення штучних перешкод при розмитненні п'яти автомобілів, які були ввезені на територію України.

9 грудня 2020 чиновника Одеської митниці й посередника затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Зараз керівнику одного з відділів митного поста "Чорноморський" Одеської митниці Держмитслужби України та його посереднику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Надалі буде вирішуватися питання про відсторонення посадової особи митниці від займаної посади та обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зараз проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального злочину і причетних осіб. Також перевіряється причетність підозрюваних до інших корупційних правопорушень, скоєних під час службової діяльності.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Також читайте: ВАКС відправив у СІЗО ексчиновника АТ "Миколаївобленерго", спійманого на хабарі $50 тис. голові ФДМ

Чиновника Одеської митниці спіймали на хабарі $1,1 тис., - ДБР 01
Чиновника Одеської митниці спіймали на хабарі $1,1 тис., - ДБР 02
Чиновника Одеської митниці спіймали на хабарі $1,1 тис., - ДБР 03
Чиновника Одеської митниці спіймали на хабарі $1,1 тис., - ДБР 04
Чиновника Одеської митниці спіймали на хабарі $1,1 тис., - ДБР 05

хабар (4703) Одеса (5458) митниця (1873) ДБР (3492) Державна митна служба (641)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Наверно сторож, или электрик
показати весь коментар
10.12.2020 17:36
+1
Щось лише дрібненька тюлька трапляється нашим антікорупціонерам !! То де ті акули корупціі???)))
показати весь коментар
10.12.2020 17:26
+1
Там больше в доле посредник...
показати весь коментар
10.12.2020 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мельчает взяточник.
показати весь коментар
10.12.2020 17:19 Відповісти
Там больше в доле посредник...
показати весь коментар
10.12.2020 17:30 Відповісти
Похоже на заказ.
показати весь коментар
10.12.2020 17:33 Відповісти
Конкуренция
показати весь коментар
10.12.2020 17:35 Відповісти
Наверно сторож, или электрик
показати весь коментар
10.12.2020 17:36 Відповісти
Щось лише дрібненька тюлька трапляється нашим антікорупціонерам !! То де ті акули корупціі???)))
показати весь коментар
10.12.2020 17:26 Відповісти
И зачем они нужны, эти таможенники? Знаю только одного , которого 'декомунизировала ' жена. Он был официально гол , как сокол, ездил на работу на ланосе , все имущество было записано на жену , нажитое непосильным трудом, с которой он был в фиктивном разводе. Результат, она сбежала от него в Германию, имущество распродала , даже не поставив его в известность. Сработала гораздо эффективней НАБУ.
показати весь коментар
10.12.2020 17:29 Відповісти
замечу - и эффективнее оффшорных фондов по легализации незаконно нажитых средств.
показати весь коментар
10.12.2020 20:13 Відповісти
Чью то заначку в электросчитке нашел.
показати весь коментар
10.12.2020 17:39 Відповісти
новый год скоро..., хочется "заработать"!
показати весь коментар
10.12.2020 18:05 Відповісти
Столько средств вбухали в это долбанное ДБР, а чем они занимаются? Таможенников ловят на всякой мелочевке. Тем же и СБУ промышляет - все хотят таможню контролировать, а вот с топ-корупцией ни у кого нет желания потягаться. Вот так и живем - семь нянек, а дитя без обеих глаз.
показати весь коментар
10.12.2020 18:14 Відповісти
Поймали и наказали - разные вещи. Ему абсолютно ничего не будет. У нас поймали на взятке районного военкома. У него дома при обыске нашли тетрадку в которой этот поц вел бухгалтерию - кто и сколько ему забашлял. И шо? Оно понесло какое-то наказание? Нет. Покажите хоть одну камеру с отбывающими наказание взяточниками. Таких нет.
показати весь коментар
10.12.2020 18:40 Відповісти
Народ ну это же "ТАМОЖЕННННИК" ну ,что с него взять??? Ни кола, ни двора и машины наверное у него тоже нет всё отобрали богатые и жадные родственники.
показати весь коментар
11.12.2020 10:39 Відповісти
 
 