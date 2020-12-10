У Маріуполі затримано чоловіка, який захопив 3 заручників і погрожував підірвати відділення банку, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні в Маріуполі чоловік із ножем і невідомим предметом у руках погрожував підірвати банківське відділення, захопивши в заручники трьох співробітниць. У результаті спецоперації зловмисника затримали. Заручниці звільнені, ніхто не постраждав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про напад на філію банку на вул. Лепорського в Лівобережному районі Маріуполя і захоплення заручників. Зловмисник зайшов у відділення з коробкою з проводами, в якій, за його словами, був вибуховий пристрій. Чоловік закрив трьох працівниць у кімнаті й погрожував підірвати всіх, якщо не буде виконано його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.

У ході переговорів із чоловіком начальник Лівобережного відділення поліції і командир корд запропонували обміняти жінок на себе. Однак зловмисник не погодився і поводився агресивно. Фігурант висунув нові вимоги: зателефонувати в Торецьк, де він жив раніше. Поліцією було прийнято рішення затримувати його.

У результаті операції нападник був знешкоджений і затриманий. Ним виявився 30-річний житель міста Торецька. Заручниці звільнені. Ніж і підозрілий предмет вилучені. Коробку перевірили вибухотехніки: небезпечних предметів не виявлено.





Затриманому інкримінують ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників). Тривають слідчі дії.