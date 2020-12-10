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Новини Фото Силовики
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У Маріуполі затримано чоловіка, який захопив 3 заручників і погрожував підірвати відділення банку, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні в Маріуполі чоловік із ножем і невідомим предметом у руках погрожував підірвати банківське відділення, захопивши в заручники трьох співробітниць. У результаті спецоперації зловмисника затримали. Заручниці звільнені, ніхто не постраждав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

У Маріуполі затримано чоловіка, який захопив 3 заручників і погрожував підірвати відділення банку, - Нацполіція 01

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про напад на філію банку на вул. Лепорського в Лівобережному районі Маріуполя і захоплення заручників. Зловмисник зайшов у відділення з коробкою з проводами, в якій, за його словами, був вибуховий пристрій. Чоловік закрив трьох працівниць у кімнаті й погрожував підірвати всіх, якщо не буде виконано його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.

У ході переговорів із чоловіком начальник Лівобережного відділення поліції і командир корд запропонували обміняти жінок на себе. Однак зловмисник не погодився і поводився агресивно. Фігурант висунув нові вимоги: зателефонувати в Торецьк, де він жив раніше. Поліцією було прийнято рішення затримувати його.

У Маріуполі затримано чоловіка, який захопив 3 заручників і погрожував підірвати відділення банку, - Нацполіція 02

У результаті операції нападник був знешкоджений і затриманий. Ним виявився 30-річний житель міста Торецька. Заручниці звільнені. Ніж і підозрілий предмет вилучені. Коробку перевірили вибухотехніки: небезпечних предметів не виявлено.

У Маріуполі затримано чоловіка, який захопив 3 заручників і погрожував підірвати відділення банку, - Нацполіція 03
У Маріуполі затримано чоловіка, який захопив 3 заручників і погрожував підірвати відділення банку, - Нацполіція 04

Затриманому інкримінують ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників). Тривають слідчі дії.

заручник (821) Маріуполь (3231) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+2
У всех едет крыша.
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10.12.2020 17:42
+2
Агаа, кака и однодурового "бульдозериста"..
Зе послєдыш ПЕ..
🤣🤣
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10.12.2020 17:56
+1
Понеслось.
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10.12.2020 17:40
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Понеслось.
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10.12.2020 17:40 Відповісти
У всех едет крыша.
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10.12.2020 17:42 Відповісти
Нє, нормальныя "булыжниками" пролєтаріата запасаютца...))
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10.12.2020 17:54 Відповісти
По прикиду виглядає як ЗЕізбіратель. Така вже ЗЕкарма
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10.12.2020 17:45 Відповісти
Агаа, кака и однодурового "бульдозериста"..
Зе послєдыш ПЕ..
🤣🤣
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10.12.2020 17:56 Відповісти
Бл...Вот,ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЯ?Есть хоть одна тема,чтоб шокобыдло не начало вякать про Зелю?Чем вы,шоколадные упорыши,лучше зеленых упорышей?
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10.12.2020 19:05 Відповісти
Отчего же так возбудился, лехейлех))? Заскрепился?
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10.12.2020 20:36 Відповісти
Ты знаешь смысл слова "возбудиться"?Это примерно то,что происходит с тобой,когда целуешь портрет Свынарчука,а тут оно саусем не в тему)
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10.12.2020 21:59 Відповісти
лехейлех, пора на йолку))
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11.12.2020 20:38 Відповісти
Это ты про Петрушкиного кореша с ностальгией вспоминаешь?Ты еще Медведчука вспомни:перед тем,как создать ПР и грабить Украину в Кабмине Азирова,Питруня и в СДПУ(о) секретарем Политсовета успел поработать)Знаешь,чем занимались в СДПУ(о) и на чьи деньги?Правильно:занимались всем,что поможет уничтожить Украину на кацапские деньги.Йолка ты,бл))))))
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11.12.2020 21:02 Відповісти
лехейлех заскрепилось)) В 90-е и нулевые сидело терпилой, нынче справедливости на старости возжелало. Сухари суши да на лекарства откладывай.
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12.12.2020 15:41 Відповісти
Думаешь удивить базаром дешевой сявки?Ну-ну)
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12.12.2020 16:13 Відповісти
лехейлех - твое нутро недостойно человеческого общения.
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12.12.2020 17:26 Відповісти
Нутро общается?Что ты мелешь,шелуха?И писать научись,ущербное
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12.12.2020 17:38 Відповісти
лапти полощи, козломордое..
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12.12.2020 22:36 Відповісти
КАК можно полоскать лапти?Пытаешься выпендриться,а мозгов не хватает.Чучело ты убогое)
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13.12.2020 13:12 Відповісти
козломордость - диагноз неизлечимости, передающийся от поколения у поколению для уничтожения рода. Твои еще не все у праотцов?
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13.12.2020 14:57 Відповісти
"Диагноз НЕИЗЛЕЧИМОСТИ"?Ты реально думаешь,что меня как-то тревожат высказывания ничтожества,не способного связно говорить и правильно писать?
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13.12.2020 15:05 Відповісти
Не увиливай, - твои еще не все на небесах?
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13.12.2020 15:11 Відповісти
О,Боже))))Ты решил все знаки препинания ставить,которые знаешь?И прикинь:все равно не угадал)Вместо замысловатого комбо "запятая-тире"-просто двоеточие)))Ты че тупое такое?
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13.12.2020 15:17 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, лишнехромосомный)
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13.12.2020 15:21 Відповісти
Вот и я о том же:твои умственные способности сравнимы с орангутаном.
P.S. Средних способностей орангутаном)
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13.12.2020 15:26 Відповісти
Сепарок, покури напоследок.
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13.12.2020 15:28 Відповісти
"Сепарок"?Это мне пишет поклонник медведчуковского и азировского подельника и министа Яныка?Ну-ну,покварталь,юморист)
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13.12.2020 15:43 Відповісти
Просил беспрепятственный проезд в даунбаский оазис и и кучу денег на первое время. Не поняли....
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10.12.2020 17:48 Відповісти
ПриватБанк??
🤔
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10.12.2020 17:52 Відповісти
 
 