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Новини Фото Силовики
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В автомобілі громадянина Угорщини, який пред'явив дипломатичний паспорт, виявлено вантаж сигарет без акцизних марок, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники виявили в автомобілі громадянина Угорщини, який пред'явив дипломатичний паспорт, вантаж сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

За інформацією від оперативників Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка" на українсько-угорському кордоні, правоохоронці перевірили мікроавтобус "SEAT". Ним з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред'явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не був акредитований в Україні.

У результаті проведеного огляду автомобіля спільна група, що складається з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні автомобіля виявила сигарети без акцизних марок із позначкою "FOR DUTY FREE ONLY".

В автомобілі громадянина Угорщини, який предявив дипломатичний паспорт, виявлено вантаж сигарет без акцизних марок, - ДПСУ 01

Читайте також: Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів. ФОТОрепортаж

В автомобілі громадянина Угорщини, який предявив дипломатичний паспорт, виявлено вантаж сигарет без акцизних марок, - ДПСУ 02
В автомобілі громадянина Угорщини, який предявив дипломатичний паспорт, виявлено вантаж сигарет без акцизних марок, - ДПСУ 03

Зараз триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлено його кількість і вартість.

В автомобілі громадянина Угорщини, який предявив дипломатичний паспорт, виявлено вантаж сигарет без акцизних марок, - ДПСУ 04

Автор: 

Угорщина (2277) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) цигарки (974) силовики (2514) дипломати (566) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+26
Ща уСиряйто завизжит о дискриминации венгров)
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10.12.2020 19:11
+16
А Шо по этому поводу скажетЬ сиятра?
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10.12.2020 19:09
+16
оооо это хунта венгров щимит срочно ес собрать
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10.12.2020 19:14
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А Шо по этому поводу скажетЬ сиятра?
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10.12.2020 19:09 Відповісти
сіярто ще не знає, що ці сигарети зроблені на винниківській тютюновій фабриці біля Львова....
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10.12.2020 19:25 Відповісти
ну дай бог если там. такими дьюти фри производства дыры забито пол Украины
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10.12.2020 20:33 Відповісти
гарантую на 100%, що там..... кілька років тому, в них вже СБУ проводило обшуки.... далі хєрачать контрафакт
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10.12.2020 21:02 Відповісти
опять мадяров бьют!
гвалт! 😂
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10.12.2020 19:34 Відповісти
нуждо ждать вызов нашего посла для объяснений и вручения ноты протеста.
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10.12.2020 20:26 Відповісти
Силятра будет визжать! НАТО, наших бьют!
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10.12.2020 21:43 Відповісти
Ща уСиряйто завизжит о дискриминации венгров)
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10.12.2020 19:11 Відповісти
***** - дипломат и контрабандист
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10.12.2020 19:13 Відповісти
а как же.., дискриминация мадьярских свиней налицо, нужно заявку в ОБСЕ на мониторинговую группу подать, в НАТО и ЕС жалобы комплексно подавать на Украину.
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10.12.2020 20:30 Відповісти
У НАС ПОЧНЕ НИТЬ МОСКАЛЬ,В УНІСОН СІЯРТІ.
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10.12.2020 21:16 Відповісти
оооо это хунта венгров щимит срочно ес собрать
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10.12.2020 19:14 Відповісти
Smokers die younger, especially if you are jobbiks
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10.12.2020 19:14 Відповісти
"вЯликая Венгрия", *******!.. (:
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10.12.2020 19:17 Відповісти
Стоило бы сейчас такие вот факты собирать и выкладывать. Может и не сильное оружие это, и не очень высоко---но то что нам лепят с той стороны не шутки ведь. Иногда все методы годятся. особенно когда с гамном дело имеешь!
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10.12.2020 19:26 Відповісти
Как цыгана не назови, хоть венгром, хоть мадьяром, всё равно он останеться циганом. Вот он такой вЯликай цыган вЯликай Ху..нгарии.
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10.12.2020 19:31 Відповісти
Из серии "нравы ********", йб .. их в качель ! 😂
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10.12.2020 19:36 Відповісти
сєярта ще й тютюном барижить!
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10.12.2020 19:42 Відповісти
****** такие ******.
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10.12.2020 20:14 Відповісти
Начали гнобить за контрабанду. Нечего было гимны распевать.)
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10.12.2020 20:17 Відповісти
оце і є закордонні справи, якими керує сєярта
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10.12.2020 20:36 Відповісти
ну-ну...ждем реакцию сиярты и ноту протеста о незаконной проверке контрабаса-дипломаса)))
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10.12.2020 20:40 Відповісти
Погранцы молодцы, сработали отлично и наводка была хорошей. Бо, если бы, не дай Бог, ничего не нашли и заставили открыть багажник у дипломата, то ****** во главе с сияртой нагавно бы изошли, крича о нарушении всяческих конвенций. А так, теперь, обтекают
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10.12.2020 21:08 Відповісти
Ты статью плохо читал
Он себе этот паспорт может в задницу засунуть - он неакредитован в Украине
Это типа как поехать в Молдавию и всем показывать удостоверение почетного пчеловода
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11.12.2020 01:07 Відповісти
"Дипломат" курящий и баба его тоже. Чего пристали? Он же эколог ,он шоб украинцы меньше травились.Медаль зеленому!
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10.12.2020 21:12 Відповісти
Как это вой с сияртовских болот ещё не начался
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10.12.2020 21:13 Відповісти
А як недавно за них голов.москаль вишиванку на собі рвав, не спростаааа... Видно що з кожної пачки курива йому мадяри по форинту відкидували
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10.12.2020 22:22 Відповісти
Вот он, источник финансирования мадярского сепаратизма на Закарпатье !!!
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10.12.2020 22:27 Відповісти
Ну а шо вы от цыгана хотели?
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11.12.2020 01:06 Відповісти
который предъявил дипломатический паспорт, груз сигарет. Источник: https://censor.net/ru/p3236248 гы!!паспорт он предьявил!!дартаньян хренов!!конверт надо было туго набитый предьявлять!!а то что сигареты!!так эт мелочь там каждая (машина)с сигаретами с той только разницей в какой больше а в какой меньше!!
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11.12.2020 01:23 Відповісти
***** ******* ****** віз.
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11.12.2020 01:33 Відповісти
Тепер зрозуміло чому угорські дипломати так ******* відвідувати Закарпаття.
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11.12.2020 03:22 Відповісти
 
 