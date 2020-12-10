В автомобілі громадянина Угорщини, який пред'явив дипломатичний паспорт, виявлено вантаж сигарет без акцизних марок, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті прикордонники виявили в автомобілі громадянина Угорщини, який пред'явив дипломатичний паспорт, вантаж сигарет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
За інформацією від оперативників Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка" на українсько-угорському кордоні, правоохоронці перевірили мікроавтобус "SEAT". Ним з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред'явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не був акредитований в Україні.
У результаті проведеного огляду автомобіля спільна група, що складається з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні автомобіля виявила сигарети без акцизних марок із позначкою "FOR DUTY FREE ONLY".
Зараз триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлено його кількість і вартість.
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гвалт! 😂
Он себе этот паспорт может в задницу засунуть - он неакредитован в Украине
Это типа как поехать в Молдавию и всем показывать удостоверение почетного пчеловода