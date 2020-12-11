УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11671 відвідувач онлайн
Новини Фото
49 686 151

У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дороги в Києві через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Городяни скаржаться, що по вулицях практично неможливо ходити, на дорогах колапс. Через ожеледицю в столиці зросла кількість ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, більшість столичних тротуарів не посипані сіллю.

Тим часом в КМДА стверджують, що до боротьби з ожеледицею залучили 341 одиницю спецтехніки та 50 бригад ручного прибирання.

Користувачі Facebook скаржаться, що по вулицях, особливо там, де підйом, неможливо пройти, не падаючи кожні кілька кроків.

Зате у деяких киян з'явилася можливість безкоштовно покататися на ковзанах, не йдучи під Офіс президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 173 населені пункти в трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Киев сейчас, 10 декабря 2020-го, 19-25. Дождь на морозце сделал каток pic.twitter.com/YkGMZLEElg

— Boldo (@Boldo2010) December 10, 2020

Киев, песец.... pic.twitter.com/i9KsAKFTsy

— A. h. (@j7BtdRqHQluKYpz) December 10, 2020

Кількість ДТП в столиці різко зросла. Пресофіцер київської патрульної поліції Максим Голобородько сказав РБК-Україна, що увечері 10 грудня відбулося щонайменше 120 аварій.

Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки🙈

Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI

— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020

Так, на проспекті Перемоги трамвай на перехресті врізався в легковик.

На Андріївському узвозі через ожеледицю машина в'їхала в групу людей.

На вулиці Василя Липківського сталося відразу дві ДТП на відстані в 15 метрів один від одного - одна маршрутка зіткнулася з тролейбусом, інша - з вантажівкою Укрпошти. На відео, опублікуваному Києвом оперативним, видно, як пішоходи не йдуть, а ковзають по тротуару.

У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку 01
Фото: ДТП.kiev.ua

На Старокиївській, 10 Г в ДТП потрапила машина комунальників, яка розсипала сіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всіх маршрутах громадського транспорту в столиці запроваджено оперативне становище, - "Київпастранс"

Командир батальйону патрульної поліції Києва в Facebook Євген Зборівський показав "подвійний склопакет" в своєму авто. Раніше він закликав водіїв по можливості добиратися з роботи не на машині або хоча б перечекати вечірній пік.

У Київавтодорі кажуть, що посипають піском і сумішшю солі і піску зупинки громадського транспорту і сходинки, а комунальники працюють в посиленому режимі.

У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку 02
У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку 03
У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку 04
У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку 05
У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку 06
Фото: Київавтодор/Facebook

У свою чергу, громадський активіст Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook написав, що в цьому році м. Київ як окрема адміністративно-територіальна одиниця "отримав в рамках Дорожнього Фонду з державного бюджету (тобто на Київ це впало з неба) 2,2 млрд грн на ремонт і утримання доріг. Це рівно 10% від усіх грошей Дорожнього Фонду, що йдуть на всі області країни. Для порівняння. Харківська область, не м. Харків, а вся область, отримала 1,2 млрд грн, Дніпропетровська область, не м. Дніпро, а вся область, отримала 1,1 млрд грн. Ну і так далі".

"Зрозуміло, що в будь-якій області доріг у кілометрах, сантиметрах, метрах квадратних, дециметрах і т.д. в рази більше, ніж в столиці.

Це крім того, що бюджет м.Києва більше в рази, ніж обласні бюджети будь-яких кількох областей, разом узятих. Тобто можливостей у Києва витрачати гроші свого бюджету на дороги в рази більше, ніж в будь-який з областей країни.

Проте. У Києві сьогодні всеосяжний каток. Саме той випадок, коли потрібний результат - це не тільки гроші, але і менеджмент. Якісний менеджмент. Який повинен бути. І управлінські рішення, прийняті ним", - написав Голик.

Що робити пішоходам під час ожеледиці?

- вибирайте взуття з рельєфною підошвою і на низьких підборах;

- рухайтеся повільно, не тримаю руки в кишенях, розслабте і трохи зігніть коліна;

- якщо ви втратите рівновагу, присядьте, щоб зменшити висоту падіння;

- не підходьте близько до будівель і дерев - з них можуть падати бурульки;

- будьте уважні, переходячи дорогу або перебуваючи на узбіччі.

Автор: 

ожеледиця (83) Київ (19466) негода (757) Голик Юрій (133)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Нікогда такого нєбило і вот опять
показати весь коментар
11.12.2020 09:48
+25
В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток - Цензор.НЕТ 3728
показати весь коментар
11.12.2020 10:02
+22
А ось якби Онотоль Грицацуєв.......
показати весь коментар
11.12.2020 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
так че посыпать дороги то - можно обвинить тугодума шо шины не успел поменять - круто же.
может к АЗС или к АРМ - очередь, шины менять то. я то и сам могу поменять за так, а вот не все другие так могут.
показати весь коментар
11.12.2020 14:35 Відповісти
У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку - Цензор.НЕТ 1403

...
показати весь коментар
11.12.2020 11:03 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2020 18:35 Відповісти
Неочіковано прийшла земля... А чому б не заборонити сіль для посипання? Вона шкодить деревам та нищить взуття. Використовувати натомість пісок.
показати весь коментар
11.12.2020 11:11 Відповісти
Почитав коменти, ну і розумні писаки пісать із дивана.
Всяка система має інерцію і комунхоз київський також інерційний!
Всім якби за годину все було зроблено!
Єдине що влада не зробила, це оголосить вихідні на четвер, п'ятницю, а в понеділок в бій!!!
показати весь коментар
11.12.2020 11:11 Відповісти
реально скотов возят на джипах, а граждане - да наср.
вот били бы рыла посадовцам, может бы и додумывалсь шо дорогу солью посыпают и с песком.
не, ну реально - как и от кого отсудить шо даже на зимней резине тя занесло в столб то?
2-3 года бегать по судам? и с результатом - А ты сам ехал 50км/ч., а не 49.
это же бред, они реально офонарели. та мля, есть прогноз - и твари тупо солью не посыпали. и эта рожа чет про вирус гонит - да пошел он бы. ну просто тупо людей убивают. я даже седня чуть не обосрался пешком. а в Киеве пишут тут шо .... слава Партии, не живу там. новость же и видео была - ужас, если посм.
показати весь коментар
11.12.2020 14:43 Відповісти
вышел с хаты - возьми с собой песок блтъ!
показати весь коментар
11.12.2020 11:19 Відповісти
Даю наколку для молодежи на бизнес на льду. Сейчас можно неплохое бабло заработать на "ледоходах" для обуви. А есть еще типа наждачки на клейкой основе для подошв на льду. Но лучше и выгоднее торговать металлическими зацепами для обуви.
Поьзуйтесь случаем, молодежь.
показати весь коментар
11.12.2020 11:20 Відповісти
Погода гафно но в целом аппокалипсис отменяется, хотя многим так хотелось бы.) Ездил вчера после восьми. По городу нормально можно было ездить по основным магистралям так точно. Посыпали, чистили. То что у кого-то религия не позволяет купить хотя бы дешевую зимнюю резину это уже другой вопрос. Сегодня утром тоже норм все едет. Даже лучше чем обычно, многие по ходу решили не выезжать. По дворам было видно. А вот пешеходные дороги и дворы это ******. Тут да. Сракапад. Но тоже через раз. Но это уже вопросы к отдельным ЖЭКам и пр. У кого дворники не поленились встать пораньше и посыпать песком, как у меня например, то норм, ну а кто не посыпал, то... мнда.
показати весь коментар
11.12.2020 11:20 Відповісти
Интересное характерное явление!
Всё усеяно точками, где лёд треснул и побелел.
Что это такое?

У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку - Цензор.НЕТ 6635
показати весь коментар
11.12.2020 11:47 Відповісти
Може бути що потім град йшов. хто його зна. До речі. в Нідерландах такий дощ називається ijzel - теж повний колапс на дорогах. школи закриваються, на роботу по бажанню.
показати весь коментар
11.12.2020 11:53 Відповісти
Да, впечатление такое, как следы пуль на стекле, но града не было!
Это что-то другое...
показати весь коментар
11.12.2020 12:25 Відповісти
Перше відео феноменальне! Ржав до сліз. Схоже на те, як Україна йде вперед....
показати весь коментар
11.12.2020 11:55 Відповісти
На Андреевском спуске, сверху как упадешь, так на Контрактовой и окажешься!
показати весь коментар
11.12.2020 13:47 Відповісти
спасибо, никогда не смотрю видео. После вас посмотрел раз 20, до сих пор ржу )))
показати весь коментар
12.12.2020 01:11 Відповісти
Я теж ридала від сміху над цією настирливою манюнєю.
показати весь коментар
12.12.2020 01:14 Відповісти
https://www.facebook.com/CBSNews/videos/3574062119380882
Це відео дивляться і коментують в США CBSNews
WATCH: Ukraine's capital is covered in ice. And this woman just cannot stop falling on it.
показати весь коментар
12.12.2020 06:19 Відповісти
Киянам аби жалітись - проявіть кмітливість і наклейте на взуття наждачку
показати весь коментар
11.12.2020 12:15 Відповісти
У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку - Цензор.НЕТ 9385
показати весь коментар
11.12.2020 12:55 Відповісти
Какая упрямая девочка Настоящая Украиночка Надеюсь она благополучно доползла домой
показати весь коментар
11.12.2020 14:08 Відповісти
Упрямая девочка могла перейти на другую сторону улицы
или хвататься за припаркованные автомобили.
показати весь коментар
11.12.2020 21:46 Відповісти
Cat Lark розібрався з собачками, дєвочками, сів на горщика та пішов спати.
показати весь коментар
11.12.2020 22:10 Відповісти
У вашому помешканні немає туалету? Чи ходити на горщик - це принципово ?
Найкращі побажання тим, хто виносить ваш горщик, нехай дивиться під ноги.
показати весь коментар
11.12.2020 23:25 Відповісти
У моєму домі аж два туалети, з італійською сантехнікою.

На горщик треба ходити вам, судячи з ваших коментарів на Цензорі.
показати весь коментар
11.12.2020 23:43 Відповісти
А що, так багато відходів, що треба аж два туалети ?
Не можна стільки їсти.
показати весь коментар
12.12.2020 07:37 Відповісти
Девочка с ранцем на первом видео напоминает Украину, пытающуюся выбраться на гору. Ну, если не на гору, то на равнину.
показати весь коментар
11.12.2020 14:14 Відповісти
Клічко не знає, що таке ожеледиця і 30 % гомокиян які за нього голосували.
показати весь коментар
11.12.2020 16:13 Відповісти
На Андреевском спуске при обычном снеге и без вчерашнего обледенения ходить опасно. Снег раскатывается очень быстро, а коммунальщики давно забили болт.
показати весь коментар
11.12.2020 14:18 Відповісти
А, вот выбрали бы Верещук, она бы с зонтиком над улицами летала и киевлян чудесным образом по воздуху доставляла до подъезда. А, может даже и на этаж.
показати весь коментар
11.12.2020 14:25 Відповісти
так машинку, на которой на работку и назад добираешься, патамушта "я не лох на лоховозе ездить" стоило под офисом оставить, там охрана есть, а обратно на метре, и не было б 120 аварий....а хто такі "городяни"??
показати весь коментар
11.12.2020 17:00 Відповісти
Городяни з горОду.
показати весь коментар
11.12.2020 21:29 Відповісти
В первом ролике отключил звук и поставил тему погони Benny Hill...
показати весь коментар
11.12.2020 17:26 Відповісти
Моя собаня така розумна та хитра, ходив тільки по травичці та там де не було слизько. А ввечері взагалі вийшов з хати подивився на всю цю небезпеку, розвернувся та пішов до дому.
показати весь коментар
11.12.2020 18:42 Відповісти
Розумний Собаня буде ходити в туалет під італійську ванну.
В найдальший куток.
показати весь коментар
12.12.2020 07:35 Відповісти
Каприз природы,а для наших комунальщиков как всегда зима пришла неожиданно в середине декабря.
показати весь коментар
11.12.2020 21:24 Відповісти
С утра машина была как креветка мороженная - вмерзла в лед. До вечера в Киеве большинство пешеходных дорожек и тротуаров были - стекло. А дороги в норме. Я вышел из машины на почту в районе обеда - не мог пройти, скатывался, как та девочка. Даже не думали посыпать. Как не упал, не знаю. Ступеньки тоже никто не почистил. Зато на почте лафа! Ни одного человека. Я даже машину в плановый ремонт отказался отдавать сегодня. Манал я ходить пешком. Но, тем не менее, таки сраку поймал по дороге со стоянки домой.
показати весь коментар
11.12.2020 22:41 Відповісти
На першому відео - бідна дитина...
показати весь коментар
11.12.2020 23:17 Відповісти
1ое видео - сколько раз она упала за 5 мин?
показати весь коментар
12.12.2020 01:27 Відповісти
Да когда же этот е..учий год закончится!!!!!!
Короной убивает, так нате вам еще и гололед - поубивайтесь!
показати весь коментар
12.12.2020 04:55 Відповісти
Каждому киевлянину-по ведру песка!
показати весь коментар
12.12.2020 07:31 Відповісти
Да нет, по нормальному уровню доходов, чтобы обувь была нескользкая.
показати весь коментар
12.12.2020 07:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 