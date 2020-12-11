У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дороги в Києві через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Городяни скаржаться, що по вулицях практично неможливо ходити, на дорогах колапс. Через ожеледицю в столиці зросла кількість ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, більшість столичних тротуарів не посипані сіллю.

Тим часом в КМДА стверджують, що до боротьби з ожеледицею залучили 341 одиницю спецтехніки та 50 бригад ручного прибирання.

Користувачі Facebook скаржаться, що по вулицях, особливо там, де підйом, неможливо пройти, не падаючи кожні кілька кроків.

Зате у деяких киян з'явилася можливість безкоштовно покататися на ковзанах, не йдучи під Офіс президента.

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Киев сейчас, 10 декабря 2020-го, 19-25. Дождь на морозце сделал каток pic.twitter.com/YkGMZLEElg — Boldo (@Boldo2010) December 10, 2020

Кількість ДТП в столиці різко зросла. Пресофіцер київської патрульної поліції Максим Голобородько сказав РБК-Україна, що увечері 10 грудня відбулося щонайменше 120 аварій.

Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки🙈



Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI — Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020

Так, на проспекті Перемоги трамвай на перехресті врізався в легковик.

На Андріївському узвозі через ожеледицю машина в'їхала в групу людей.

На вулиці Василя Липківського сталося відразу дві ДТП на відстані в 15 метрів один від одного - одна маршрутка зіткнулася з тролейбусом, інша - з вантажівкою Укрпошти. На відео, опублікуваному Києвом оперативним, видно, як пішоходи не йдуть, а ковзають по тротуару.



Фото: ДТП.kiev.ua

На Старокиївській, 10 Г в ДТП потрапила машина комунальників, яка розсипала сіль.

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Командир батальйону патрульної поліції Києва в Facebook Євген Зборівський показав "подвійний склопакет" в своєму авто. Раніше він закликав водіїв по можливості добиратися з роботи не на машині або хоча б перечекати вечірній пік.

У Київавтодорі кажуть, що посипають піском і сумішшю солі і піску зупинки громадського транспорту і сходинки, а комунальники працюють в посиленому режимі.











Фото: Київавтодор/Facebook

У свою чергу, громадський активіст Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook написав, що в цьому році м. Київ як окрема адміністративно-територіальна одиниця "отримав в рамках Дорожнього Фонду з державного бюджету (тобто на Київ це впало з неба) 2,2 млрд грн на ремонт і утримання доріг. Це рівно 10% від усіх грошей Дорожнього Фонду, що йдуть на всі області країни. Для порівняння. Харківська область, не м. Харків, а вся область, отримала 1,2 млрд грн, Дніпропетровська область, не м. Дніпро, а вся область, отримала 1,1 млрд грн. Ну і так далі".

"Зрозуміло, що в будь-якій області доріг у кілометрах, сантиметрах, метрах квадратних, дециметрах і т.д. в рази більше, ніж в столиці.

Це крім того, що бюджет м.Києва більше в рази, ніж обласні бюджети будь-яких кількох областей, разом узятих. Тобто можливостей у Києва витрачати гроші свого бюджету на дороги в рази більше, ніж в будь-який з областей країни.

Проте. У Києві сьогодні всеосяжний каток. Саме той випадок, коли потрібний результат - це не тільки гроші, але і менеджмент. Якісний менеджмент. Який повинен бути. І управлінські рішення, прийняті ним", - написав Голик.

Що робити пішоходам під час ожеледиці?

- вибирайте взуття з рельєфною підошвою і на низьких підборах;

- рухайтеся повільно, не тримаю руки в кишенях, розслабте і трохи зігніть коліна;

- якщо ви втратите рівновагу, присядьте, щоб зменшити висоту падіння;

- не підходьте близько до будівель і дерев - з них можуть падати бурульки;

- будьте уважні, переходячи дорогу або перебуваючи на узбіччі.