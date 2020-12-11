У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дороги в Києві через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Городяни скаржаться, що по вулицях практично неможливо ходити, на дорогах колапс. Через ожеледицю в столиці зросла кількість ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, більшість столичних тротуарів не посипані сіллю.
Тим часом в КМДА стверджують, що до боротьби з ожеледицею залучили 341 одиницю спецтехніки та 50 бригад ручного прибирання.
Користувачі Facebook скаржаться, що по вулицях, особливо там, де підйом, неможливо пройти, не падаючи кожні кілька кроків.
Зате у деяких киян з'явилася можливість безкоштовно покататися на ковзанах, не йдучи під Офіс президента.
Киев сейчас, 10 декабря 2020-го, 19-25. Дождь на морозце сделал каток pic.twitter.com/YkGMZLEElg— Boldo (@Boldo2010) December 10, 2020
Киев, песец.... pic.twitter.com/i9KsAKFTsy— A. h. (@j7BtdRqHQluKYpz) December 10, 2020
Кількість ДТП в столиці різко зросла. Пресофіцер київської патрульної поліції Максим Голобородько сказав РБК-Україна, що увечері 10 грудня відбулося щонайменше 120 аварій.
Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки🙈— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020
Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI
Так, на проспекті Перемоги трамвай на перехресті врізався в легковик.
На Андріївському узвозі через ожеледицю машина в'їхала в групу людей.
На вулиці Василя Липківського сталося відразу дві ДТП на відстані в 15 метрів один від одного - одна маршрутка зіткнулася з тролейбусом, інша - з вантажівкою Укрпошти. На відео, опублікуваному Києвом оперативним, видно, як пішоходи не йдуть, а ковзають по тротуару.
На Старокиївській, 10 Г в ДТП потрапила машина комунальників, яка розсипала сіль.
Командир батальйону патрульної поліції Києва в Facebook Євген Зборівський показав "подвійний склопакет" в своєму авто. Раніше він закликав водіїв по можливості добиратися з роботи не на машині або хоча б перечекати вечірній пік.
У Київавтодорі кажуть, що посипають піском і сумішшю солі і піску зупинки громадського транспорту і сходинки, а комунальники працюють в посиленому режимі.
У свою чергу, громадський активіст Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook написав, що в цьому році м. Київ як окрема адміністративно-територіальна одиниця "отримав в рамках Дорожнього Фонду з державного бюджету (тобто на Київ це впало з неба) 2,2 млрд грн на ремонт і утримання доріг. Це рівно 10% від усіх грошей Дорожнього Фонду, що йдуть на всі області країни. Для порівняння. Харківська область, не м. Харків, а вся область, отримала 1,2 млрд грн, Дніпропетровська область, не м. Дніпро, а вся область, отримала 1,1 млрд грн. Ну і так далі".
"Зрозуміло, що в будь-якій області доріг у кілометрах, сантиметрах, метрах квадратних, дециметрах і т.д. в рази більше, ніж в столиці.
Це крім того, що бюджет м.Києва більше в рази, ніж обласні бюджети будь-яких кількох областей, разом узятих. Тобто можливостей у Києва витрачати гроші свого бюджету на дороги в рази більше, ніж в будь-який з областей країни.
Проте. У Києві сьогодні всеосяжний каток. Саме той випадок, коли потрібний результат - це не тільки гроші, але і менеджмент. Якісний менеджмент. Який повинен бути. І управлінські рішення, прийняті ним", - написав Голик.
Що робити пішоходам під час ожеледиці?
- вибирайте взуття з рельєфною підошвою і на низьких підборах;
- рухайтеся повільно, не тримаю руки в кишенях, розслабте і трохи зігніть коліна;
- якщо ви втратите рівновагу, присядьте, щоб зменшити висоту падіння;
- не підходьте близько до будівель і дерев - з них можуть падати бурульки;
- будьте уважні, переходячи дорогу або перебуваючи на узбіччі.
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может к АЗС или к АРМ - очередь, шины менять то. я то и сам могу поменять за так, а вот не все другие так могут.
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Всяка система має інерцію і комунхоз київський також інерційний!
Всім якби за годину все було зроблено!
Єдине що влада не зробила, це оголосить вихідні на четвер, п'ятницю, а в понеділок в бій!!!
вот били бы рыла посадовцам, может бы и додумывалсь шо дорогу солью посыпают и с песком.
не, ну реально - как и от кого отсудить шо даже на зимней резине тя занесло в столб то?
2-3 года бегать по судам? и с результатом - А ты сам ехал 50км/ч., а не 49.
это же бред, они реально офонарели. та мля, есть прогноз - и твари тупо солью не посыпали. и эта рожа чет про вирус гонит - да пошел он бы. ну просто тупо людей убивают. я даже седня чуть не обосрался пешком. а в Киеве пишут тут шо .... слава Партии, не живу там. новость же и видео была - ужас, если посм.
Поьзуйтесь случаем, молодежь.
Всё усеяно точками, где лёд треснул и побелел.
Что это такое?
Это что-то другое...
Це відео дивляться і коментують в США CBSNews
WATCH: Ukraine's capital is covered in ice. And this woman just cannot stop falling on it.
или хвататься за припаркованные автомобили.
Найкращі побажання тим, хто виносить ваш горщик, нехай дивиться під ноги.
На горщик треба ходити вам, судячи з ваших коментарів на Цензорі.
Не можна стільки їсти.
В найдальший куток.
Короной убивает, так нате вам еще и гололед - поубивайтесь!