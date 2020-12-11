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Викрито корупційну схему, організовану ексглавою Одеської облради і директорами низки держпідприємств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито корупційну схему, організовану ексглавою Одеської облради і директорами низки держпідприємств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану екскерівництвом Одеської обласної ради та директорами низки держпідприємств, щодо незаконного використання земель Національної академії аграрних наук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За версією слідства, оборудка відбувалась через нецільове використання земельних ділянок Одеської державної дослідної станції НААНУ. У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організатором протиправної діяльності є один з колишніх керівників Одеської облради. Використовуючи дві підконтрольні комерційні структури, він у змові із керівниками низки держпідприємств "сприяв" оформленню завідомо невигідних умов на вирощування сільгосппродукції на землях НААНУ.

За умовами договорів 80 відсотків урожаю переходило у власність комерсантів. Крім того, обсяги отриманої продукції було значно занижено в офіційній документації. Фактично зібраний урожай фігуранти реалізовували за ринковою вартістю. У результаті діяльності зловмисників підприємства НААНУ є фактично збитковими, а прибуток від використання високоліквідних земель не надходить до державного бюджету.

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Правоохоронці провели 10 обшуків за фактичними адресами проживання організаторів протиправної діяльності, в офісних приміщеннях, юридичних і фактичних адресах підприємств Одеської державної дослідної станції. За результатами слідчих дій вилучено чорнову документацію, комп’ютерну техніку, статутні документи підприємств, у тому числі зареєстровані та розташовані на території РФ.

Тривають слідчі дії за ч. 3. ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України для документування всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ обшукує офіс і житло ексголови Одеської облради Паращенка.

Викрито корупційну схему, організовану ексглавою Одеської облради і директорами низки держпідприємств, - СБУ 01
Викрито корупційну схему, організовану ексглавою Одеської облради і директорами низки держпідприємств, - СБУ 02
Викрито корупційну схему, організовану ексглавою Одеської облради і директорами низки держпідприємств, - СБУ 03

Автор: 

земля (1678) корупція (4683) облрада (283) Одеська область (3215) СБУ (12818)


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реформатора из грузии поймали?
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11.12.2020 11:19 Відповісти
Лише би ляпнути. "Реформатор з Грузії" ніколи не був головою облради. А якби був - то аж ніяк не був би організатором корупційної схеми, а якраз навпаки.
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11.12.2020 14:53 Відповісти
сцакашваль был целым главой обладминистрации и он так "некоррупционно" попилил бабло на трассу "Одесса-Рени" и так же не коррупционно купил за 3 млн квартирку в пентхаузе построенном на земле которую он пробил для такого себе Аднана Кивана владельца компании "Кадорр" забрав эту землю у минобороны.

https://uc.od.ua/news/politic/1220308
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11.12.2020 14:59 Відповісти
Ну теперь я за Одессу спокоен: сепаратизм там не пройдет, все русские шпионы в тюрьмах, все клорады 14 года за решеткой. А, стоп! Сорян. Этими вопросами, конечно, не СБУ должны заниматься. СБУ они же про бало, а не про Безопасность Украины. Попутал малехо.
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11.12.2020 11:25 Відповісти
Разоблачена схема . Завтра суд обяжет государство лохторат компенсировать схематозникам убытки от вашего разоблачения
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11.12.2020 11:28 Відповісти
Не встиг його Зеленський призначити, а він вже схеми організував-кадри підбирає зелена команда найгірші із гірших
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11.12.2020 12:05 Відповісти
Временно исполняющий обязанности председателя Одесской областной государственной администрации с https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 10 апреля по https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 11 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .-----Предшественник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Степанов . А чи не його це схеми?
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11.12.2020 13:29 Відповісти
КОГДА БУДУТ ПОСАДКИ НА БОЛЬШИЕ СРОКИ ????? Раз растрела нет.
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11.12.2020 12:23 Відповісти
 
 