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Новини Фото Силовики
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Правоохоронці затримали контрабандистів, які заробили понад 65 млн грн на продажу заборонених в Україні сильнодіючих ліків через інтернет. ФОТОрепортаж

Кіберполіція викрила зловмисників у контрабанді і продажу в мережі "Інтернет" заборонених лікарських засобів. Такий "бізнес" приніс правопорушникам понад 65 млн гривень прибутку. Фігурантам загрожує до дванадцяти років за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники Департаменту кіберполіціі припинили незаконну діяльність групи осіб, які займалися торгівлею сильнодіючими лікарськими засобами в Інтернеті.

Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетні семеро фігурантів, віком від 23 до 35 років. Один з них створив та адміністрував вебсайт, де продавались сильнодіючі лікарські засоби, що містять метандієнон та нандролон – речовини, які заборонені до обігу в Україні. Зловмисники ввозили медичні препарати контрабандою з-за кордону.

Крім цього, фігуранти налагодили "дропшипінгову" мережу, яка налічувала понад 25 дилерів із власними інтернет-магазинами, каналами у месенджерах та закритими чатами.

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Правоохоронці затримали контрабандистів, які заробили понад 65 млн грн на продажу заборонених в Україні сильнодіючих ліків через інтернет 01

Заборонені препарати продавали як в Україні, так і відправляли в країни Євросоюзу. Гроші від покупців зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

Таким чином зловмисники встигли заробити понад 65 мільйонів гривень та виконати майже 47 тисяч замовлень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання правопорушників, в їхніх автівках, а також у складських приміщеннях. 

Правоохоронці затримали контрабандистів, які заробили понад 65 млн грн на продажу заборонених в Україні сильнодіючих ліків через інтернет 02

Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи та сильнодіючі лікарські засоби, вартістю понад 3 мільйони гривень.

Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу фігурантам. Слідчі дії тривають.

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Правоохоронці затримали контрабандистів, які заробили понад 65 млн грн на продажу заборонених в Україні сильнодіючих ліків через інтернет 03
Фото: сайт поліції

Реалізація проводилася спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та головним управлінням СБУ в м. Києві та Київській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська обласна прокуратура.

Автор: 

контрабанда (1823) ліки (1320) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12818) силовики (2514) кіберполіція (412)


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Пішаки фарммафії. Не ділилися.
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11.12.2020 11:47 Відповісти
У нас запрещены даже действующие лекарства!
За сильно действующие ...
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11.12.2020 12:01 Відповісти
Дропшиппинг

Это что за очередное новомодное словечко, кто в теме?
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11.12.2020 12:25 Відповісти
То что не хочет дать государства, народ получает от таких дельцов. Свято место ......
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11.12.2020 13:28 Відповісти
Тысячи онкобольных останутся без лечения.
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11.12.2020 13:59 Відповісти
какие онкобольные?)))))это стероиды анаболические))))ну ооочень вредные препараты,наркоту крышуют,а стероиды -очень вредные))))нашли очередную корову,которая не делилась...
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11.12.2020 16:44 Відповісти
 
 