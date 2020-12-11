Правоохоронці затримали контрабандистів, які заробили понад 65 млн грн на продажу заборонених в Україні сильнодіючих ліків через інтернет. ФОТОрепортаж

Кіберполіція викрила зловмисників у контрабанді і продажу в мережі "Інтернет" заборонених лікарських засобів. Такий "бізнес" приніс правопорушникам понад 65 млн гривень прибутку. Фігурантам загрожує до дванадцяти років за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники Департаменту кіберполіціі припинили незаконну діяльність групи осіб, які займалися торгівлею сильнодіючими лікарськими засобами в Інтернеті.

Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетні семеро фігурантів, віком від 23 до 35 років. Один з них створив та адміністрував вебсайт, де продавались сильнодіючі лікарські засоби, що містять метандієнон та нандролон – речовини, які заборонені до обігу в Україні. Зловмисники ввозили медичні препарати контрабандою з-за кордону.

Крім цього, фігуранти налагодили "дропшипінгову" мережу, яка налічувала понад 25 дилерів із власними інтернет-магазинами, каналами у месенджерах та закритими чатами.

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Заборонені препарати продавали як в Україні, так і відправляли в країни Євросоюзу. Гроші від покупців зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

Таким чином зловмисники встигли заробити понад 65 мільйонів гривень та виконати майже 47 тисяч замовлень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання правопорушників, в їхніх автівках, а також у складських приміщеннях.

Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи та сильнодіючі лікарські засоби, вартістю понад 3 мільйони гривень.

Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу фігурантам. Слідчі дії тривають.

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Фото: сайт поліції

Реалізація проводилася спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та головним управлінням СБУ в м. Києві та Київській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська обласна прокуратура.