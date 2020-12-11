Море розмило берегову лінію і затопило частину баз відпочинку в курортній Кирилівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На курорті Кирилівка Запорізької області внаслідок негоди море розмило берегову лінію й затопило деякі бази відпочинку.

Про це повідомив голова селищної ради Іван Малєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Початок і середину Федотової коси підтоплено. Дорогу на острів Бірючий було залито, були проблеми зі світлом. На косі Пересип на одній з баз відпочинку змило підпірну стінку. Ситуацію оцінюю на 3 бали з 5. Зараз вода поступово зникає і вітер стихає", – сказав Малєєв.

За його словами, курорт щорічно страждає від підтоплення, і раніше бували ситуації, коли без допомоги ДСНС не обходилися, але цього разу евакуювати нікого не довелося.

Житлова частина Кирилівки, за словами Малєєва, не постраждала.

Користувачі соціальних мереж діляться відео розмитих пляжів і баз відпочинку у воді.





"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив косу Федотова 9 грудня. До мого приїзду затоплених територій було більше. Під час знімання дуже сильні пориви вітру мало не знесли квадрокоптер у лиман... ", – підписав 2-хвилинний ролик із затопленого селища Сергій Мнацаканов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж