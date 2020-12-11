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Море розмило берегову лінію і затопило частину баз відпочинку в курортній Кирилівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На курорті Кирилівка Запорізької області внаслідок негоди море розмило берегову лінію й затопило деякі бази відпочинку.

Про це повідомив голова селищної ради Іван Малєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Початок і середину Федотової коси підтоплено. Дорогу на острів Бірючий було залито, були проблеми зі світлом. На косі Пересип на одній з баз відпочинку змило підпірну стінку. Ситуацію оцінюю на 3 бали з 5. Зараз вода поступово зникає і вітер стихає", – сказав Малєєв.

За його словами, курорт щорічно страждає від підтоплення, і раніше бували ситуації, коли без допомоги ДСНС не обходилися, але цього разу евакуювати нікого не довелося.

Житлова частина Кирилівки, за словами Малєєва, не постраждала.

Море розмило берегову лінію і затопило частину баз відпочинку в курортній Кирилівці 01

Користувачі соціальних мереж діляться відео розмитих пляжів і баз відпочинку у воді.

Море розмило берегову лінію і затопило частину баз відпочинку в курортній Кирилівці 02

"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив косу Федотова 9 грудня. До мого приїзду затоплених територій було більше. Під час знімання дуже сильні пориви вітру мало не знесли квадрокоптер у лиман... ", – підписав 2-хвилинний ролик із затопленого селища Сергій Мнацаканов.

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Автор: 

море (223) негода (757) Запорізька область (3605)


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Топ коментарі
+24
Нашим людям дай, они этими сортирами на сваях, все Черное море заставят аж до Турции...
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11.12.2020 11:49
+17
Я так понимаю, эти собачьи будки и есть "база отдыха".
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11.12.2020 11:53
+10
А зачем столько маленьких деревянных туалетов?
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11.12.2020 12:03
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Нашим людям дай, они этими сортирами на сваях, все Черное море заставят аж до Турции...
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11.12.2020 11:49 Відповісти
Не вражає маямі. Якісь курники підтопило - та й по тому.
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11.12.2020 11:52 Відповісти
У держави немає грошей на усунення наслідків шторму на косі, там де це нормальне явище!!! Ті хто заробляють там гроші на відпочиваючих мають організуватись і провести необхідні берегоукріплювальні роботи - побудувати бетонні волноломи та пірси і тоді високі хвилі не будуть доходити до меж забудови! А до влади є питання, як там в охоронній зоні по Водному кодексу з'явились капітальні споруди і чому вони досі не знесені бульдозерами?
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11.12.2020 12:01 Відповісти
Як знести? Це куротні халабуди!
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11.12.2020 15:30 Відповісти
На відео ми бачимо капітальні будинки побудовані в санітарній зоні 100м. від урізу води. Ці будинки мають бути демонтовані. Уріз води це межа до якої доходить вода в найбільший шторм. А ми бачимо що капітальні будинки повністю стоять в воді - отже в цьому місці не може бути жодної забудові і все має бути демонтоване!
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11.12.2020 15:35 Відповісти
Там має бути розлідовано, яким чином ділянки в санітарній зоні були виділені під ці забудови.
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11.12.2020 16:03 Відповісти
Жадность и коррупция - вот и вся концепция наших "курортов". Нигде в мире на таких "косах" не строят базы. Максимум: временные кемпинги. Как можно было получить разрешение ГАСК на строительство на песке, в 10 м. от береговой линии, с высотой 1 м. от уровня воды?!
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11.12.2020 12:02 Відповісти
А у нас везде так. Благо хоть природе на это начхать, ее не купишь...
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11.12.2020 12:04 Відповісти
Макаревич. Просыпается ветер.

https://www.youtube.com/watch?v=N7DKUkMb9h0
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11.12.2020 12:24 Відповісти
Там сільрада панує
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11.12.2020 15:32 Відповісти
"Вумное" пойди и поставь не сортиры.
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11.12.2020 12:06 Відповісти
Не хочу, сам иди...
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11.12.2020 12:09 Відповісти
И не только простых людей надо ругать
Местные князьки мешают людям нормально строиться и со всех дерут копейку.

В Закарпатье в Свалявском районе собственник санатория « квитка Полонины» наложил аресты на все соседние ЧАСТНЫЕ участки , чтобы люди не строились и не создавали ему конкуренцию . А как решал - брал чемодан наличных ( от своего завода мин вод) и вёз в Киев , в ГЕНПРОКУРАТУРУ. И все в Сваляве это знают .
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11.12.2020 12:15 Відповісти
Так оно ведь как внизу так и на верху, все справедливо.
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11.12.2020 12:16 Відповісти
Не гобыжайте украинских ФОПов и кормильцев. Срочно им помощь, льготы и дотации
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11.12.2020 12:37 Відповісти
Между прочим, , ФОПы весной на карантин закрыли , а налоги за этот период дерут по полной . так шо правильно - НЕ ОБИЖАЙТЕ КОРМИЛЬЦЕВ
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11.12.2020 12:40 Відповісти
Да откуда, от ЗЕ? Только сжатым воздухом...
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11.12.2020 12:42 Відповісти
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11.12.2020 11:52 Відповісти
Я так понимаю, эти собачьи будки и есть "база отдыха".
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11.12.2020 11:53 Відповісти
Набухацца і проспацца достатньо.
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11.12.2020 11:55 Відповісти
Смотрю, много гаражиков пострадало.
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11.12.2020 11:59 Відповісти
Я думав це гаражі якісь
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11.12.2020 11:59 Відповісти
Там могло бути як в Майямі.могло…бути…
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11.12.2020 11:59 Відповісти
якби поряд було величезненне болото з крокодилами...
но там росте болотний ясен, що безумовно - плюс
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11.12.2020 12:03 Відповісти
пора прийшла цей гадюшник прибрати.
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11.12.2020 12:01 Відповісти
Отстроят и опять будут сдавать.
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11.12.2020 12:08 Відповісти
А зачем столько маленьких деревянных туалетов?
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11.12.2020 12:03 Відповісти
Засранцы...
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11.12.2020 12:05 Відповісти
Тоже удивляюсь - не курорт , а БОМЖАТНИК
Государство курортами не занимается вообще
Могли бы программу сделать , помочь кредитной политикой для зелёного туризма.
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11.12.2020 12:08 Відповісти
Там сейчас громады рулят, одна банда бьет морды другой. Правительство в Киеве всех в "гавань" зазывает...
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11.12.2020 12:10 Відповісти
А украинцы отдыхают в собачьих будках
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11.12.2020 12:16 Відповісти
Ну это дело вкуса, кто то там отдыхает наверно, раз строят. Я вот на ГОА или в Доминикане и похлеще будки видел, ничего...
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11.12.2020 12:18 Відповісти
багато ви розумієте - це бунгало
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11.12.2020 21:28 Відповісти
А следующие придут и всё отберут!
Не уважают себя украинцы, поэтому и позволяют себе "оздоравливаться" в таких условиях.
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11.12.2020 12:16 Відповісти
У нас с зе лёными туристами и так перебор.
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12.12.2020 14:01 Відповісти
Базы отдыха, конечно, не очень,
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11.12.2020 12:05 Відповісти
Фигня...к лету все высохнет...но цены вырастут...
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11.12.2020 12:13 Відповісти
И дерьмо в море смоет, одни плюсы...
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11.12.2020 12:21 Відповісти
Обычный курорт в Греции ( работает июнь, июль, август, сентябрь )
Остальное время большинство гостиниц и ресторанов закрыто
Море размыло береговую линию и затопило часть баз отдыха в курортной Кирилловке - Цензор.НЕТ 6527
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11.12.2020 12:21 Відповісти
ПАРАЛИЯ КАТАРИНИ - рекомендую . Море мелкое - для детей подходит
Море размыло береговую линию и затопило часть баз отдыха в курортной Кирилловке - Цензор.НЕТ 7475
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11.12.2020 12:23 Відповісти
Не знаю , какая там программа правительства , но пляжный городок весь застроен ХОРОШИМИ гостиницами - только одни гостиницы и рестораны
Народа масса- греки , болгары, румыны . Все семьями приезжают
Море размыло береговую линию и затопило часть баз отдыха в курортной Кирилловке - Цензор.НЕТ 6832
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11.12.2020 12:27 Відповісти
Чем ещё интересен этот курорт - до него спокойно можно доехать на машине . Если утром выехать из Рени, то ночью уже в Греции , в Паралии . Дороги Румынии отличные, в нишей Болгарии хорошие, в Греции - автобаны супер ( строил ЕС)
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11.12.2020 12:35 Відповісти
Мнацаканов это прямо из Подеревянского)))
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11.12.2020 12:23 Відповісти
Боже, який жах! Мумбайські нетрища та й годі. Kowloon Walled City виглядав би просто люксусовими апартаментами на тлі цієї постапокаліптичної "рів'єри".
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11.12.2020 12:28 Відповісти
Да там всегда такое после дождя. Нех. было застраивать своими сараями и курятниками береговую линию и портить природу
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11.12.2020 12:31 Відповісти
Люди пытаются хоть как то выжить , государству- начхать на людей
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11.12.2020 12:38 Відповісти
Нет, там просто хотят зарабатывать максимальное бабло при минимальных вложениях, вот оставят курятники без воды и туалетов, за которые берут гривен триста в сутки. Кстати дальше, уже на самой косе, довольно приличные базы и отельчики
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11.12.2020 14:25 Відповісти
300 грн за добу це лише 9000 грн на місяць.
Що ви хотіли за ці гроші - Майамі відбудувати?
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11.12.2020 21:31 Відповісти
1.Их насильно заставляли это позорище строить?
2.Местные власти нуно распять-раз пять за это гетто.
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12.12.2020 14:31 Відповісти
а вас силоміць змушують там жити? Це приватний сектор скоріш за все і вони будують те що вважають за потрібне
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13.12.2020 01:27 Відповісти
Как всегда вложений ноль а прибыли хотят200% .неохота в таких сортирчиках отдыхать
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11.12.2020 12:37 Відповісти
У нас хоть такое есть для бюджетного... ну, отдыхом это не назовешь, - ночлега, а могли бы просто кемпинги на пустыре натыкать в виде заборов.
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11.12.2020 12:58 Відповісти
ПИТАННЯ НА ЕРУДИЦІЮ - ЯКЩО В КИРИЛІВЦІ НЕМАЄ КАНАЛІЗАЦІЇ А Є ТУАЛЕТИ - КОПАНКИ ТО ЩО ПОПЛИВЕ ПО ВУЛИЦЯМ РАЗОМ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ ?

Главі цого селища і його подільникам треба інкримінувати карну статтю за гроблення природи Укераїни і здоровлю людей, бо за грошами не бачать нічого.
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11.12.2020 12:59 Відповісти
"те саме" і попливе
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11.12.2020 16:44 Відповісти
Эта проблема была предсказуема 10-20-30 лет назад.
Укрепление берега должно было быть системной работой главы посёлка и всей рады.
Деньги и откаты собирать с туристов и местных все спешат,
а системную работу не проводили.
Что посеешь, то пожнёшь...
Переизберайте руководителей и депутатов, приступайте к работе.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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11.12.2020 14:32 Відповісти
Нічого страшного. Трішечки водичка промила брудний пісок і після доби назад відійде в море. Так було постійно.
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11.12.2020 18:38 Відповісти
этой кириловкой уже реально надоели.весну и лето только и слышно кири кири кири.теперь ещё и зимой.а на этом т.н.курорте даже канализации нет.
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11.12.2020 18:48 Відповісти
Небіда - ще курятників з дощок назбивають
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11.12.2020 21:29 Відповісти
 
 