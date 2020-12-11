Море розмило берегову лінію і затопило частину баз відпочинку в курортній Кирилівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На курорті Кирилівка Запорізької області внаслідок негоди море розмило берегову лінію й затопило деякі бази відпочинку.
Про це повідомив голова селищної ради Іван Малєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Початок і середину Федотової коси підтоплено. Дорогу на острів Бірючий було залито, були проблеми зі світлом. На косі Пересип на одній з баз відпочинку змило підпірну стінку. Ситуацію оцінюю на 3 бали з 5. Зараз вода поступово зникає і вітер стихає", – сказав Малєєв.
За його словами, курорт щорічно страждає від підтоплення, і раніше бували ситуації, коли без допомоги ДСНС не обходилися, але цього разу евакуювати нікого не довелося.
Житлова частина Кирилівки, за словами Малєєва, не постраждала.
Користувачі соціальних мереж діляться відео розмитих пляжів і баз відпочинку у воді.
"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив косу Федотова 9 грудня. До мого приїзду затоплених територій було більше. Під час знімання дуже сильні пориви вітру мало не знесли квадрокоптер у лиман... ", – підписав 2-хвилинний ролик із затопленого селища Сергій Мнацаканов.
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Местные князьки мешают людям нормально строиться и со всех дерут копейку.
В Закарпатье в Свалявском районе собственник санатория « квитка Полонины» наложил аресты на все соседние ЧАСТНЫЕ участки , чтобы люди не строились и не создавали ему конкуренцию . А как решал - брал чемодан наличных ( от своего завода мин вод) и вёз в Киев , в ГЕНПРОКУРАТУРУ. И все в Сваляве это знают .
но там росте болотний ясен, що безумовно - плюс
Государство курортами не занимается вообще
Могли бы программу сделать , помочь кредитной политикой для зелёного туризма.
Не уважают себя украинцы, поэтому и позволяют себе "оздоравливаться" в таких условиях.
Остальное время большинство гостиниц и ресторанов закрыто
Народа масса- греки , болгары, румыны . Все семьями приезжают
Що ви хотіли за ці гроші - Майамі відбудувати?
2.Местные власти нуно распять-раз пять за это гетто.
Главі цого селища і його подільникам треба інкримінувати карну статтю за гроблення природи Укераїни і здоровлю людей, бо за грошами не бачать нічого.
Укрепление берега должно было быть системной работой главы посёлка и всей рады.
Деньги и откаты собирать с туристов и местных все спешат,
а системную работу не проводили.
Что посеешь, то пожнёшь...
Переизберайте руководителей и депутатов, приступайте к работе.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!