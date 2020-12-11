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Угруповання, яке фінансувало діяльність міжнародної терористичної організації, викрито в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і блокувала в Харкові діяльність організованої групи, учасники якої сприяли фінансуванню міжнародної терористичної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що двоє українських громадян, вихідців із однієї з країн Близького Сходу, організували у Харкові проведення незаконних переказів через систему фінансових розрахунків, заборонену у багатьох країнах. Зловмисники здійснювали перекази з країнами, зокрема з підвищеною терористичною активністю.

Співробітники СБ України затримали одного з фігурантів під час отримання від "симпатиків" понад 7 тисяч доларів США, які призначалися для фінансування однієї із терористичних організацій.

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Під час обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили фінансову документацію та чорнові записи із відображенням руху коштів, а також інші докази протиправної діяльності.

Наразі двом учасникам групи слідчими органів безпеки повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 (матеріальне сприяння діяльності терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до створення каналу фінансування тероризму. Перевіряється точна сума коштів, яку перерахували фігуранти через неформальну платіжну систему.

Угруповання, яке фінансувало діяльність міжнародної терористичної організації, викрито в Харкові, - СБУ 01
Угруповання, яке фінансувало діяльність міжнародної терористичної організації, викрито в Харкові, - СБУ 02
Угруповання, яке фінансувало діяльність міжнародної терористичної організації, викрито в Харкові, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12818) тероризм (2867) Харків (5600)


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Топ коментарі
+2
Da ladno i samova krota kernesa neuzhto tozhe povezali
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11.12.2020 13:23
+1
https://www.youtube.com/watch?v=e5AhRZt_xPc

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11.12.2020 13:22
+1
Гепы нет и порядка нет...
С гепой, не разоблачили бы!
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11.12.2020 14:00
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https://www.youtube.com/watch?v=e5AhRZt_xPc

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11.12.2020 13:22 Відповісти
Da ladno i samova krota kernesa neuzhto tozhe povezali
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11.12.2020 13:23 Відповісти
Припускають, що "кріт-кернес" уже там, де справжні кроти
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11.12.2020 13:59 Відповісти
Ще ні, проте без нирок людина у його стані на діалізі довго не протягне.
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12.12.2020 11:03 Відповісти
Ничего страшного, уже молодой Кернес в горсовете заседает, так шо замена будет моментальная.
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12.12.2020 11:17 Відповісти
Гэпа жЫв! И дело его жЫвьот!
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11.12.2020 13:39 Відповісти
Седня было сообщение,что у него почки отказали
Так что это временно
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12.12.2020 00:32 Відповісти
Гепы нет и порядка нет...
С гепой, не разоблачили бы!
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11.12.2020 14:00 Відповісти
СБУ недавно шмонало "Голдэн Тайл" и харьковский плиточный завод , типа они тоже сепаров финансировали. Но что то мне подсказывает, что это обычный рэкет.
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11.12.2020 14:08 Відповісти
Финансировали международных террористов?
Богатенькие!
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11.12.2020 14:36 Відповісти
 
 