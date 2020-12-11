УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13654 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
6 586 15

На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

У Донецькій області встановили білборди з портретами загиблих захисників України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України 01

У рамках проєкту "Місто героїв" було написано і встановлено 12 портретів загиблих воїнів на білбордах у містах де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області.

На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України 02
На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України 03

Читайте також: Мінветеранів створить Книгу пам'яті добровольців, які загинули в АТО/ООС

Загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до "Книги пам'яті". Серед них і Герої Небесної сотні з Донбасу.

На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України 04

На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України 05

Автор: 

пам’ять (1187) Донецька область (8459) Міністерство у справах ветеранів (304)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Слава !Вічна пам'ять Героям України!!!🇺🇦💐
показати весь коментар
11.12.2020 19:08
+27
Слава Героям!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.12.2020 19:10
+10
А народ вату обрав.
показати весь коментар
11.12.2020 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава !Вічна пам'ять Героям України!!!🇺🇦💐
показати весь коментар
11.12.2020 19:08 Відповісти
Слава Героям!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.12.2020 19:10 Відповісти
А народ вату обрав.
показати весь коментар
11.12.2020 19:13 Відповісти
Диагноз . При этом , они обижаются на Украину . И живут они не в Украине , а на Украине .
показати весь коментар
11.12.2020 19:17 Відповісти
хорошая инициатива, посмотрим долго ли простоят...ваты то там немеряно!
показати весь коментар
11.12.2020 19:14 Відповісти
все мэры 100% сепары, а население вата ватная
показати весь коментар
11.12.2020 19:17 Відповісти
На Донбассе на каждом погонном метре надо устанавливать подобные билборды, чтобы даже до оголтелых ватников дошло, что рядом с ними руSSо-фашисты убивают не только наших защитников, но и мирных граждан, для которых слова РОДИНА, УКРАИНА,- не пустой звук. Может, зашевелится в них хоть что-то человеческое... СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
показати весь коментар
11.12.2020 19:16 Відповісти
я давно предлагал...вместо бигморд политиканов устанавливать бигборды с портретами Героев, чтоб город/село знали и помнили...чтоб каждый день видели эти глаза...
**

В кімнаті тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.
Мов не війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов транспорт з фронту вбитого привіз…
А він - чийсь син - єдиний в цілім світі!
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг нікого полюбити, -
Цей України рядовий солдат! (уривок)
показати весь коментар
11.12.2020 19:23 Відповісти
Чекаємо новину як на Донетчині наругалися над білбордами з загинувшими захисниками України.
показати весь коментар
11.12.2020 19:25 Відповісти
Тупому Домбасу пофігу в кращому випадку
показати весь коментар
11.12.2020 19:31 Відповісти
Слава Українським воїнам
показати весь коментар
11.12.2020 19:56 Відповісти
И Вечно 17-летнему школьнику Степану Чубенко установите, он жизнь положил за Украину!
показати весь коментар
11.12.2020 20:01 Відповісти
Сильний хід.
Слава захисникам України, воїнам світла.
показати весь коментар
11.12.2020 20:01 Відповісти
На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України - Цензор.НЕТ 9288На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України - Цензор.НЕТ 8954
показати весь коментар
11.12.2020 20:17 Відповісти
 
 