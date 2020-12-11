На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України. ФОТОрепортаж
У Донецькій області встановили білборди з портретами загиблих захисників України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.
У рамках проєкту "Місто героїв" було написано і встановлено 12 портретів загиблих воїнів на білбордах у містах де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області.
Загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до "Книги пам'яті". Серед них і Герої Небесної сотні з Донбасу.
Топ коментарі
+32 Rulya Kosh
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В кімнаті тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.
Мов не війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов транспорт з фронту вбитого привіз…
А він - чийсь син - єдиний в цілім світі!
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг нікого полюбити, -
Цей України рядовий солдат! (уривок)
Слава захисникам України, воїнам світла.