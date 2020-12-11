На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України. ФОТОрепортаж

У Донецькій області встановили білборди з портретами загиблих захисників України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

У рамках проєкту "Місто героїв" було написано і встановлено 12 портретів загиблих воїнів на білбордах у містах де вони народилися - Слов'янську, Краматорську, Маріуполі, Мирнограді та інших населених пунктах Донецької області.





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Загалом планується написання 135 портретів загиблих воїнів, які увійшли до "Книги пам'яті". Серед них і Герої Небесної сотні з Донбасу.