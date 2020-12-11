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Опубліковано фото звільнених з полону в Іраку українців Фоменкова і Санпітера. ФОТО

Громадяни України Євген Фоменков і Олександр Санпітер, яких понад 3 роки утримували в Іраку, зустрілися з уповноваженим з прав людини Людмилою Денісовою.

Фото із зустрічі Денісова опублікувала в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обговорили проблемні питання, вирішення яких допоможе швидше адаптуватися після пережитого в Іраку. Євген Фоменков і Олександр Санпітер написали відповідні звернення на моє ім'я. Зі свого боку запевнила, що в межах своїх повноважень сприятиму поновленню їхніх прав і свобод, візьму під особистий контроль вирішення зазначених проблемних питань", - написала Денісова.

Нагадаємо, про повернення Фоменкова і Санпітера в Україну стало відомо в середу, 9 грудня. Їх захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Читайте також: Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП

Опубліковано фото звільнених з полону в Іраку українців Фоменкова і Санпітера 01
Опубліковано фото звільнених з полону в Іраку українців Фоменкова і Санпітера 02
Опубліковано фото звільнених з полону в Іраку українців Фоменкова і Санпітера 03
Опубліковано фото звільнених з полону в Іраку українців Фоменкова і Санпітера 04

Автор: 

Денісова Людмила (883) заручник (821) Ірак (183) визволення (564) полон (1562)


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Топ коментарі
+3
Ось, воно що...
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat

https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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11.12.2020 20:18
+2
А коли свободою наших захисників, визволених з полону Росії, займуться??
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11.12.2020 19:35
+2
А що вони,власне,в Іраці робили,і хто вони взагалі такі?
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11.12.2020 19:58
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что то я не помню чтобы в 2017 наши военные в Ираке воевали. шо вы там делали панове? да и фамилии у них явно украинские, особенно Санпитер (Санкт Питербург что ли?). Денисова де ты их находишь???
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11.12.2020 19:15 Відповісти
Их захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.Источник: https://censor.net/ru/p3236503

Один вопрос: "Они были захвачены и содержались в тюрьме официальной властью или какой-то вооруженной группировкой? Если это левые поставки оружия государством Украина незаконным вооруженным формированиям, то нужно огласить лиц, кто их туда послал. Если это официальные поставки, претензии к госвласти Ирака - почему захватили?
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11.12.2020 19:17 Відповісти
Ось, воно що...
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat

https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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11.12.2020 20:18 Відповісти
Хотів якраз про це написати))) Ті самі по ходу
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11.12.2020 21:11 Відповісти
А коли свободою наших захисників, визволених з полону Росії, займуться??
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11.12.2020 19:35 Відповісти
Не до ццього зараз, ти ба який поворот вернули звідти куди ніхто не посилав, он як.
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11.12.2020 19:49 Відповісти
Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду содействовать возобновлению их прав и свобод, Людмило а може варто позайматися сьогоденням і тим що роблять з власним Народом?
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11.12.2020 19:51 Відповісти
А що вони,власне,в Іраці робили,і хто вони взагалі такі?
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11.12.2020 19:58 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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11.12.2020 20:34 Відповісти
Дурачками прикидываются! Типа не понимали, что 25 000 баксов НЕ платят за "просто поехать, поговорить"!
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11.12.2020 20:56 Відповісти
 
 