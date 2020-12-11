Опубліковано фото звільнених з полону в Іраку українців Фоменкова і Санпітера. ФОТО

Громадяни України Євген Фоменков і Олександр Санпітер, яких понад 3 роки утримували в Іраку, зустрілися з уповноваженим з прав людини Людмилою Денісовою.

Фото із зустрічі Денісова опублікувала в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обговорили проблемні питання, вирішення яких допоможе швидше адаптуватися після пережитого в Іраку. Євген Фоменков і Олександр Санпітер написали відповідні звернення на моє ім'я. Зі свого боку запевнила, що в межах своїх повноважень сприятиму поновленню їхніх прав і свобод, візьму під особистий контроль вирішення зазначених проблемних питань", - написала Денісова.

Нагадаємо, про повернення Фоменкова і Санпітера в Україну стало відомо в середу, 9 грудня. Їх захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

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