Опубліковано фото звільнених з полону в Іраку українців Фоменкова і Санпітера. ФОТО
Громадяни України Євген Фоменков і Олександр Санпітер, яких понад 3 роки утримували в Іраку, зустрілися з уповноваженим з прав людини Людмилою Денісовою.
Фото із зустрічі Денісова опублікувала в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обговорили проблемні питання, вирішення яких допоможе швидше адаптуватися після пережитого в Іраку. Євген Фоменков і Олександр Санпітер написали відповідні звернення на моє ім'я. Зі свого боку запевнила, що в межах своїх повноважень сприятиму поновленню їхніх прав і свобод, візьму під особистий контроль вирішення зазначених проблемних питань", - написала Денісова.
Нагадаємо, про повернення Фоменкова і Санпітера в Україну стало відомо в середу, 9 грудня. Їх захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.
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Один вопрос: "Они были захвачены и содержались в тюрьме официальной властью или какой-то вооруженной группировкой? Если это левые поставки оружия государством Украина незаконным вооруженным формированиям, то нужно огласить лиц, кто их туда послал. Если это официальные поставки, претензии к госвласти Ирака - почему захватили?
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat