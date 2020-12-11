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Українські правозахисниці Печончик і Чумало отримали премію МЗС Нідерландів "Тюльпан прав людини". ФОТО

Українські правозахисниці Тетяна Печончик і Марта Чумало отримали премію Міністерства закордонних справ Нідерландів "Тюльпан прав людини" за видатні досягнення у боротьбі за права людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вручаємо "Тюльпан прав людини", щоб привернути більше уваги до роботи правозахисників і правозахисниць. В Україні, як і в багатьох інших країнах, вони часто опиняються в небезпеці через свою роботу і навіть ризикують життям. Для Нідерландів важливо підтримувати і публічно визнавати роботу тих, хто відстоює права людини і протидіє дискримінаціїі", – сказав Єннес де Мол, посол Нідерландів в Україні.

Крім символічної відзнаки у вигляді статуетки тюльпана, переможці отримають фінансову підтримку своїх проєктів.

Українські правозахисниці Печончик і Чумало отримали премію МЗС Нідерландів Тюльпан прав людини 01


Тетяна Печончик є головою Центру прав людини "Зміна", що відстоює дотримання свободи слова, захищає громадських активістів, бореться проти тортур і дискримінації та документує порушення прав людини в окупованому Криму.

Українські правозахисниці Печончик і Чумало отримали премію МЗС Нідерландів Тюльпан прав людини 02

Марта Чумало – співзасновниця організації "Жіночі перспективи". З 1998 року працює у сфері протидії домашньому насильству, торгівлі людьми і просуває гендерну рівність в Україні.

Міністерство закордонних справ Нідерландів вручає "Тюльпан з прав людини" з 2008 року. Комісія з відбору щороку обирає переможців серед активістів або правозахисних організацій у всьому світі. Серед одинадцяти міжнародних лауреатів попередніх років – правозахисники з Конго, Індії, Китаю, Ірану, Гондурасу, Пакистану, Мавританії, Мексики, Йорданії та Близького Сходу.

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В Україні, у 2018 премію отримав Дмитро Щебетюк – співзасновник "Доступно.UA", за внесок у захист прав і протидію дискримінації людей з інвалідністю. У 2019 році – кримська адвокатка Лілія Гемеджі, яка захищає права українських політв’язнів, зокрема, кримських татар, і керівник одеського Автомайдану Віталій Устименко – за боротьбу з корупцією.

Автор: 

Нідерланди (1566) правозахисники (377) премія (384)


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шановних пані вітаємо з символичною нагородою! дякуємо за небайдужість!
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11.12.2020 23:40 Відповісти
хорошая компания награждённых стран.... интересно, а Мавритания и Гондурас это где?
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12.12.2020 07:05 Відповісти
 
 