Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році. ФОТО

Військовий аташе відділу оборони Посольства Великої Британії в Україні вшанував пам'ять лейтенанта Віктора Лоуренса Едвардса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в фейсбуці Посольства Великої Британії в Україні.

"Лейтенант Едвардс служив у лавах добровольчого резервного підрозділу дивізії бронетехніки Королівських ВМС.

Згідно із записами Імперського військового музею, підрозділи дивізії брали участь у боях у всій Східній Європі, на Кавказі, в Румунії та Галичині між 1916 і 1917 роками.

Лейтенант Едвардс був одним з більш ніж 500 військових на 45 одиницях броньованої техніки, яких відправили на Східний фронт.

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Він загинув в Хмельницькому (тоді Проскурові) 21 серпня 1917 під час відступу.

Йому було 37 років.

Могила лейтенанта Едвардса є одним з двох поховань воїнів Співдружності, за якими стежить відділ оборони Посольства в Україні", - сказано в повідомленні.