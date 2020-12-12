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Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році. ФОТО

Військовий аташе відділу оборони Посольства Великої Британії в Україні вшанував пам'ять лейтенанта Віктора Лоуренса Едвардса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в фейсбуці Посольства Великої Британії в Україні.

"Лейтенант Едвардс служив у лавах добровольчого резервного підрозділу дивізії бронетехніки Королівських ВМС.

Згідно із записами Імперського військового музею, підрозділи дивізії брали участь у боях у всій Східній Європі, на Кавказі, в Румунії та Галичині між 1916 і 1917 роками.
Лейтенант Едвардс був одним з більш ніж 500 військових на 45 одиницях броньованої техніки, яких відправили на Східний фронт.

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Він загинув в Хмельницькому (тоді Проскурові) 21 серпня 1917 під час відступу.
Йому було 37 років.

Могила лейтенанта Едвардса є одним з двох поховань воїнів Співдружності, за якими стежить відділ оборони Посольства в Україні", - сказано в повідомленні.

Посольство Великої Британії вшанувало память лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році 01

Велика Британія (5581) пам’ять (1187) Перша світова війна (13) посольство (944)


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Топ коментарі
+36
Очередной респект британцам, которые действительно не забывают своих даже мертвых и даже в чужой стране.
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12.12.2020 13:02
+27
Ось,тому Британці є НАЦІЯ!!!Яка не забуває про своїх воїнів,де б вони не загинули!!!А хто з наших можновладців пам'ятає,хоча за воїна,що загинув в "СР@не перемир'я?Допокиліль ми не поважаємо своїх воїнів-будемо "всир...тися перед кацапами...
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12.12.2020 13:09
+19
Загинув як москалі в Сірії, але на відміну від мордви, британці дійсно збудували імперію для громадян, а не концтабір, тому і вата валить в Лондон, а не імперці в Саратов.
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12.12.2020 13:22
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Очередной респект британцам, которые действительно не забывают своих даже мертвых и даже в чужой стране.
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12.12.2020 13:02 Відповісти
Ось,тому Британці є НАЦІЯ!!!Яка не забуває про своїх воїнів,де б вони не загинули!!!А хто з наших можновладців пам'ятає,хоча за воїна,що загинув в "СР@не перемир'я?Допокиліль ми не поважаємо своїх воїнів-будемо "всир...тися перед кацапами...
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12.12.2020 13:09 Відповісти
За что, погиб-то, вдали от родины ?
Ну, не чокаясь (с)
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12.12.2020 13:14 Відповісти
Загинув як москалі в Сірії, але на відміну від мордви, британці дійсно збудували імперію для громадян, а не концтабір, тому і вата валить в Лондон, а не імперці в Саратов.
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12.12.2020 13:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/284837, негарно обсирати солдатів суворовських військ, адже вони полягли за митні інтереси британців, ну не чокаясь....
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12.12.2020 13:24 Відповісти
Кацапський експедиційний корпус у Франції. Парад на Рю-рояль, Париж, 1916 рік.

Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році - Цензор.НЕТ 9965
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12.12.2020 13:47 Відповісти
Цікаво, кацапи шанують памя'ять загиблих москалів у Франції, чи як https://censor.net/ru/user/284837, ноги витирають об загиблих?
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12.12.2020 13:53 Відповісти
Зря вы говорите "кацапский" там полвина украинцев.
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12.12.2020 16:18 Відповісти
В армии царской россии служили и украинцы которые после революции будут служить в УНР. Они тоже кацапы? Вот не люблю это вышиватничество, вкупе с незнанием истории, и не способностью сложить общую картину из двух фактов. В царской армии служили предки всех жителей современной Украины на восток от р. Збруч, и что теперь... Так же как и Поляки: одни служили немцам, другие австрийцам, а третьи- царской россии. Но в 1918 г. Они обьединились и дали прочухана ЗУНР и УНР. Украинцам нужно учиться на хороших примерах а не разводить идиотские дискуссии о предателях Украины во времена когда большая часть украинцев считала себя малоросами и не считала нужным поддерживать УНР, и шла служить большевикам-москалям и хотела лишь отнять и поделить.
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12.12.2020 18:50 Відповісти
Так. Українці служили в кацапському корпусі. А вас це так бентежить?
Між іншим, якщо ви не знали, - у складі монгольських військ армії Батия, котрі штурмували Київ у 1240 році, була велика кількість кацапо-москалів. Вони вбивали наших предків разом з монголами.
І що накажете робити з цим фактом? Пускати слину толєрантності?
Кацапський корпус був кацапським корпусом, - незалежно від національності тих, хто там служив. Так само і монгольська армія була монгольською, - хоча в її складі власне монголів було кілька відсотків.
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12.12.2020 20:47 Відповісти
Я хочю сказать, что многие украинцы радостно строили российскую империю и были костяком армии РФ. Ненужно отварачиваться от этой части нашей истории, потому как получаеться, что вся та империя создавалась исключительно кацапами а мы мимо проходили. Вот так потом и получаются "подареные рускими царями земли" и "крым исконно руская территория".
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13.12.2020 17:52 Відповісти
Прошу прощения РИ
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13.12.2020 17:53 Відповісти
Понеслось дерьмо по трубам. Сразу же набежали мамкины историки и с пеной у рта начали орать о том, что ни кто кроме негоьне разбираеться ни вчем. Да и любимое заняти эти ыкспертов, вешание ярлыков. Понеслось вышиватничество! Бу бу бу! Я прохфессор истории бу бу бу! Вы как историк можете утвердительно ответить, что все ураинцы служившие в царской армии пошли служить УНР? Да и ряды потом красноармейцев пополнялись, за счет военных УНР или тех ктоьностальгировал зи империи? Точн так же как и сейчас, история сделала очередной виток и все повторяеться. А в 37 НКВД состояло исключительно из кацапов, или там тоже были наши соотечесивеники? Их тоже можно записать в стороники независимой Украины? Некоторым "историкам" иногда лучше жевать а не нести хрен знает что.
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13.12.2020 17:46 Відповісти
Одразу видно людину що не розуміє різниці між військами царської росії, і білогвардійцями часів громадянської війни 1917-1920 р. Йди далі, крикун, вчи історію по постах в фейсбуці ахаха
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12.12.2020 18:58 Відповісти
Хлопчик Хвєдя, - де ти побачило "хромадянську війну" на французькій поштовій картці 1916 року? Недолікувався, бідолашний? Вайя кон діос, - йди собі з богом...
P.S. спочатку хотів дати два пояснюючі аргументи, але потім згадав, з ким маю справу.
Тому скористаюся тим, що найкраще зрозуміле для Хвєді:
А по-третє, - гоу ту зе нахєр! )))
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12.12.2020 21:04 Відповісти
Это просто известный "историк".
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13.12.2020 17:48 Відповісти
Є така підозра, що лейтенант Едвардс зі своїм панцирним корпусом воював за золоту монету, а не за незалежність Британії. Доречно згадати також і Бельгійський бронедивізіон, який наймався будь-кому за валізу золота.
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12.12.2020 15:14 Відповісти
А за що загинули 34 льотчики полку "Нормандія-Німан"? Те ж саме було і в Першу світову... Наші солдати воювали в складі "русских бригад", на Західному фронті, а британські екіпажі на броньовиках - на Східному...
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12.12.2020 13:26 Відповісти
То вата, тільки москалі мають вмирати на чужині....
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12.12.2020 13:28 Відповісти
Яка бл&ть вата? Ти розумієш що в складі царської росії були всі українці на схід від р. Збруча? Іди вчи історію і географію, дуремаре.
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12.12.2020 19:02 Відповісти
Ви взагалі якийсь неадекват з порушеним когнітивним сприйняттям дійсності.
Коментар Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році - Цензор.НЕТ 5268 https://censor.net/ru/user/173780 , безсумнівно, стосувався попереднього вислову:
Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році - Цензор.НЕТ 9716 https://censor.net/ru/user/284837
За что, погиб-то, вдали от родины ?
Ну, не чокаясь (с)Навіть не сімніваюся, - хамська поведінка властива кацапам, або совкам.З чим вас і вітаю!
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12.12.2020 22:14 Відповісти
іхтамннєтів добівалі
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12.12.2020 13:33 Відповісти
Черевики військового аташе якраз пасують до кольору його обличчя.
А от руки щось занадто чорні. В часи коронавірусної пандемії слід ретельно дотримуватися особистої гігієни і вчасно мити руки.
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12.12.2020 13:28 Відповісти
ви по кольорам?
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12.12.2020 13:34 Відповісти
А ви хіба не звертаєте увагу на кольори свого одягу і взуття перед тим, як вийти з дому?

Наприклад, кольорова диференціація штанів на планеті Плюк була дуже важливою і демонструвала соціальний рівень пацаків. )))
Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році - Цензор.НЕТ 5582
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12.12.2020 13:44 Відповісти
от шо значит вовремя пропущеный укол
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12.12.2020 13:52 Відповісти
Я не є космополітом і любителем усіх націй і рас, але, дійсно, загострювати увагу на даному аспекті, це пропущений укол.
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12.12.2020 14:32 Відповісти
то же самое и тут - похоже мысли совпали...
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12.12.2020 14:37 Відповісти
Ви вважаєте, що в даному випадку можна ще щось загострити, розглядаючи відповідний аспект конкретного питання?
Кінья-руанда бужумбура мбонго-мбонго!
Ну, по-нашому, це тіпа, - "та йоханий же ж ти бабай!"

Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році - Цензор.НЕТ 1981
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13.12.2020 00:19 Відповісти
А тебе не чіпає кількість семітських рис облич в іранській владі? То хай не чіпає і колір рук, обличчя та черевиків британського аташе...
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12.12.2020 13:39 Відповісти
В британских войсках служит целый батальон гурков. По гуркам есть международное соглашение согласно которого они имеют право служить в Индии, Непале и Великобритании.
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12.12.2020 14:28 Відповісти
І до чого тут "гурки"? Судячи з його рис обличчя, аташе - потомок африканців...
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12.12.2020 14:35 Відповісти
В українській мові слова "потомок" не існує. Натомість є слово "нащадок".

Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році - Цензор.НЕТ 520
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12.12.2020 23:22 Відповісти
"Ахуху не "хо-хо"?
"ПОТО́МОК, мка, чол.
1. Людина стосовно своїх предків; нащадок. В раду зібравшись, козацькі потомки гудуть (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 367); Просто біля їхніх вікон на Дніпрі стойбище човнів, доглядає їх Танин дідусь, живий потомок запорожця (Олесь Гончар, Людина.., 1960, 56); До волості входили люди, що вважали себе потемками одного роду (Історія СРСР, I, 1956, 193).
2. перев. мн. Люди майбутніх поколінь; нащадки. За в'язнем в'язень одстраждає, Але настане легший час, - І добрим словом спогадає Потомок вільний мертвих нас! (Павло Грабовський, I, 1959, 152); Широко розплющеними очима вбирали студенти великий світ радянського героїзму, і ті, хто повернувся після перемоги до стін інституту, мали що сказати ********** і потомкам (Юрій Яновський, II, 1954, 196).
3. розм. Дитина (перев. син), спадкоємець. - А діти є? - запитав дід.. Кулик випростався: - Якщо правду казати, то більше як у мене потомків ні в кого в Чаплинці нема. Ціла боса команда в хаті (Олесь Гончар, II, 1959, 56).
http://sum.in.ua/p/7/415/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 415. "Що таке "синонім", знаєш? Чи підручник української мови скурив у туалеті?...
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13.12.2020 04:11 Відповісти
Визнаю свою неправоту.
Раніше вважав це слово наслідком радянської політики зближення мов (читай, русифікації).
Але в словнику Грінченка, якому я довіряю найбільше, слово "потомок" теж присутнє.
Потомок, -мка, м. 1) Потомокъ. Пан вибрав собі до двору двох хлопців, потомків старих козаків. Левиц. І. 159. 2) соб. Потомство. Мнж. 56. Мил. М. 65. Свій потомок поучу. Драг. 30. У нас у селі захворав, на холеру батько, мати і увесь їх потомок (діти й онуки). Волч. у.
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13.12.2020 09:52 Відповісти
Я про те, як складалися радянські словники, чув від учня тієї людини, яка приймала участь у цьому складанні... В 30-ті, після згортання" політики "коренізації", почлася політика формування "савецкага народа". Першими під неї потрапили білоруси та українці - з-за спорідненості мов з "великарусским наречієм". Просто позалишали в словниках слова, найбільш схожі на російські, а ті синоніми, що кардинально відрізнялися,назвали "архаїзмами" та "діалектизмами". Це було зробить не важко, тому що словниковий запас української мови більший від російської, мінімум, на третину, саме з-за наявності великої кількості синонімів... Те саме було і з білорусами...
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13.12.2020 14:09 Відповісти
в Лондоні у Храмі Божому ап Павла є книги , плити вмуровані у стінах де увіконвічені всі хто загинув за Незалежність Великобританії , є і призвіща індусів яких королева наймала з Індії , є призвіща і пакістанців і інших народів , імена адміралів флоту , список начало бере з 3ст !
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12.12.2020 13:32 Відповісти
Погибали за незалежность Великобритании в Пакистане и Индии. Бугага.
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12.12.2020 14:55 Відповісти
москавіту незрозуміти що таке Незалежність , дай рабу кріпосному навіщо Воля?
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12.12.2020 15:53 Відповісти
А за шо дохнет ваш скот в Сирии, русский? Бугага.
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12.12.2020 16:57 Відповісти
В Торонто вийшов двотомник, де пойменно перераховані воіни УПА, загинувші в боях з німцями і москалями під час другої світової, і тільки в одній країні трупи валяються до цих пір.
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12.12.2020 13:36 Відповісти
на жаль ніхто не знае всіх імен...
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12.12.2020 13:41 Відповісти
Всіх не знають, але робота ведеться, сподіваюсь з часом узнаємо про всіх, в мене доля прадіда невідома і зараз, вже і батько помер не знаючи.
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12.12.2020 13:43 Відповісти
тим хто працюе над цим величезна подяка - забудемо хто ми і звідкі? - на другий день не стане держави.
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12.12.2020 13:48 Відповісти
Воював та помер за кацапську імперію, от хай британці і вшановують, їм досі колишня імперскість теж пече, а нам до цього яка справа? Хіба що доглядати цю могилу, як і усі інші.
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12.12.2020 13:43 Відповісти
Чому за кацапську, кацапи програли першу світову.
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12.12.2020 13:44 Відповісти
Ну так за кацапську ж, "союзники", розформували цей дивізіон в Курську після жовтневого перевороту, британців додому, техніку червонопузим.
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12.12.2020 13:47 Відповісти
А загинув він у бою проти німців з австрійцями. От насправді, яке нам до цього діло? Це точно не наша була війна, усі були проти нас і усі були загарбниками.
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12.12.2020 13:49 Відповісти
34-й корпус Скоропадського тримав фронт, коли москалі вже потікали. Наслідки війни вирішуються по закінченню, москалі втратили, британці придбали, про яку загибель за кацапів може йти мова, серпень 1917, імперії вже нема, сіфілітик вже торгує землями РІ.
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12.12.2020 13:51 Відповісти
Ну якщо Ви не хочете вивчати історію, і Вам особисто подобається конспірологія, то можете вигадувати і ставити безглузді питання й надалі. Мене ж цікавлять виключно ФАКТИ.
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12.12.2020 14:00 Відповісти
Воював за російську імперію, як і всі українці що жили на схід від р. Збруч. А за кого ще їм тоді було воювати якщо українцями вони себе не вважали. Якбинавіть два роки потому було усвідомлення себе як окремої нації то безперечно всі пішли б воювати за УНР а не до більшовиків
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12.12.2020 19:06 Відповісти
Gog save the Queen!
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12.12.2020 14:34 Відповісти
Где делигация бритов к могиле Джона Говарда?
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12.12.2020 15:16 Відповісти
Лейтенант Эдвардс в гробу, наверное, перевернулся от такого почитателя.
В 1917 году такие были только на плантациях...
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12.12.2020 15:16 Відповісти
Вы что! Вы афронекоректны! Они же всю европейскую цивилизацию спасли. Все же помнят афроевропейскии дивизии и эскадрилии в 1 и 2 мировые войны. Ганджабас,кокс и регги шел "на ура".
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12.12.2020 16:26 Відповісти
Не дуже добре знаю історію Першої Світової: на чиєму боці воювала Британія?
На боці Німеччини чи Франції?
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12.12.2020 16:45 Відповісти
Франция, Англия и Россия была в союзе против австрийцев и немцев. Но союз там был слабенький. Не было сплоченности между ними и каждый действовал автономно. Грубо говоря они друг друга ненавидели, просто ещё больше они ненавидели немцев. Например, Англия активно помогала Японии в войне с Россией в 1905 году. И какое там могло быть "союзничество"? Правильно- чисто номинальное, условное и временное. Что-то похожее было и во-время 2 мировой.
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12.12.2020 17:58 Відповісти
На даннвй момент(1916-1917г.г.) Великобритания состоит в союзе з Францией и Россией-Антанта.
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12.12.2020 22:51 Відповісти
Едвардс, - типове валлійське прізвище. (Для прикладу, - Джонс, Робертс, Еванс і т.д.)

Наиболее распространенные фамилии в современном Уэльсе являются результатом добавления буквы s в конце имени, как в Джонс, Робертс и Эдвардс. Отчества с сокращенной формой записаны в различных частях Англии еще в средние века . Поскольку большинство валлийских фамилий происходит от отчества и часто основывается на небольшом наборе имен, у валлийских общин есть семьи, носящие одни и те же фамилии, которые не связаны между собой. Валлийские фамилии - https://ru.qaz.wiki/wiki/Welsh_surnames

Посольство Великої Британії вшанувало пам'ять лейтенанта Едвардса, який загинув на території України в 1917 році - Цензор.НЕТ 1692
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12.12.2020 23:42 Відповісти
Тут не только помощь войсками. В царской россии было слабо развита автопром. Покупали заграничные шасси и бронировали так же как и сейчас наши заводы делают) Есть сведения что идеи своих конструкторов и тогда не воплощали в реальность, а пороавали англичанам. Те взамен поставляли автобронечасти вместе с экипажами.
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12.12.2020 18:56 Відповісти
Європейці на протязі 20 століття в двох світових війнах знищували один одного та продовжують і надалі, в результаті їх місце зайняли такі чорняві хлопці, як на фото...
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12.12.2020 19:24 Відповісти
Європейці на протязі 20 століття в двох світових війнах знищували один одного та продовжують і надалі, в результаті їх місце зайняли такі чорняві хлопці, як на фото...
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12.12.2020 20:55 Відповісти
 
 