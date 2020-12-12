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У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні. ФОТОрепортаж

У Дніпрі будівельний кран упав на бетономішалку з водієм у салоні, від травм чоловік загинув на місці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався сьогодні, 12 грудня, на території будівельного майданчика поблизу вулиці Березинської близько 11:00. У момент падіння крана в кабіні бетономішалки MAN перебував чоловік. Його затисло в салоні. Від травм він помер на місці події.

Причина падіння крана невідома. На місці працює слідчо-оперативна група.

Дивіться також: Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 01
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 02
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 03
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 04
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 05
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 06
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 07
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 08
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 09
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 10
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 11
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 12
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 13
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 14
У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні 15

Автор: 

Дніпро (3274) нещасний випадок (274) смерть (6750)


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Топ коментарі
+27
Оце дійсно опинився не в тому місці ,не в той час !!Співчутя рідним загиблого !!)))
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12.12.2020 16:06
+25
Цих фото недосить, щоб розібратися. Але деякі речі вже видно і висновки робити можна. Я, наприклад, в понеділок перед роботою на щотижневих зборах з безпеки праці покажу даний епізод своїм працівникам і детально розберем. Кожен раз, коли бачу подібні новини, фото, відео, завжди використовую матеріали для зборів з ТБ, краще вчитися на чужих помилках. У мене, тьху-тьху, стук-стук, за 12 років нічого подібного жодного разу не трапилося.
Тут видно наступне:

1. Конструкція крана зовсім не закріплена до стаціонарних предметів, стіну ще не добудували на достатню висоту, щоб було за що кріпити. На фоні бачимо ще один такий же кран, також ніяк не закріплений.
2. Для запобігання падінню використовувалися бетонні блоки, як противага, причому це був єдиний запобіжник.
3. Конструкція крана не викликає довіри. Може, виробник і робив розрахунки, але на око, з мого досвіду, співвідношення опори і стріли неадекватне. Я б такий кран нізащо не дозволив ставити у себе не об'єкті.
4. Очевидно, перевертання відбулося при підйомі люльки з бетоном, яку якраз наповнював бетонозмішувач. Навантаження від вантажу було зміщене в сторону від противаги, могли вплинути погодні умови. Комплекс факторів (зміщення центру тяжіння вбік, великий виліт стріли, вітер) призвели до перевертання крана. Під'їзд бетонозмішувачів організований таким чином, що вони опиняються прямо по напрямку ймовірного падіння стріли, під конструкцією, а не збоку. Це ж ще треба було так ювелірно виставити цю позицію, щоб стріла впала прямо на кабіну

Дуже шкода людину Відповідальна особа повинна отримати за це реальний тюремний строк.
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12.12.2020 16:50
+12
Можно задать вопрос: изобилие фото для экспертов по расследованию происшествия?
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12.12.2020 15:57
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Можно задать вопрос: изобилие фото для экспертов по расследованию происшествия?
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12.12.2020 15:57 Відповісти
Ну и к чему это? Ты эксперт?
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12.12.2020 16:37 Відповісти
Цих фото недосить, щоб розібратися. Але деякі речі вже видно і висновки робити можна. Я, наприклад, в понеділок перед роботою на щотижневих зборах з безпеки праці покажу даний епізод своїм працівникам і детально розберем. Кожен раз, коли бачу подібні новини, фото, відео, завжди використовую матеріали для зборів з ТБ, краще вчитися на чужих помилках. У мене, тьху-тьху, стук-стук, за 12 років нічого подібного жодного разу не трапилося.
Тут видно наступне:

1. Конструкція крана зовсім не закріплена до стаціонарних предметів, стіну ще не добудували на достатню висоту, щоб було за що кріпити. На фоні бачимо ще один такий же кран, також ніяк не закріплений.
2. Для запобігання падінню використовувалися бетонні блоки, як противага, причому це був єдиний запобіжник.
3. Конструкція крана не викликає довіри. Може, виробник і робив розрахунки, але на око, з мого досвіду, співвідношення опори і стріли неадекватне. Я б такий кран нізащо не дозволив ставити у себе не об'єкті.
4. Очевидно, перевертання відбулося при підйомі люльки з бетоном, яку якраз наповнював бетонозмішувач. Навантаження від вантажу було зміщене в сторону від противаги, могли вплинути погодні умови. Комплекс факторів (зміщення центру тяжіння вбік, великий виліт стріли, вітер) призвели до перевертання крана. Під'їзд бетонозмішувачів організований таким чином, що вони опиняються прямо по напрямку ймовірного падіння стріли, під конструкцією, а не збоку. Це ж ще треба було так ювелірно виставити цю позицію, щоб стріла впала прямо на кабіну

Дуже шкода людину Відповідальна особа повинна отримати за це реальний тюремний строк.
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12.12.2020 16:50 Відповісти
все правильно написано. только не понял, это кран без машиниста? управление откуда???
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12.12.2020 17:29 Відповісти
З цих фото не досить ясно, важко впевнено казати. Але, схоже, шафу з пультом управління спостерігаємо біля опори. Кабіна з кранівником відсутня.
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12.12.2020 17:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/209328 ..Кран на пульті.Кабельному.Наземного розташування.Існують і такі....
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12.12.2020 20:18 Відповісти
м- да... явно тех кирпичиков, коими придавливали кран явно недостаточно на незакрепленных плитах. там еще один такой же стоит - кандидат на очередное падение...
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12.12.2020 18:32 Відповісти
Опорная лапа похоже сложилась, плохо была застопорена, сегодня в Днепре был гололед, конструкция могла сдвинуться.
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12.12.2020 18:39 Відповісти
Так, аутрігер складений. Неясно, чи це стало фактором падіння, чи склався вже в процесі. Мені просто важко повірити, що був залишений незафіксований аутрігер. Думаю, фіксатор зламався від удару і тоді він вже склався, але, точно стверджувати не можна. По нормам, складання одного аутрігера не повинно приводити до падіння конструкції, інші запобіжники повинні компенсувати...
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12.12.2020 18:47 Відповісти
Мало фото площадки под краном, и всего 2 пластины под лапы видно, где остальные? Потянуло в сторону и подломилась лапа, соскочила с плиты.
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12.12.2020 19:00 Відповісти
Нічого ювелірного там ніхто не робив якщо бетон набирався безпосередньо з міксера))) ти такий самий "спец" з техніки безпеки на будівництві як той бетон у міксері)))
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13.12.2020 20:06 Відповісти
Ваш коментар зовсім не зрозумілий.
Ясно, що «ювелірно», якраз на потрібній відстані для точного падіння стріли. І так само ясно, що ніхто там нічого ювелірного не робив. Ні, спеціально підганяли міксер точно на таку позицію, щоб стріла впала рівно на кабіну, точнісінько.
І через посередництво чого, вибачте, пропонуєте набирати бетон, щоб не безпосередньо з міксера?

Ну і, думаю, бетон в міксері був справжній, може, навіть, якісний.
А ще мене трохи покоробила кількість веселих смайлів у Вашому повідомленні.
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13.12.2020 21:46 Відповісти
Ваш ювелірний коментар ще більш не зрозумілий))) ви мабуть не великий пеніс з безпеки на виробництві а великий пеніс з друкування безглуздих текстів у інеті в очікуванні великої кількості веселих смайликів...
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13.12.2020 21:55 Відповісти
Нічого, завтра протверезієте, може проясниться і пеніси перестануть ввижатися.
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13.12.2020 22:08 Відповісти
І вам теж помірного споживання)) може і вам побільшає ваших улюблених веселих смайликів))) це звичайно не уявлені пеніси але я так помітив що вам вони неабияк подобаються )))
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13.12.2020 22:19 Відповісти
Да, многовато..
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12.12.2020 18:10 Відповісти
RIP
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12.12.2020 16:03 Відповісти
Оце дійсно опинився не в тому місці ,не в той час !!Співчутя рідним загиблого !!)))
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12.12.2020 16:06 Відповісти
ще й отак треба було попасти...впасти...тому крану, щоби отак прямісенько поцілити... жахіття!
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12.12.2020 16:12 Відповісти
Охорона праці... проект підготовки будівництва.. Ні не чули. Уважно подивіться на місце розташування і роботи баштового крану!!! Це просто жах!!! А людина загинула!
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12.12.2020 16:40 Відповісти
Недарма кажуть у народі:"смерть причини шукає" мабуть на кожного з нас десь є книга де визначено кому скільки прожити.Сумно, що горе постукало ще в одну родину.Співчуття рідним.
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12.12.2020 16:40 Відповісти
похоже, что кран собирался поднять бетономешалку и потому на нее точно и упал.
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13.12.2020 01:02 Відповісти
жах
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12.12.2020 16:09 Відповісти
Как?
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12.12.2020 16:14 Відповісти
Первое, что меня смутило - сложился один аутригер. Он должен надёжно фиксироваться в разложенном состоянии.
Второе - не вижу тросов связывающих пачку бетонных блоков служащих центральным балластом.
Третье - по нашим стандартам запрещено устанавливать кран на плиты таким образом. Только фундамент на сваях
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12.12.2020 16:36 Відповісти
И весь балласт почему-то на одной стороне
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12.12.2020 16:39 Відповісти
Много можно тут печатать, про контрогрузы, плиты итд. Беда одна и давно. Не стало Технадзора. Рядом с моим домом недострой. Две 17-этажки и рядом высотный башенный кран. Начали строить в 2006г. 14 лет стоит это всё. Как там выглядят подкрановые пути не увидишь, забор сплошной. Тишина полная 10 лет. Ветра ждём. Только вот в какую сторону? Рядом остановка транспорта, проспект, аллея вдоль забора пешеходная. А ведь все знают и в горисполкоме, и в отделе жил-строительства, в архитектурном отделе. И кран где то на балансе.
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12.12.2020 17:09 Відповісти
Перекрывать улицу не пробовали?
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12.12.2020 17:12 Відповісти
Здесь довольно большой проспект, поток сильный, необходимость большая. Но главного не сказал, в смысле принципиальности общества----это в Харькове. А здесь не перекрывают, в восторге от *луДшего мэра в мире. Да и то что деньги взяты у людей в начале тоже факт. Банальное кидалово в строительстве. Система рухнула, новая не появилась. Я не знаю мест где перекрыв движение решили стратегическую задачу.
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12.12.2020 17:26 Відповісти
все верно! родственник в Варшаве на утеплении нарушном высоток работает! рассказывал, как там контролируют технадзор в 3!!!! этапа!
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12.12.2020 17:31 Відповісти
башенные краны были под присмотром "Котлонадзора" - была такая организация
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14.12.2020 00:19 Відповісти
Да была. Речь о другом. Всё продаётся! Чуть пришлось в давние времена поработать на пневмоколёсных кранах *Январцы* 25тн. И чуть РДК. И ещё. При более внимательном рассмотрении там не кран в чистом виде. Это манипулятор подачи бетона на высоту под давлением, возможно поток бетона увеличился, или как бы пробило сильнее, динамика сработала при этом и повело. Вроде похоже на это устройство. Но человека нет.
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14.12.2020 19:27 Відповісти
и лег он на бок.
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12.12.2020 18:13 Відповісти
Он и будет с одной стороны - смотри конструкцию крана напротив. Трос (второй пункт в Вашем предыдущем комменте) не помог бы - блоки даже после падения не слетели с металлического прута (второй снимок). А вот опора крана зафиксирована действительно слабо. Если честно, то я вообще не видел кранов подобной конструкции в Киеве, и такого способа крепления тоже. Как я понял, вырвало анкера с плиты опоры. Но размер болта, как будто они телевизор собрались на стену вешать, а не бадью с бетоном поднимать (хотя может быть это просто так кажется).
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12.12.2020 18:42 Відповісти
Точно, похож на Potain T70, у него корона снизу, и балласт крутится вместе с ногой.
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12.12.2020 18:53 Відповісти
Спасибо. Посмотрю - буду знать о каких кранов нужно шарахаться. Я в основном видел краны с балластом на стреле. А с балластом внизу видел давно на рельсовом ходу. Но это наверное еще при совке было.
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12.12.2020 19:02 Відповісти
Я у нас тоже лишь один раз видел такой кран, древний как говно мамонта...
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12.12.2020 19:07 Відповісти
Взагалі, якщо придивитися, то видно, що в цій моделі крана безпека принесена в жертву мобільності, простоті монтажу і демонтажу.
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12.12.2020 19:20 Відповісти
Там проблема була не в крані
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12.12.2020 19:25 Відповісти
1000%
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13.12.2020 20:08 Відповісти
запрещено устанавливать кран на плиты...

Мало того там був "бутерброт" з плит на пісчано-гравійній підсипці.
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12.12.2020 17:00 Відповісти
І падав би на бетономішалку, а не на кабіну....
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12.12.2020 16:23 Відповісти
Непонятна причина падения, груз, ветер, усталость металла лапы, или неадекватный крановщик. Конечно нелепая смерть. Очень жаль. Нужно разбираться.
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12.12.2020 16:27 Відповісти
Іноді кранівники блокують датчик перевантаження, щоб не їздити зайвий раз або підняти більший вантаж, ніж дозволяють характеристики крана. Датчики налаштовані з деяким запасом - на всяк випадок, от деякі хитродупі "обдурюють дурну техніку"...
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12.12.2020 16:37 Відповісти
С Московского моста, кадысь целый автобус упал... -- наверное, тоже хто-то большой хрен забил на маленькую Систему Безопастности.
Кстати -- в Германии, каждый год погибает и травмируется 8 --10 водил и грузчиков, при открытии контейнеров -- просто груз на них выпадает -- шо составляет 60% всех членовредительных проишествий.
На втором месте по травматичности -- посадка и высадка водилы из кабины... -- лично подтверждаю.

Таких не берут в космонавты! -- а жаль...*)
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12.12.2020 16:37 Відповісти
Своими глазами наблюдал, как рабочие в Дюссельдорфе раскопали "ямку" для ремонта кабеля или трубы..... Во первых ствол каждого радом расположенное дерева был обернут в несколько слоев толстого специального картона. Как объяснил местный житель, если они во время работы повредят кору (кору КАРЛ!), то жители близжлежащего дома их по судам затаскают и штраф будет огого. Во вторых. Траншейку выкопали глубиной по плечо и длинной метра 3 мини бульдозером. Короче размер просто смешной, но! Внутри установили что-то типо опалубки из толстой фанеры и все это закрепили на винтовые распорки довольно интересной конструкции. Короче я смотрел на это все и понимал.....как нам далеко...
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13.12.2020 11:48 Відповісти
А и еще, т.к. насыпь земли была рядом с дорогой, то вокруг поставили конусы высотой с метр, которые светились автономно в темноте и довольно ярко. И их даже никто ночью не с"здил.
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13.12.2020 11:50 Відповісти
я бы на месте днепрян, квартиру бы в этом жк не покупал. место проклятое
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12.12.2020 16:45 Відповісти
надо же ((((( , ну почему не на БОЧКУ свалислся ((((
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12.12.2020 16:48 Відповісти
жаль водителя..семье соболезнования.
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12.12.2020 18:18 Відповісти
Ничего удивительного, набирают на стройку рабочих из сел, лишь бы платить поменьше,результат на лицо,и крайним сделают какого то подсобника который якобы что то не докрутил.Помните 2005г в Алчевске трубу отопления прорвало? Так ведь суки нашли 80 летнего деда который 30лет назад ее сваривал! правда не знаю посадили или нет, но таскали.
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12.12.2020 18:59 Відповісти
Прикол в том, что краны в основном монтируют не рабочие стройки, а специализированные организации. По крайней мере в Киеве так. Та же ситуация с ремонтом и демонтажем.
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12.12.2020 19:05 Відповісти
так то оно может и так, но в этих организациях кто работает?те же сельские парни которым показали :" здесть проволокой прикрути , а здесь и изоленты хватит"
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12.12.2020 19:10 Відповісти
все квалифицированные кадры давно за границей, а здесь работают те кто там не нужен.
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12.12.2020 19:13 Відповісти
Що ж... В Україні я можу заробити від сили третину того, що заробляю за кордоном. І нас таких сотні тисяч. І кращі некваліфіковані кадри теж тікають мільйонами...
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12.12.2020 19:28 Відповісти
Радий за Вас, якби я був трохи молодший, теж поїхав би десь робити.Але Ви повертайтнсь, коли ми вичистимо країну від погані.
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12.12.2020 19:33 Відповісти
ничего непонятного. сорвало штопорный палец или помогли. лапа стала в транспортное положение. тоесть (уехала)
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12.12.2020 19:22 Відповісти
Как бы там не было, а человек погиб, соболезнование родным и близким.
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12.12.2020 20:34 Відповісти
Рекламные щиты основательнее крепятся, чем этот кран.
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12.12.2020 21:20 Відповісти
 
 