У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні. ФОТОрепортаж

У Дніпрі будівельний кран упав на бетономішалку з водієм у салоні, від травм чоловік загинув на місці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався сьогодні, 12 грудня, на території будівельного майданчика поблизу вулиці Березинської близько 11:00. У момент падіння крана в кабіні бетономішалки MAN перебував чоловік. Його затисло в салоні. Від травм він помер на місці події.

Причина падіння крана невідома. На місці працює слідчо-оперативна група.

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