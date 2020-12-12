"Похорон правосуддя": у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Траурна процесія" рухалася від перехрестя вулиць Банкової та Інститутської до Офісу президента України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мета акції, за словами організаторів, - "символічно поховати правосуддя і справедливість.

"Це річниця утримання Андрія Антоненка за ґратами, початку абсурдного переслідування Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, річниця знищення прав і свобод людини в Україні за політичною мотивацією", - сказано в описі акції.

"За прямою вказівкою Офісу президента України відбуваються політичні репресії. Системно переслідують людей із патріотичною позицією, активістів і волонтерів, представників патріотичних і націоналістичних організацій.

Відповідальним за "роботу" правоохоронних органів є Олег Татаров, який особисто виступав проти Революції Гідності та захищав причетних до кривавої боротьби проти її учасників.

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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков є ключовими виконавцями вказівок Офісу президента України з терору проти українських патріотів.

Правосуддя в Україні знищено. Відсутня надія на справедливість у будь-якій справі", - заявляють організатори, серед яких представники правозахисної ініціативи "Правотворець", ініціатив FreeRiff і FreeDrKuzmenko, "Національного корпусу", Товариства Майбутнього, Руху опору капітуляції, "Демократичної сокири" тощо.

За словами кореспондента Цензор.НЕТ, біля ОП було багато поліції, підхід до будівлі було перекрито поліцейськими автомобілями.

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Фото і відео Олега Богачука.