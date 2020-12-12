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"Похорон правосуддя": у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Траурна процесія" рухалася від перехрестя вулиць Банкової та Інститутської до Офісу президента України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мета акції, за словами організаторів, - "символічно поховати правосуддя і справедливість.

"Це річниця утримання Андрія Антоненка за ґратами, початку абсурдного переслідування Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, річниця знищення прав і свобод людини в Україні за політичною мотивацією", - сказано в описі акції.

"За прямою вказівкою Офісу президента України відбуваються політичні репресії. Системно переслідують людей із патріотичною позицією, активістів і волонтерів, представників патріотичних і націоналістичних організацій.

Відповідальним за "роботу" правоохоронних органів є Олег Татаров, який особисто виступав проти Революції Гідності та захищав причетних до кривавої боротьби проти її учасників.

Читайте також: Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Кузьменко, Антоненкові і Дугарь до 7 лютого 2021 р

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков є ключовими виконавцями вказівок Офісу президента України з терору проти українських патріотів.

Правосуддя в Україні знищено. Відсутня надія на справедливість у будь-якій справі", - заявляють організатори, серед яких представники правозахисної ініціативи "Правотворець", ініціатив FreeRiff і FreeDrKuzmenko, "Національного корпусу", Товариства Майбутнього, Руху опору капітуляції, "Демократичної сокири" тощо.

За словами кореспондента Цензор.НЕТ, біля ОП було багато поліції, підхід до будівлі було перекрито поліцейськими автомобілями.

Дивіться також: Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом. ФОТОрепортаж

Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 01
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 02
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 03
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 04
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 05
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 06
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 07
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 08
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 09
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 10
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 11
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 12
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 13
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 14
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 15
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 16
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 17
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 18
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 19
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 20
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 21
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 22
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 23
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 24
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 25
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 26

Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 27
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 28
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 29
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 30
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 31
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 32
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 33
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 34
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 35
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 36
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 37
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 38
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 39
Похорон правосуддя: у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета 40

Фото і відео Олега Богачука.

Автор: 

акція (1455) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2022) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+26
"Похороны правосудия": В Киеве проходит акция к годовщине дела Шеремета - Цензор.НЕТ 6427
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12.12.2020 16:56
+22
Жил бы в Киеве- пришел бы обязательно на эту акцию. А то мы скоро будем не только правосудие хоронить с этими зеленожопыми и зажопаблоковскими тварями, а и Украину.
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12.12.2020 17:11
+19
"Похороны правосудия": В Киеве проходит акция к годовщине дела Шеремета - Цензор.НЕТ 5932
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12.12.2020 17:01
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"Похороны правосудия": В Киеве проходит акция к годовщине дела Шеремета - Цензор.НЕТ 6427
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12.12.2020 16:56 Відповісти
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12.12.2020 17:04 Відповісти
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12.12.2020 17:04 Відповісти
Ты глупость какую-то написал: видно же, что "мальчик" у них Ермак.
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12.12.2020 17:06 Відповісти
Шмаркля похоронил окончательно правосудие в Украине. Ему осталось отдать контроль за КС и больше никто не сможет ему противостоять.
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12.12.2020 16:59 Відповісти
может

Smith & Weston потому что не останеться альтернативы

"Похорон правосуддя": у Києві відбувається акція до річниці справи Шеремета - Цензор.НЕТ 7653 "Похорон правосуддя": у Києві відбувається акція до річниці справи Шеремета - Цензор.НЕТ 7653
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12.12.2020 17:17 Відповісти
Я себе представляю, шо б это Германия лягала под США, как Украина под парашу -- тут бы за неделю Райхстаг в Бастилию превратили... -- в ровное место...*)
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12.12.2020 16:59 Відповісти
Бєнядіктову на ІМПІЧМЕНТ !!!
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12.12.2020 16:59 Відповісти
"Похороны правосудия": В Киеве проходит акция к годовщине дела Шеремета - Цензор.НЕТ 5932
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12.12.2020 17:01 Відповісти
Так в ОП сплошняком жабы.Ну и крокодилы. Во главе с ослом(крашеным).
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12.12.2020 17:08 Відповісти
Аваковские псы вижу уже на месте.
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12.12.2020 17:03 Відповісти
Можна б жалкувати, що акція не занадто чисельна-але вже й без неї у сраці влади підгоряє... Міжнародна ситуація тому у поміч.
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12.12.2020 17:03 Відповісти
томися, як наложниця в гаремі
ги
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12.12.2020 17:56 Відповісти
Жил бы в Киеве- пришел бы обязательно на эту акцию. А то мы скоро будем не только правосудие хоронить с этими зеленожопыми и зажопаблоковскими тварями, а и Украину.
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12.12.2020 17:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OV7NG1ryBIg https://www.youtube.com/watch?v=OV7NG1ryBIg

СТРИМ
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12.12.2020 17:15 Відповісти
вистава і життя ...
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12.12.2020 17:18 Відповісти
Оденьте маски, блин. Вас же покосит и ваших близких, даже без вмешательства тех против кого вышли.
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12.12.2020 17:22 Відповісти
Напечатайте маски - Зеля хйло пнх и тд
И себя защитите, и позицию в каждой фотке.

Добавьте звук Майдана по железной бляхе, освежить память ранее бежавшим
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12.12.2020 17:34 Відповісти
Це блд, що?!! Сьогодні в Києві на Дихтярівській, генерали відкрили стелу на честь Дня Сухопутних військ з обличчям Зеленського і командувача військ.
Що цей генералісімус гундявий має до війська?!!!

"Похорон правосуддя": у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета - Цензор.НЕТ 593
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12.12.2020 17:36 Відповісти
"Похорон правосуддя": у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета - Цензор.НЕТ 3796
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12.12.2020 17:48 Відповісти
Честно говоря до того как он погиб я не знал даже кто это. Меня в сто раз больше интересует кто небесную сотню на небо отправил. А тут тишена, все забыли.
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12.12.2020 18:02 Відповісти
Честно говоря до того как он погиб я не знал даже кто это. Меня в сто раз больше интересует кто небесную сотню на небо отправил. А тут тишена, все забыли.
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12.12.2020 18:05 Відповісти
Як не соромно, невинні в тюрмах, а винні в ВР від партії ОПЗЖ і слуг олігархів. Невинних мордують, а винні займають високі пости в офісі преЗедента, прокуратури і поліції.
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12.12.2020 18:15 Відповісти
чмошники будут ребят держать, до своего бегства.
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12.12.2020 18:31 Відповісти
Питання - хто такий Шеремет ? І що він зробив для України окрім заробляння грошей на ЗМІ ригів ?
Думаю можно ставити рівняння між Шереметом і Бузиной.
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12.12.2020 19:14 Відповісти
 
 