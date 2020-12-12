"Похорон правосуддя": у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"Траурна процесія" рухалася від перехрестя вулиць Банкової та Інститутської до Офісу президента України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Мета акції, за словами організаторів, - "символічно поховати правосуддя і справедливість.
"Це річниця утримання Андрія Антоненка за ґратами, початку абсурдного переслідування Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, річниця знищення прав і свобод людини в Україні за політичною мотивацією", - сказано в описі акції.
"За прямою вказівкою Офісу президента України відбуваються політичні репресії. Системно переслідують людей із патріотичною позицією, активістів і волонтерів, представників патріотичних і націоналістичних організацій.
Відповідальним за "роботу" правоохоронних органів є Олег Татаров, який особисто виступав проти Революції Гідності та захищав причетних до кривавої боротьби проти її учасників.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков є ключовими виконавцями вказівок Офісу президента України з терору проти українських патріотів.
Правосуддя в Україні знищено. Відсутня надія на справедливість у будь-якій справі", - заявляють організатори, серед яких представники правозахисної ініціативи "Правотворець", ініціатив FreeRiff і FreeDrKuzmenko, "Національного корпусу", Товариства Майбутнього, Руху опору капітуляції, "Демократичної сокири" тощо.
За словами кореспондента Цензор.НЕТ, біля ОП було багато поліції, підхід до будівлі було перекрито поліцейськими автомобілями.
Фото і відео Олега Богачука.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Smith & Weston потому что не останеться альтернативы
ги
СТРИМ
И себя защитите, и позицию в каждой фотке.
Добавьте звук Майдана по железной бляхе, освежить память ранее бежавшим
Що цей генералісімус гундявий має до війська?!!!
Думаю можно ставити рівняння між Шереметом і Бузиной.