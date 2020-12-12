Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ "Десна". ФОТОрепортаж

У День Сухопутних військ України президент Володимир Зеленський відвідав 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що центр також відвідали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

"Сухопутні війська роблять дуже багато для захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Тому якісні та сучасні умови підготовки українських військових надзвичайно важливі", - зазначив президент.

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Зокрема, Зеленський оглянув тренажер для підготовки водіїв, фахівців військ ППО.

Зазначається, що навчання проводяться на тренажерному комплексі ЗУ-23-2, який має вигляд напівсфери. Він відтворює ідентичні реальним бойові дії. На сьогодні це єдиний тренажер такого рівня у ЗСУ.

Крім того, президент ознайомився із системою підготовки танкістів. Зокрема, він переглянув навчання в класі динамічних тренажерів на базі віртуального простору бою (VBS3), підготовку операторів танкових екіпажів і екіпажів танків у класі управління боєм, який поєднує одночасну дію кількох танкових екіпажів.

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Також Зеленський оглянув інфраструктуру школи з підготовки снайперів. Зокрема, модульне містечко, класи, зразки снайперської зброї у навчальному корпусі.

Крім іншого, в суботу відбулося відкриття пам'ятної стели на території Центру командування Сухопутних військ у Києві.

169-й навчальний центр "Десна" складається з механізованого, танкового і зенітно-ракетного артилерійських полків, автомобільного і ремонтно-відновлювального батальйонів, двох навчальних центрів (197-й центр підготовки сержантського складу та 205-й центр тактичної медицини) та школи підготовки снайперів.





































