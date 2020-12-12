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Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ "Десна". ФОТОрепортаж

У День Сухопутних військ України президент Володимир Зеленський відвідав 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що центр також відвідали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

"Сухопутні війська роблять дуже багато для захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Тому якісні та сучасні умови підготовки українських військових надзвичайно важливі", - зазначив президент.

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Зокрема, Зеленський оглянув тренажер для підготовки водіїв, фахівців військ ППО.

Зазначається, що навчання проводяться на тренажерному комплексі ЗУ-23-2, який має вигляд напівсфери. Він відтворює ідентичні реальним бойові дії. На сьогодні це єдиний тренажер такого рівня у ЗСУ.

Крім того, президент ознайомився із системою підготовки танкістів. Зокрема, він переглянув навчання в класі динамічних тренажерів на базі віртуального простору бою (VBS3), підготовку операторів танкових екіпажів і екіпажів танків у класі управління боєм, який поєднує одночасну дію кількох танкових екіпажів.

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Також Зеленський оглянув інфраструктуру школи з підготовки снайперів. Зокрема, модульне містечко, класи, зразки снайперської зброї у навчальному корпусі.

Крім іншого, в суботу відбулося відкриття пам'ятної стели на території Центру командування Сухопутних військ у Києві.

169-й навчальний центр "Десна" складається з механізованого, танкового і зенітно-ракетного артилерійських полків, автомобільного і ремонтно-відновлювального батальйонів, двох навчальних центрів (197-й центр підготовки сержантського складу та 205-й центр тактичної медицини) та школи підготовки снайперів.

Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 01
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 02
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 03
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 04
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 05
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 06
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 07
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 08
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 09
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 10
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 11
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 12
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 13
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 14
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 15
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 16
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ Десна 17

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (23832) ЗСУ (7545) Хомчак Руслан (246) Єрмак Андрій (1374) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+39
Четырежды кавалер ордена " Я спетлял от призыва " инспектирует ВСУ . Нет слов .
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12.12.2020 18:16
+22
Я когда был маленький, то думал что КарлМарксФридрихЭнгельс это один чИлавек, а теперь начинаю думать Зеленский Ермак это одно лицо..
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12.12.2020 18:20
+20
Чорний пояс.......

Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ "Десна" - Цензор.НЕТ 3658
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12.12.2020 19:56
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Два агента кремля добрались до нашей базы?))
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12.12.2020 19:12 Відповісти
Ермаку в ФСБ уже выдали мощную фототехнику? Или он-по прежнему, мобильником все пишет?
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12.12.2020 19:13 Відповісти
Пи#да!
Хто допустив зрадників на війсковий об'єкт!!!
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12.12.2020 19:21 Відповісти
янелох ознакомил кремлевского шпиона ермака с работой цента подготовки сухопутных войск.
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12.12.2020 19:24 Відповісти
ознакомился Ермак, оценило ФСБ
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12.12.2020 19:27 Відповісти
предатели посещают войска.
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12.12.2020 19:48 Відповісти
А що іншого не знайшлося хто міг каву подати--обовязково дермака брати?
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12.12.2020 19:55 Відповісти
Авторитет Зе висит на волоске, но он тупо держит коло себе фээсбэшника, возникает почти уверенность, что отношения между ними имеют не только официальный характер.
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12.12.2020 20:06 Відповісти
Завхоз ОПи дерьмак з якимось чуваком відвідали "Десну".
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12.12.2020 20:30 Відповісти
на мендельштрассе двоевластие...
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12.12.2020 20:38 Відповісти
А ось на засідання суду по справі "вбивць" П.Шеремета його і танками вже не затягнеш. Прийшов, насрав і злиняв - ось так називається позиція нашого "страуса". Ганьба !
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12.12.2020 20:50 Відповісти
Ознайомилися і зразу відзвонились в москву
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12.12.2020 20:57 Відповісти
Собирали материал для ГРУ и ФСБ. Так у России там есть свои шпионы. Зачем у них хлеб отбирать...
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12.12.2020 21:26 Відповісти
Зе-дурачек все развлекаеться... Место того чтобы что то хоть сделать!
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12.12.2020 22:10 Відповісти
Щоб "щось зробить", треба знать, ЩО і ЯК... А він тільки "мавпувать" уміє...
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13.12.2020 05:15 Відповісти
лайкнул, не потому что мне нравится Зеленский и дЕрмак, а потому что понравилось современное оружие ,представленное президенту, дай Бог чтоб оно было на фронте тоже
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12.12.2020 22:24 Відповісти
Ворог сидить в нашій хаті і сміється з нас.
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12.12.2020 23:11 Відповісти
Представляю, как тошно нашим военным отчитываться перед ничтожествами и кремлёвскими холуями.... Понимаю их бешеное желание всадить пулю, куда надо...
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12.12.2020 23:32 Відповісти
А на каком основании Дерьмак шляется по военным объектам?? У него допуск есть???
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13.12.2020 00:25 Відповісти
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ "Десна" - Цензор.НЕТ 5477
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13.12.2020 00:26 Відповісти
конечно, завхоз должен знать о хозяйстве... ну и пусть бы посмотрел и доложил президенту... а то военные вместо того, чтобы отдыхать траву красили в ожидании завхоза...
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13.12.2020 08:31 Відповісти
Устроили очередную фотосессию для Янелоха.
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13.12.2020 12:21 Відповісти
А бубочка не всрався? Адже показали медичні авто виготовлені на заводах Пороха! І там Порох! Чрому не показали, як курсанти в 100 раз передивляються Голобородька, чи 1000 "квартал"? Чому не показали Сопливий вклад о оборону?
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13.12.2020 12:34 Відповісти
Видать, обоим кончалыгам-уклонистам по кайфу, когда перед ними, вместо въехать прикладом в зубы, вытягивается в струнку, отдаёт честь и рапортует служивый люд.
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13.12.2020 12:36 Відповісти
якщо в нашій арміїї все так добре, чому ніхто з тих, хто був на цих фото, не взутий в те, що поставляє до ЗС України фірма "Талан"?
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13.12.2020 14:40 Відповісти
Че то я не помню,что бы Порошенко везде с собой тягал главу администрации.Ермак это смотрящий от ФСБ за зелей.
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13.12.2020 14:56 Відповісти
Шо этот Кловун там делает? Хто его туда пустил. Он все вынюхает и сдаст макшаням.
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13.12.2020 16:15 Відповісти
и снова-сиплый клоун-гланомандующий-в неуставной форме и без знаков различия...
у хама в Межигорье тоже отсутствовали Держзнаки Украиины,только на косяке гостевого домика-тризуб прикрученый саморезом посередине.
зэ-не президент,а резидент страны-агрессора.
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13.12.2020 17:19 Відповісти
Где фотки из столовой?
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13.12.2020 22:01 Відповісти
В лучших традициях гнилого совка. Показуха. Противно смотреть на этот гребанный цирк.
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14.12.2020 06:47 Відповісти
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