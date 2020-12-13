Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин. ФОТОрепортаж
Щонайменше три аварії сталися на проспекті Льва Ландау в Харкові увечері 12 грудня: попередньо, водії не змогли утримати машини на вкритому льодом мосту.
За підрахунками кореспондента Суспільного на Комунальному мосту о 19:00 стояли десять розбитих авто, передає Цензор.НЕТ. Аварії сталися на одному відрізку в сотню метрів.
У першій групі розбитих авто: два легковики Volkswagen, Toyota та поруч – позашляховик Mercedes. За двадцять метрів – мікроавтобус Volkswagen, "Славута" та легкова Skoda. Ще далі – "Москвич", кросовер Mazda та легкова Toyota.
Водії машин спілкування уникають. Пасажир легковика Volkswagen Олександр Волков розповів: їхав разом із сином, коли той відчув, що машину заносить.
"Дощ пішов та "мінус". І моментально утворилася крига. Побачили що там аварія, почали гальмувати. Син за кермом, його понесло "юзом". Пригальмував, ввімкнув аварійку, сказав: "Тато тримайся". І у цей момент Mercedes нас б’є ззаду. Ну, не встиг він, не зреагував", – говорить Волков.
За попередньою інформацію, яку має речниця патрульної поліції Харківщини Ангеліна Диська, протягом двох годин на мосту на проспекту Льва Ландау сталися три аварії. Учасниками ДТП стали дев'ять машин.
Як розповіли патрульні, які оформлюють ДТП, травмованих внаслідок цих зіткнень немає. Більше подробиць не розповіли.
Видання зазначає, що 12 грудня через ожеледицю на дорогах Харківщини оголосили жовтий рівень небезпеки. Рятувальники закликають водіїв бути уважнішими на дорогах.
Будь ласка, зачекайте...
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https://montreal.ctvnews.ca/get-ready-to-slip-as-freezing-rain-is-expected-in-montreal-and-the-region-1.5228637
Get ready to slip, as freezing rain is expected in Montreal and the region
Уже блищить усе, як дзеркало.
https://montrealgazette.com/news/local-news/weather-warning-brace-yourself-for-up-to-12-hours-of-freezing-rain-montreal
Brace yourself for several hours of freezing rain, Montreal
Вот, что бывает с городом, где мудрый ватный нарид выбирает в мэры мумию-наперсточника... тем более, из "этих"... теперь город ждет ману небесную, чтобы мацой дороги посыпало... тьашо... нарид же в сказки верит. Поверит и в гепину реинкарнацию... кашерный гепа переродится в свинью ...
А также красноречив результат: недееспособная мумия мацоеда-наперсточника снова выбрана мэром "научной и культурной столицы"...
А то, что и как голосовал, кого там заставляли, вынуждали, фотографировали - *******. Я свой бюллетень попортил, потому что не нашел никого из тех, кого бы видел мэром. А ты пришел на участок???
Ну а гололед - то такэ. Уже плюсовая Т. К полудню отпотеет.
В Харкові ще з 2010 року, коли кернес нібито виграв вибори в авакова (хоча насправді - програв), було відпрацьовано систему фальсифікацій. Тож годі дивитися на ці умовні 60%, як кролик на удава.
Шипы как-то помогли бы, но цеплять их на 2-3 случая за зиму и клацать по сухому асфальту остальное время - увольте-с...
На такую дорожную ситуацию зимняя резина - самообман