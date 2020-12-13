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Новини Фото ДТП
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Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин. ФОТОрепортаж

Щонайменше три аварії сталися на проспекті Льва Ландау в Харкові увечері 12 грудня: попередньо, водії не змогли утримати машини на вкритому льодом мосту.

За підрахунками кореспондента Суспільного на Комунальному мосту о 19:00 стояли десять розбитих авто, передає Цензор.НЕТ. Аварії сталися на одному відрізку в сотню метрів.

У першій групі розбитих авто: два легковики Volkswagen, Toyota та поруч – позашляховик Mercedes. За двадцять метрів – мікроавтобус Volkswagen, "Славута" та легкова Skoda. Ще далі – "Москвич", кросовер Mazda та легкова Toyota.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тротуары - сплошной каток. Более тысячи обращений в травмпункты, - Кличко грозит кадровыми выводами из-за некачественной уборки Киева

Водії машин спілкування уникають. Пасажир легковика Volkswagen Олександр Волков розповів: їхав разом із сином, коли той відчув, що машину заносить.

"Дощ пішов та "мінус". І моментально утворилася крига. Побачили що там аварія, почали гальмувати. Син за кермом, його понесло "юзом". Пригальмував, ввімкнув аварійку, сказав: "Тато тримайся". І у цей момент Mercedes нас б’є ззаду. Ну, не встиг він, не зреагував", – говорить Волков.

За попередньою інформацію, яку має речниця патрульної поліції Харківщини Ангеліна Диська, протягом двох годин на мосту на проспекту Льва Ландау сталися три аварії. Учасниками ДТП стали дев'ять машин.

Як розповіли патрульні, які оформлюють ДТП, травмованих внаслідок цих зіткнень немає. Більше подробиць не розповіли.

Видання зазначає, що  12 грудня через ожеледицю на дорогах Харківщини оголосили жовтий рівень небезпеки. Рятувальники закликають водіїв бути уважнішими на дорогах.

Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин 01
Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин 02
Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин 03
Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин 04
Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин 05

Також читайте: Тротуари - суцільна ковзанка. Понад тисяча звернень до травмпунктів, - Кличко загрожує кадровими висновками через неякісне прибирання Києва

Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин 06

ожеледиця (83) ДТП (4470) Харків (5619)


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Топ коментарі
+12
Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин - Цензор.НЕТ 9110
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13.12.2020 07:41
+6
Это - вчера вечером. А сейчас природа - как креветки в глазури. Моему винограду, судя по всему, каюк...
Вот, что бывает с городом, где мудрый ватный нарид выбирает в мэры мумию-наперсточника... тем более, из "этих"... теперь город ждет ману небесную, чтобы мацой дороги посыпало... тьашо... нарид же в сказки верит. Поверит и в гепину реинкарнацию... кашерный гепа переродится в свинью ...
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13.12.2020 07:34
+5
У нас теж така =красота=.
https://montreal.ctvnews.ca/get-ready-to-slip-as-freezing-rain-is-expected-in-montreal-and-the-region-1.5228637

Get ready to slip, as freezing rain is expected in Montreal and the region

Уже блищить усе, як дзеркало.
https://montrealgazette.com/news/local-news/weather-warning-brace-yourself-for-up-to-12-hours-of-freezing-rain-montreal

Brace yourself for several hours of freezing rain, Montreal
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13.12.2020 04:19
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😂
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13.12.2020 01:01 Відповісти
Украду !
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13.12.2020 04:11 Відповісти
Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин - Цензор.НЕТ 3766
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13.12.2020 12:30 Відповісти
Ее форумчанка Лариса на авторской теме облагородила
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13.12.2020 12:31 Відповісти
У нас теж така =красота=.
https://montreal.ctvnews.ca/get-ready-to-slip-as-freezing-rain-is-expected-in-montreal-and-the-region-1.5228637

Get ready to slip, as freezing rain is expected in Montreal and the region

Уже блищить усе, як дзеркало.
https://montrealgazette.com/news/local-news/weather-warning-brace-yourself-for-up-to-12-hours-of-freezing-rain-montreal

Brace yourself for several hours of freezing rain, Montreal
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13.12.2020 04:19 Відповісти
Без Кернеса наступила розруха )
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13.12.2020 06:32 Відповісти
Кернес самый честный еврей,носит чисто еврейскую фамилию.Не то шо-Зеленский,Порошенко,Тимошенко,Бойко,Тягныбок,Добкин,Яценюк ит.д.
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13.12.2020 07:43 Відповісти
Насчет Порошенко уточни или ты рупор паРаши?
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13.12.2020 08:34 Відповісти
Это - вчера вечером. А сейчас природа - как креветки в глазури. Моему винограду, судя по всему, каюк...
Вот, что бывает с городом, где мудрый ватный нарид выбирает в мэры мумию-наперсточника... тем более, из "этих"... теперь город ждет ману небесную, чтобы мацой дороги посыпало... тьашо... нарид же в сказки верит. Поверит и в гепину реинкарнацию... кашерный гепа переродится в свинью ...
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13.12.2020 07:34 Відповісти
190 тысяч всего за гепу, половина бюджетников, которых ещё и фоткать просят
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13.12.2020 09:16 Відповісти
Я ориентируюсь на другие цифры: 60% пришедших голосовали за кошерную мумию.
А также красноречив результат: недееспособная мумия мацоеда-наперсточника снова выбрана мэром "научной и культурной столицы"...
А то, что и как голосовал, кого там заставляли, вынуждали, фотографировали - *******. Я свой бюллетень попортил, потому что не нашел никого из тех, кого бы видел мэром. А ты пришел на участок???
Ну а гололед - то такэ. Уже плюсовая Т. К полудню отпотеет.
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13.12.2020 09:26 Відповісти
А скільки з тих 60% було домальовано ти знаєш?
В Харкові ще з 2010 року, коли кернес нібито виграв вибори в авакова (хоча насправді - програв), було відпрацьовано систему фальсифікацій. Тож годі дивитися на ці умовні 60%, як кролик на удава.
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13.12.2020 13:54 Відповісти
Ты так рассказываешь, словно винишь меня в тупости гепиных голосователей...
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13.12.2020 16:07 Відповісти
Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин - Цензор.НЕТ 9110
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13.12.2020 07:41 Відповісти
Венедіктова як схожа, одразу можна впізнати.
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13.12.2020 14:25 Відповісти
тут, ще й у кольорі:Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин - Цензор.НЕТ 977
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14.12.2020 04:22 Відповісти
без зимней резины сразу отправлять на штрафплощадку, за создание аварийной езды
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13.12.2020 09:15 Відповісти
А она выручит??? Машина рыскает, шо обкуренная... единственное, шо выручает - через мое Элитное откуда-то из-за Ольховки из карьера 20-тонники по 40 тонн песка возят один за другим круглые сутки. Дорогу от моего дома до окружной (3 км) уже растопили и присыпали.
Шипы как-то помогли бы, но цеплять их на 2-3 случая за зиму и клацать по сухому асфальту остальное время - увольте-с...
На такую дорожную ситуацию зимняя резина - самообман
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13.12.2020 09:34 Відповісти
Да выручит. При соблюдении скоростного режима и здравого смысла.
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13.12.2020 13:57 Відповісти
здравым будет понимание и осознание отсутствия смысла и необходимости выезжать куда-либо в условиях гололедицы. Тогда и зимняя резина как раз впору. А так... слишком уж большие надежды на резину, шо на льду, шо в сексе. А она ж просто резина... к ней бы голову...
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13.12.2020 15:23 Відповісти
відбійники чудової форми на харківських мостах
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13.12.2020 09:50 Відповісти
Ты еще лавочек не видел... еврей за них почки на плаху положил. Одно к одному... лавочки, отбойнички, петуньи летом, дрмик деда мороза зимой...
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13.12.2020 15:27 Відповісти
везет в запоре не будет не мороза не снега минимум месчц
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13.12.2020 22:28 Відповісти
Слёты любителей летней резины.... дурачьё тянет до последнего ...
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14.12.2020 00:40 Відповісти
 
 