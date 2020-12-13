Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю. ФОТОрепортаж

Командири британської 12-ї бронетанкової піхотної бригади і української "Холодний Яр" домовилися про початок обміну набутим бойовим досвідом і організації тренувань особового складу.

Командир 12-ї бронетанкової піхотної бригади британської армії бригадний генерал Джо Баттерфілл прибув із дружнім візитом до окремої механізованої бригади "Холодний Яр", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.

Під час зустрічі командир бригади полковник Дмитро Брижинський та його британський колега обговорили можливі напрямки співпраці військових частин у межах військового співробітництва між Великою Британією та Україною. У зустрічі також взяв участь керівник операції Orbital в Україні полковник Збройних сил Сполученого Королівства Джонатан Кітсон.

У результаті обговорення Джо Баттерфілл та Дмитро Брижинський домовилися про можливу участь військовослужбовців 12-ї бронетанкової піхотної бригади в найближчих тактичних навчаннях бригади "Холодний Яр" як спостерігачів.

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