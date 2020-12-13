УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12097 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
13 020 28

Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю. ФОТОрепортаж

Командири британської 12-ї бронетанкової піхотної бригади і української "Холодний Яр" домовилися про початок обміну набутим бойовим досвідом і організації тренувань особового складу.

Командир 12-ї бронетанкової піхотної бригади британської армії бригадний генерал Джо Баттерфілл прибув із дружнім візитом до окремої механізованої бригади "Холодний Яр", повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.

Під час зустрічі командир бригади полковник Дмитро Брижинський та його британський колега обговорили можливі напрямки співпраці військових частин у межах військового співробітництва між Великою Британією та Україною. У зустрічі також взяв участь керівник операції Orbital в Україні полковник Збройних сил Сполученого Королівства Джонатан Кітсон.

У результаті обговорення Джо Баттерфілл та Дмитро Брижинський домовилися про можливу участь військовослужбовців 12-ї бронетанкової піхотної бригади в найближчих тактичних навчаннях бригади "Холодний Яр" як спостерігачів. 

Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю 01
Фото: armyinform.com.ua
Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю 02
Фото: armyinform.com.ua
Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю 03
Фото: armyinform.com.ua
Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю 04
Фото: armyinform.com.ua

Також читайте: Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ "Десна". ФОТОрепортаж

Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю 05
Фото: armyinform.com.ua
Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю 06
Фото: armyinform.com.ua
Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю 07
Фото: armyinform.com.ua
Уперше в історії Сухопутних військ ЗСУ командири української та британської частин безпосередньо домовилися про співпрацю 08
Фото: armyinform.com.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу"

Велика Британія (5602) оборона (4789) співпраця (1058) 93 окрема механізована бригада (295) ЗСУ (7564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 9515
показати весь коментар
13.12.2020 06:48
+12
Wellcome,Britains!
показати весь коментар
13.12.2020 08:21
+9
простите но это бред полный. не могут договориться командиры в/ч. никак и ни о чем.
показати весь коментар
13.12.2020 01:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
простите но это бред полный. не могут договориться командиры в/ч. никак и ни о чем.
показати весь коментар
13.12.2020 01:29 Відповісти
Ой, наш Вася сказал - а приезжайте к нам на учения, типа посмотреть. Ихний Джон говорит ОК я пришлю запрос через МИД. После выпили по рюмке, а пИсатели обиделись, что им не налили.
показати весь коментар
13.12.2020 02:22 Відповісти
Ну, взагалі-то, не Вася, а Дмитро. І не Джон - а Джо.
А решта, напевне, точно так.
показати весь коментар
13.12.2020 02:44 Відповісти
Ну не совсем так, как написал выше https://censor.net/ru/user/285429. ))))
Реальность в таких случаях совсем другая.
При проведении очередного совместного брифинга (г. Киев), о продолжении работы и уточнении программы Orbital, британский генерал, конечно покивал головой и со всеми согласился.
Вот только поинтересовался, а какое подразделение совсем недавно вернулось из зоны ООС и опять готовится к заходу обратно.
Из всех, полуразваленных, неукомплектованых, неДОукомплектованных военных организмов, великие фюреры из генитального штаба, вспомнили про 93-ю бригаду.
Учитывая что, подразделения бригады, уже прошли фазу индивидуальной подготовки и перешли в фазу коллективной подготовки на уровне первичных подразделений, РАЗРЕШИЛИ посетить Черкасские болота (не путать с г. Черкассы).
Вот там и прозвучала, заранее подготовленная фраза о "возможном участии военнослужащих 12-й бронетанковой пехотной бригады в ближайших тактических учениях бригады "Холодный Яр" в качестве наблюдателей".
В качестве наблюдателей - это представители штаба бригады, а не сами пехотные или танковые подразделения 12 брпбр.
Почему?
А потому что, данная войсковая часть, не заявлена в пересечении государственной границы Украины и временного нахождения здесь (со штатным вооружением) на период 2020 года (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №34/2020).
Учения "ПЗМ" («Партнерство заради миру»), это многонациональные учения, совсем другой направленности и имеют абсолютно другую спецификацию. Да и полигон для для них вполне достаточный.
Пока, они танки и БМП (британцы) перетащат в район ППД 93-й бригады - декабрь закончится.
Сегодня уже 13-е.
А вот офицеров, спокойно могут включить в состав мисии Orbital, для посещения. Это, не будет считаться нарушением.
показати весь коментар
13.12.2020 17:15 Відповісти
Дякую за інформацію.
Так, може, найближчі якраз у 2021 і заявлять тоді, ні ?
Або зараз поспостерігають, а потім захочуть взяти участь ...
показати весь коментар
13.12.2020 23:43 Відповісти
Из личного опыта - НЕТ.
"Потрогать" глазами происхождение и формирование "бардака" (проведение тактических учений) - могут.
Поползать и покататься-пострелять - категорическое НЕТ.
К тому моменту, Девятая зомбр, уйдёт в ООС.
показати весь коментар
14.12.2020 10:48 Відповісти
Там на ветке "Дело генерала Назарова" - прецедент, который может иметь последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко, я веду локальное сражение.
Если интересно просмотрите))))
показати весь коментар
14.12.2020 23:11 Відповісти
Досвід військових дій безцінний і британці молодці, що цікавляться.
показати весь коментар
13.12.2020 08:06 Відповісти
твоі не..твоі с дозволу ***** бук в украіну приперли і самолет гражданський збили..топай звідсіля стрелок москальський.
показати весь коментар
13.12.2020 13:44 Відповісти
Дякую за фотки.
Ой, такий вогняно-рудий хлопець !
Приїжджайте, британці.
показати весь коментар
13.12.2020 02:42 Відповісти
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 6554
показати весь коментар
13.12.2020 05:32 Відповісти
блин, чикатилА вылитый
показати весь коментар
13.12.2020 08:46 Відповісти
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 6165
показати весь коментар
13.12.2020 06:43 Відповісти
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 9515
показати весь коментар
13.12.2020 06:48 Відповісти
Wellcome,Britains!
показати весь коментар
13.12.2020 08:21 Відповісти
у британця руки в кишенях....
показати весь коментар
13.12.2020 08:39 Відповісти
Після того, як узнав про мужність наших вояків, перевіряв чи свої балабони на місці.
показати весь коментар
13.12.2020 08:56 Відповісти
и бородатые есть. но тем не менее, британцы и немцы куда более эффективные солдаты в бою, чем русские. впрочем, война за освобождение оккупированных Россией территорий покажет
показати весь коментар
13.12.2020 15:01 Відповісти
Договорились напрямую о сотрудничестве. А место сотрудничества избрали посередине, т.е. на территории Германии?
показати весь коментар
13.12.2020 08:55 Відповісти
Знаем кто кого предаст первым, знаем!
показати весь коментар
13.12.2020 09:17 Відповісти
очередной фейк
сьездит взвод побегают и через полгода
на дембель и все
преподаватель в училище военном пару десятков
сержантов в учебках это обмен опытом
показати весь коментар
13.12.2020 09:38 Відповісти
well, yes of course, but what's the use?
показати весь коментар
13.12.2020 10:34 Відповісти
А потом всю бригаду будет штурмовать сбу - как международных террористов - было уже, знаем - подготовка операции ГУР мо по освобождению наших пленных в подвалах донецка.
показати весь коментар
13.12.2020 13:14 Відповісти
в сбу служиш .. чи ермаку жопу витираеш.
показати весь коментар
13.12.2020 13:45 Відповісти
совместные учения со странами Нато помогут нашим с нато бить русских при освобождении оккупированных территорий.
показати весь коментар
13.12.2020 14:58 Відповісти
невже наші англійський вивчили?
показати весь коментар
13.12.2020 19:32 Відповісти
 
 