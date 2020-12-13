У Луцькому прикордонному загоні увічнили пам'ять воїнів-прикордонників Гулюка й Киричука, загиблих на Донбасі. ФОТОрепортаж

В управлінні Луцького прикордонного загону за участі митрополита Михаїла та військового духовенства в пам'ять про військовослужбовців, які загинули під час антитерористичної операції на сході нашої Батьківщини, відкрили куточок пам'яті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У фоє облаштовано церемоніальне місце із Дзвоном Пам’яті та стендами, на яких показані історії двох прикордонників загону, життя яких так рано обірвала війна.

На стіні - портрети, на яких заслужений художник України Андрій Холоменюк увіковічив Сергія Гулюка та Сергія Киричука. Хлопці у 2014 році одні з перших вибули у складі оперативно-бойової прикордонної комендатури на захист східних рубежів нашої держави. Там, на жаль, обидва загинули в липні того ж року, виконуючи бойові завдання.

"Наші Сергії пройшли свій Хресний шлях, тому на стіні є "Розп'яття". Картини й світлини з їхнього життя нагадуватимуть нам про те, що вони були нашими побратимами. Проходячи через цю залу, ми будемо бачити їхні обличчя, життєві історії та згадувати наших воїнів-прикордонників. Бойові побратими та персонал загону зможуть схиляти голови в знак шани загиблих бійців за волю та незалежність рідної землі", – зазначив начальник Луцького прикордонного загону полковник Олег Вовк.

Митрополит Михаїл відправив панахиду за загиблими воїнами та освятив куточок пам'яті. Героїв, які загинули на сході України, вшанували хвилиною мовчання.

На заході були присутні рідні Сергія Киричука та Сергія Гулюка. Вони усі ці роки живуть з відчуттям неповоротної втрати. У одного Сергія залишилося сиротами троє дітей, а в іншого без рідної та люблячої людини – молодші брат та сестра.

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