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Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 12 грудня, поліція Вашингтона затримала 23 учасників акцій прихильників і противників Дональда Трампа. Під час акцій є затримані і постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал NBC.

Телеканал інформує, що шість громадян здійснили напади на поліцейських, десять - напали на інших громадян. Також чотирьох мітингувальників затримали за участь у заворушеннях.

За інформацією місцевих ЗМІ дев'ять осіб зазнали поранень, в тому числі четверо - ножових. Крім того, поліція провела не менше 23 арештів.

— ChuckModi (@ChuckModi1) December 12, 2020

I’m at BLM Plaza, where a contingent of anti-Trump protesters with shields and umbrellas are preparing to march. They’re heading to McPherson Sq to meet another group that was recently rushed by a group of Proud Boys. I could hear fireworks shoot off from blocks away. #DCprotests pic.twitter.com/CWOMMsQwiV

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

This is the police line at BLM Plaza, which is still blocked off between H and Eye St. The fence defenders are playing "Welcome to DC" and hanging tight as fireworks and other explosions continue to burst to the east. #DCprotests pic.twitter.com/tV9sVYqulU

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Police pepper sprayed a handful of protesters at the corner of 13th and K St, as bike cops used their bikes to push and jostle the crowd, chanting "move back!" I saw at least 3 people being treated by medics after. #DCProtests pic.twitter.com/gBE07qdaPW

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Також читайте: Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині

Республіканці зібралися на площі Фрідом-плаза і біля будівлі Верховного суду на Капітолійському пагорбі, протестуючи проти наявного, на їхню думку, шахрайства на виборах. Опоненти Трампа розмістилися близько Black Lives Matter Plaza.

Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 01
Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 02

Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 03
Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 04
Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 05
Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 06
Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 07
Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 08
Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих 09

Після початку сутичок між протестувальниками поліція відтіснила натовп від прилеглих до Білого дому кварталів.

Також NBC повідомляє, що в місті Олімпія (штат Вашингтон) одна людина має вогнепальне поранення після того, як під час акцій на підтримку і проти Трампа відбулися зіткнення і була відкрита стрілянина.

А в Вашингтоні важких поранень під час акцій зазнали чотири людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд відхилив позов Техасу про скасування результату президентських виборів у США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.

Мета позову - перенести на пізніший термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.

Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.

Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни.

протест (2398) США (22950) Вашингтон (81) Трамп Дональд (5757)


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Топ коментарі
+57
Полиция должна внимательно отлавливать рашистских диверсантов, мишкиных-башировых ,они там точно есть
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13.12.2020 13:02
+33
Те, що ви живете у серці України не означає, що Україна живе у Вашому серці. А все ж цікаво, звідки, з якого каналу, чи методички оце ваше твердження, що Байден - педфіл і з він знищив чийсь бізнес? Ці твердження - всім відомі штампи кацапської пропаганди. 😊
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13.12.2020 13:19
+31
Была у меня, конечно, слабая надежда на то, здравый смысл возобладает в рыжей черепушке Трампа, но, увы! Думаю, у него и нашего клована одинаковое представление о способе передачи власти. О цивилизованном варианте речь не идет, менталитет не тот.
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13.12.2020 13:07
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Убедительная аналитика о невозможности фатсификаций http://www.youtube.com/watch?v=AbtnwnRkaGg
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14.12.2020 10:57 Відповісти
одни борцуны с фашизмом уже на донбассе борятся с фашизмом. теперь следующие борцуны с фашизмом в США начинают бороться с фашизмом. а теперь, дети, угадайте почерк автора с 1 раза.
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14.12.2020 19:50 Відповісти
сторонники трампа сторонники нетрампа....... Боже какой примитив..... как у нас загречку или
бубочки 73-х процентные......... тут уже отметили "почерк" и думаю спецслужбам нужно внима-
тельно отслеживать тех кто "разгоняет" волну и в толпе тех кто стреляет во все стороны вклю
чая полицию..........
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15.12.2020 01:00 Відповісти
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