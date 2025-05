Протести прихильників і противників Трампа відбулися у Вашингтоні: є поранені, десятки затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 12 грудня, поліція Вашингтона затримала 23 учасників акцій прихильників і противників Дональда Трампа. Під час акцій є затримані і постраждалі.

Телеканал інформує, що шість громадян здійснили напади на поліцейських, десять - напали на інших громадян. Також чотирьох мітингувальників затримали за участь у заворушеннях.

За інформацією місцевих ЗМІ дев'ять осіб зазнали поранень, в тому числі четверо - ножових. Крім того, поліція провела не менше 23 арештів.

I’m at BLM Plaza, where a contingent of anti-Trump protesters with shields and umbrellas are preparing to march. They’re heading to McPherson Sq to meet another group that was recently rushed by a group of Proud Boys. I could hear fireworks shoot off from blocks away. #DCprotests pic.twitter.com/CWOMMsQwiV — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

This is the police line at BLM Plaza, which is still blocked off between H and Eye St. The fence defenders are playing "Welcome to DC" and hanging tight as fireworks and other explosions continue to burst to the east. #DCprotests pic.twitter.com/tV9sVYqulU — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Police pepper sprayed a handful of protesters at the corner of 13th and K St, as bike cops used their bikes to push and jostle the crowd, chanting "move back!" I saw at least 3 people being treated by medics after. #DCProtests pic.twitter.com/gBE07qdaPW — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Республіканці зібралися на площі Фрідом-плаза і біля будівлі Верховного суду на Капітолійському пагорбі, протестуючи проти наявного, на їхню думку, шахрайства на виборах. Опоненти Трампа розмістилися близько Black Lives Matter Plaza.



















Після початку сутичок між протестувальниками поліція відтіснила натовп від прилеглих до Білого дому кварталів.

Також NBC повідомляє, що в місті Олімпія (штат Вашингтон) одна людина має вогнепальне поранення після того, як під час акцій на підтримку і проти Трампа відбулися зіткнення і була відкрита стрілянина.

А в Вашингтоні важких поранень під час акцій зазнали чотири людини.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.

Мета позову - перенести на пізніший термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.

Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.

Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни.