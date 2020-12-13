УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11613 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
33 340 147

Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом. ФОТОрепортаж

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Київ-Знам'янка в Обухівському районі Київської області загинув чоловік і 14-річний підліток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Київської області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок зіткнення 46-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги", - повідомили в поліції.

Також травм зазнав 47-річний водій Renault. Його госпіталізували.

Дивіться також: Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин. ФОТОрепортаж

Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом 01
Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом 02
Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом 03

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

Автор: 

ДТП (4470) Київська область (4039) Нацполіція (15191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Игорь, ВАЗ (особенно старый) - это просто консервная банка без пассивных систем безопасности. Даже старенькая 15ти летняя иномарка гораздо лучше защитит водителя и пассажиров.
показати весь коментар
13.12.2020 16:44
+9
При чем тут вообще ВАЗ и сколько ему лет? Он ехал себе, никого не трогал, и тут к нему в лоб прилетает Рено
показати весь коментар
13.12.2020 16:30
+8
Просто скільки бачив євробляхерів- практично всі неадеквати.
показати весь коментар
13.12.2020 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти сам ДУБИНА ! Читати умієш , то перечитай іще раз хто правила порушив , а потім інших ображай ! Це ділянка перед розвилкою на Українку , а машини так стоять тому , що є закони фізики , правда тобі цього не зрозуміти пиши далі , "писюн" !
показати весь коментар
13.12.2020 20:43 Відповісти
специалисты ....ть !!! иди в школу учи ФИЗИКУ за 6 кл. там учитель расскажет , что такое МАССА , ЦЕТРОБЕЖНАЯ сила , сила ИНЕРЦИИ , сила ТРЕНИЯ !!!
показати весь коментар
13.12.2020 18:24 Відповісти
А суть в том, если б людям дать возможность доступно растаможить авто, ехали б они не на ЖИГУЛях, были бы все живы 100%
Но нет, набивают карманы, а украинци разбиваются на тавриях и жигулях.
показати весь коментар
13.12.2020 19:17 Відповісти
В современных машинах, подушки (защита) качественно срабатываю только раз! После замены, их КПД падает процентов на 40-50, а что там с этими бляхами было до того как они попали в Украину, один Бог знает!
И еще. Если в США, трейлер или ЖД вагон с новыми машинами попадает в аварию, то независимо от состояния машин после аварии все идут на свалку, так как малейшее нарушении соосности уже является аварийно опасным!
показати весь коментар
13.12.2020 20:18 Відповісти
какие в ср..ку подушки, толщина металла, жигули весит 750кг, иномарка 1500, толщина и прочность металла спасает жизнь а не подушки. На спорткарах ты видел подушки? Может на формуле 1 подушки есть? там по кузову везде усилители. В иномарках, загляни в корпус двери, внутрь - и ты увидеш там трубы усилители 30мм - они спасают жизнь. И не пиши то в чем дуб
показати весь коментар
13.12.2020 20:27 Відповісти
у мене п"ять іномарок і три жигулі на пам"ять про молодість тепер детальніше розкажи мені про лушпайку рено вагою 1500 кг бо те що розбите стоїть важить максимум 900 щоб зрозуміти чому так сталося не у двері зазирай , а у підручник фізики якщо грошей немає на книжку - напиши адресу , я тобі вишлю
показати весь коментар
13.12.2020 20:52 Відповісти
Кто обычно покупает рено пежо ситроен? Те кому в этой жизни еще многое чего не понять
показати весь коментар
13.12.2020 21:03 Відповісти
Ну а я тут до чого?
показати весь коментар
13.12.2020 21:16 Відповісти
О да ты совсем тугой. Толщина металла как раз т убивает..Я смотрю ты ещё тупорылой совквой закалки мол на ВОлге толщина металла 2мм и у неё тольок крыло помялось а иномарка в смятку. Тугие своки не понимают что иномарка специально в смятку, так как кузов поглощает энергию удара и деформируеца, а Волга с виду целая, а в середине все трупы потому что вся энергия удара ушла на пассажира. Ох и тугодумные совки..
показати весь коментар
14.12.2020 09:03 Відповісти
"толщина металла как раз убивает" идиот, что тут скажеш.

Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 5519
показати весь коментар
14.12.2020 17:50 Відповісти
в танках броню нужно тоньше делать. чем тоньше броня лучше будет поглощать энергию прилетевшего снаряда, да клоун?
показати весь коментар
14.12.2020 18:21 Відповісти
Жигули весят не 750, а 955 килограмм! Это во первых!
А во вторых! Сам пенек научись читать то что реально написано, а не то что в голове шизирует. Я про жигули вообще не вспоминал, качество новых иномарк под сомнение не ставил, а написал что барахло БУ, это барахло БУ и н более того.
Попробуй еще раз перечитать то что я написал, раз с первого раза не дошло!..
показати весь коментар
13.12.2020 20:52 Відповісти
В твоей палате сегодня не проветривали? Не все могут позволить себе новый мерседес. Любая б.у. иномарка безопаснее ваза или таврии, любая. Подушки безопасности (в которых есть сомнения что стреляны), и пиропатроны преднатяжителей - все заменяется.
показати весь коментар
13.12.2020 21:22 Відповісти
Вся Европа ездит на недорогих нормальных авто
А в Украине набрали тролей в СМИ и они народу втюхивают сказки
Уже начали меня оскорблять , бо нет у них других аргументов 😀😀😀
показати весь коментар
13.12.2020 21:50 Відповісти
Да шо Вы чушь пишите ???

Вы сами эти машина видели в ЕС
ОППЕЛЬ ИНСИГНИЯ - 8 лет - 10 тысяч - предыдущий один хозяин в Италии
Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 2278
показати весь коментар
13.12.2020 21:29 Відповісти
А что ж европейци такие тупые?! Такие класные машины, абсолютно "исправные" на которых ещё можно ездить и ездить, да берут и в Украину спихивают?
А сэкономить, а самим еще десять лет поездить?... Вот на хрена они на новые машины тратятся?! На деревне (с машинами) ж все окей!..
показати весь коментар
13.12.2020 21:51 Відповісти
Может потому что у европейцев минимальная зарплата позволяет менять машину раз в 6 лет.
показати весь коментар
13.12.2020 21:56 Відповісти
100 баллов
показати весь коментар
13.12.2020 22:00 Відповісти
А ресурсы экономить экологического блага ради? Производство одного нового автомобиля, это огромное количество выброшенных в атмосферу парниковых газов!
А Европа-ж так "переживает" за это дело...
показати весь коментар
13.12.2020 22:15 Відповісти
Если говорить серьезно , то Украина очень отстала от Европы и Словакии в т ч
И мне обидно за Украину . Но олигарзи и автобарыги в Украине имеют столько, сколько никогда бы не имели в Европе , а народ все терпит ( ещё и со мной спорят)
В Словакии 5 крупнейших автозаводов лучших мировых марок. На 5 млн граждан .
160 авто в год выпускают на каждого гражданина
Вот Вам видео нового завода . Украине и не снилось такое

https://youtu.be/eMka0tGDfnI
показати весь коментар
13.12.2020 22:34 Відповісти
Парниковые газы то на заводах АвтоЗАЗ, а Европа давно производит электромобили. Они за экологичность, по всему миру строят сборочные цехи Теслы. Автопроизводители отказались от дизеля, некоторые отказываются от бензинки. В Германии, в центр Берлина вьезд дизеля ЗАПРЕЩЕН! Так власть заботится о здоровье своих граждан. А у нас заботится как бы набить карманы, и ободрать и без того обнищавшее население.
показати весь коментар
14.12.2020 00:55 Відповісти
Я имел ввиду, не выбросы отработных газов двигателями автомобилей, а выбросы парниковых газов, в процессе изготовления самого автомобиля, до того, как он выедет на дорогу.
Кстати, и производство самих электромобилей тоже сопровождается не только такими же вредными выбросами, а ещё даже большими. за счет значительно больших технологических затрат на производство акумуляторов.
показати весь коментар
14.12.2020 08:45 Відповісти
А почему в самой бедной стране Европы, самые дорогие авто?
показати весь коментар
13.12.2020 22:00 Відповісти
100 баллов
Так ещё и ВАСАДЗЕ стал собирать опять ВАЗ в Запорожье В ПЕРИОД ВОЙНЫ!!!!!
показати весь коментар
13.12.2020 22:02 Відповісти
от нерублюсь, почему украинцы должны убиваться на тазах, тавриях. Почему не дать людям возможность доступно расстаможить авто. Товарищ слюни пускает, мол хлам б.у, Volvo XC90 с 2002 года в них при ДТП не погиб ни один человек!
показати весь коментар
13.12.2020 22:09 Відповісти
Я второй год на форуме пытаюсь это объяснить людям . Тролям явно платят , они и машин могут не иметь .

Заглядывайте на Автотему ( авторские темы) , там аккумулируется материал про авто.
кроме вопросов с евробляхами , есть нарушения по людям, постоянно работающим зарубежом и имеющим авто. Своими указами власть просто выталкивает людей из Украины
показати весь коментар
13.12.2020 22:20 Відповісти
Ага Опель с фиатовским мотором и пробег за 200 тыс. У него ресурс уже выработан на 70%, евробляхи это как правило старый ломучий хлам намного проще и выгодней купить подержанный авто в штатах, там хоть историю его можно отследить и пробег не сматывают
показати весь коментар
13.12.2020 23:19 Відповісти
Ой, только не надо агитировать за битки из Америки 😀😀😀
показати весь коментар
13.12.2020 23:42 Відповісти
В Америке не только битки продаются, а даже если и битки то чем они хуже евробитков слепленных из говна. В штатах хотябы видно что ты покупаешь в отличии от европы
показати весь коментар
14.12.2020 07:39 Відповісти
Рекомендую поизучать автосайт крупнейшей компании https://www.aaaauto.sk/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=aaa-web&utm_campaign=sk-aaa-brand&bsw=49&gclid=EAIaIQobChMIybDf9NjL7QIViBoGAB2eOgB5EAAYASAAEgJPjfD_BwE
Для эрудиции
Так вот, БАРЫГИ , протащившие закон про евробляхи , у этой компании берут машины и везут в Украину, а украинцы покупают у автобарыг дороже , чем европейцы на 5000 евро ( минимум)
Берёте словацкий сайт и сравниваете цены в Украине у торгошей 😀😀😀
показати весь коментар
13.12.2020 21:35 Відповісти
Учитывая вашу активность на эту тему, предполагаю у вас меркантильный интерес. Или вы сами, или кто то из ваших родственников, просто банально на этом металоломе зарабатывают
А деньги, как известно, не пахнут!..
показати весь коментар
13.12.2020 21:55 Відповісти
Моя активность - это просто вопрос принципа
Не люблю , что автобарыги делают из украинцев идиотов
показати весь коментар
13.12.2020 21:57 Відповісти
Если учесть, что барыги на одной только "зелёной энергетике" в ближайшие годы гавкнут украинцев на миллиарды долларов, может они куда большие сволочи чем автобарыги?
показати весь коментар
13.12.2020 22:08 Відповісти
Все хороши - сделали из людей рабов и лохов и везде их имеют
показати весь коментар
13.12.2020 22:22 Відповісти
Кстати, раз Вы пришли к такому выводу, то я делаю вывод , что Вы к бизнесу не имеете никакого отношения. Скорее всего Вы человек нанятый на работу или на пенсии
показати весь коментар
13.12.2020 21:59 Відповісти
А как это связано?! Род занятий, и предположение о возможной личной заинтиресованости человека в чем то?!
показати весь коментар
13.12.2020 22:24 Відповісти
Бо бизнесмен бы такого не написал
показати весь коментар
13.12.2020 22:28 Відповісти
Тут масса народа в глаза не видела нормальных недорогих иномарок, но поливает их почем свет и хвалит ВАЗ
ЗНАЧИТ ВАЗ им ХОРОШО ПЛАТИТ 😀😀😀
показати весь коментар
13.12.2020 20:55 Відповісти
Зараз від сміху умру " нормальная недорогая иномарка " Та були б у нині вже покійного власника жигуля гроші він би давно ту машину поміняв . Одна проблема- потрібно порахувати скільки життів простій людині в Укракїні потрібно прожити щоб відкласти на " недорогу іномарку " , а європомийниці ( зломки , утопленики , битки ) вважати за авто може тільки неадекват
показати весь коментар
13.12.2020 21:14 Відповісти
Вот и упирайте себе на здоровье , нечего театр устраивать 😀😀😀
В Словакии все авто берут в кредит под 1-3 процента годовых ( практически нет процентов) . НИКОМУ В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЁТ ОТКЛАДЫВАТЬ ( морозить деньги ) .
А в Украине Вы развели васадзе , банкиров, олигархов и ездите на дерьме
показати весь коментар
13.12.2020 21:22 Відповісти
А що і куди "упирати" потрібно ? Пишіть трішки ясніше ! Ну а щодо того хто на чому їздить - щоб Ви мали змогу їздити на тому чим користуюся я , тоді зрозумієте яке "дерьмо" усі ваші євробляхи !
показати весь коментар
13.12.2020 22:17 Відповісти
😀😀😀
Точно , на такой авто не ездила
Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 6306
показати весь коментар
13.12.2020 22:27 Відповісти
Точно таким євро 7 і буде , так що великий словацький автопром вже на старті так зрозумів що Ви приймали участь у тестовому заїзді
показати весь коментар
13.12.2020 23:36 Відповісти
У Софии-Марии, очевидно бизнес на евробляхах, отсюда и такая активная реакция.
показати весь коментар
13.12.2020 21:57 Відповісти
У меня строительные вопросы и весь форум это знает
показати весь коментар
13.12.2020 22:00 Відповісти
Манія величі про "весь форум " це вже точно діагноз ще потрібно добавити до будівельного бізнесу згадку про авіаційний , правда змінити модельний ряд - дуглас нині не актуально
показати весь коментар
13.12.2020 22:13 Відповісти
Шановні водії і "дотичні до них" коментатори - проблема не в металі із якого зроблене авто чи в наявності/відсутності засобів активної/пасивної безпеки. Проблема, як говорив професор Преображенський ("Собаче серце", Булгаков), в головах! Бо ж, якщо автомобілем керує не водій, а "прокладка між сидінням та кермом", то матимемо такі і подібні ДТП. Просто, виконуйте ПДР і буде вам щастя! Вони ж, як відомо, кров"ю написсані...
показати весь коментар
14.12.2020 10:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 