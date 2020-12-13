Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом. ФОТОрепортаж

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Київ-Знам'янка в Обухівському районі Київської області загинув чоловік і 14-річний підліток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Київської області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок зіткнення 46-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги", - повідомили в поліції.

Також травм зазнав 47-річний водій Renault. Його госпіталізували.

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За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.