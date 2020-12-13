Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом. ФОТОрепортаж
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Київ-Знам'янка в Обухівському районі Київської області загинув чоловік і 14-річний підліток.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Київської області.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок зіткнення 46-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги", - повідомили в поліції.
Також травм зазнав 47-річний водій Renault. Його госпіталізували.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.
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Но нет, набивают карманы, а украинци разбиваются на тавриях и жигулях.
И еще. Если в США, трейлер или ЖД вагон с новыми машинами попадает в аварию, то независимо от состояния машин после аварии все идут на свалку, так как малейшее нарушении соосности уже является аварийно опасным!
А во вторых! Сам пенек научись читать то что реально написано, а не то что в голове шизирует. Я про жигули вообще не вспоминал, качество новых иномарк под сомнение не ставил, а написал что барахло БУ, это барахло БУ и н более того.
Попробуй еще раз перечитать то что я написал, раз с первого раза не дошло!..
А в Украине набрали тролей в СМИ и они народу втюхивают сказки
Уже начали меня оскорблять , бо нет у них других аргументов 😀😀😀
Вы сами эти машина видели в ЕС
ОППЕЛЬ ИНСИГНИЯ - 8 лет - 10 тысяч - предыдущий один хозяин в Италии
А сэкономить, а самим еще десять лет поездить?... Вот на хрена они на новые машины тратятся?! На деревне (с машинами) ж все окей!..
А Европа-ж так "переживает" за это дело...
И мне обидно за Украину . Но олигарзи и автобарыги в Украине имеют столько, сколько никогда бы не имели в Европе , а народ все терпит ( ещё и со мной спорят)
В Словакии 5 крупнейших автозаводов лучших мировых марок. На 5 млн граждан .
160 авто в год выпускают на каждого гражданина
Вот Вам видео нового завода . Украине и не снилось такое
https://youtu.be/eMka0tGDfnI
Кстати, и производство самих электромобилей тоже сопровождается не только такими же вредными выбросами, а ещё даже большими. за счет значительно больших технологических затрат на производство акумуляторов.
Так ещё и ВАСАДЗЕ стал собирать опять ВАЗ в Запорожье В ПЕРИОД ВОЙНЫ!!!!!
Заглядывайте на Автотему ( авторские темы) , там аккумулируется материал про авто.
кроме вопросов с евробляхами , есть нарушения по людям, постоянно работающим зарубежом и имеющим авто. Своими указами власть просто выталкивает людей из Украины
Для эрудиции
Так вот, БАРЫГИ , протащившие закон про евробляхи , у этой компании берут машины и везут в Украину, а украинцы покупают у автобарыг дороже , чем европейцы на 5000 евро ( минимум)
Берёте словацкий сайт и сравниваете цены в Украине у торгошей 😀😀😀
А деньги, как известно, не пахнут!..
Не люблю , что автобарыги делают из украинцев идиотов
ЗНАЧИТ ВАЗ им ХОРОШО ПЛАТИТ 😀😀😀
В Словакии все авто берут в кредит под 1-3 процента годовых ( практически нет процентов) . НИКОМУ В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЁТ ОТКЛАДЫВАТЬ ( морозить деньги ) .
А в Украине Вы развели васадзе , банкиров, олигархов и ездите на дерьме
Точно , на такой авто не ездила