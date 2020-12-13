УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6541 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 585 26

Презентували посібник-пам'ятку для ЗСУ з охорони пам'яток археології в зоні бойових дій. ФОТО

Представили інструкцію для військовослужбовців з охорони археологічних пам'яток у зоні бойових дій "Археологічні пам'ятки та війна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, презентація відбулась в Українському кризовому медіа-центрі.

Ці методичні рекомендації в доступній формі запитань і відповідей зорієнтують військових у ситуації, коли в зоні бойових дій виникає загроза знищення археологічної спадщини. Даються поради, що робити, якщо вони побачать археологічну пам'ятку або змушені використовувати її як оборонну споруду.

Презентували посібник-памятку для ЗСУ з охорони памяток археології в зоні бойових дій 01

Як зазначив заступник голови правління Спілки археологів України, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства КНУ ім. Тараса Шевченка Євген Синиця, археологічні пам'ятки і війна - це справді болюча проблема. За його словами, державні структури повільно реагують на подібне, тому саме представники громадського сектору (САУ) взялися за цю проблему.

"У книзі кілька разів наголошується, що загрози археологічним пам'яткам зовсім не співставні із загрозами для людського життя. Тому всі наші рекомендації стосуються ситуацій, коли життю військових нічого не загрожує. Ми хочемо донести до військових: бажано мінімізувати шкоду археологічним пам'яткам, але заради цього не потрібно ризикувати життям", - додав він.

Синиця повідомив, що в командуванні ЗСУ є розуміння проблеми.

Читайте також: У справі про "скіфське золото" України проти РФ в Амстердамі призначено нового суддю, - Джапарова

На сході України серед археологічних пам'яток охорони потребують насамперед кургани та залишки стародавніх поселень.

"Ідея створити такий посібник виникла давно. Ми знайомі з подібними публікаціями, які створені ЮНЕСКО, структурами ООН, військовими структурами НАТО. У цих іноземних посібниках основну увагу приділяють юридичному аспекту цієї проблеми. Власне, перша частина нашого посібника-пам’ятки і присвячено юридичним  питанням.

У другій частині містяться рекомендації, що робити на місці бойових дій. Тобто, якщо під час облаштування захисної споруди або ще якихось дій виявили археологічний об'єкт. А наприкінці брошури наведено контактні дані музеїв, що розташовані неподалік від зони розмежування", - розповів голова Луганського підрозділу САУ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України Сергій Теліженко.

Він підкреслив, що багато археологів воювали в російсько-українській війні, їх  було залучено до розробки рекомендацій.

Презентували посібник-памятку для ЗСУ з охорони памяток археології в зоні бойових дій 02

Спілка археологів України уклала такий посібник за підтримки Українського культурного фонду. Текст посібника готували професійні археологи - учасники російсько-української війни Олександр Смирнов, Денис Гречко і Олексій Крютченко.

Автор: 

археолог (81) історія (1071) військовослужбовці (4766)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
І саме тому ти за совок агітував?- Не сміши.
показати весь коментар
13.12.2020 21:23
+4
Типа, лезь под пули, но памятник спаси. Бред какой то.
показати весь коментар
13.12.2020 20:56
+3
Нє, ну я просто дивуюся!
показати весь коментар
13.12.2020 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Типа, лезь под пули, но памятник спаси. Бред какой то.
показати весь коментар
13.12.2020 20:56 Відповісти
А якщо то пам'ятник обожнюваному тобою Сраліну, Єлажєв?
показати весь коментар
13.12.2020 21:03 Відповісти
Якщо Сраліну, то нехай сєпари охороняють.
показати весь коментар
13.12.2020 21:08 Відповісти
О даєш! От що деактив чарівний з людьми робить.
показати весь коментар
13.12.2020 21:10 Відповісти
Я всегда был есть и буду за Украину.
показати весь коментар
13.12.2020 21:20 Відповісти
І саме тому ти за совок агітував?- Не сміши.
показати весь коментар
13.12.2020 21:23 Відповісти
Есть грешок, ну это было в прошлом.
показати весь коментар
13.12.2020 21:24 Відповісти
Нє, ну я просто дивуюся!
показати весь коментар
13.12.2020 21:26 Відповісти
Не тіш себе ілюзіями... "Воно" просто стало обережнішим, після деактивації...
показати весь коментар
14.12.2020 01:52 Відповісти
Типа, ты не фига не понял.

"В книге несколько раз подчеркнуто, что угрозы археологическим памятникам вовсе не соспоставимы с угрозой для человеческой жизни. Поэтому все наши рекомендации касаются ситуаций, когда жизни военных ничего не угрожает. Мы хотим донести до военных: желательно минимизировать вред археологическим памятникам, но ради этого не нужно рисковать жизнью"Источник: https://censor.net/ru/p3236688
показати весь коментар
13.12.2020 22:21 Відповісти
Напалм на даунбас, а потім будемо рятувати археологічні пам'ятки.
показати весь коментар
13.12.2020 20:59 Відповісти
Останній контракт.
показати весь коментар
13.12.2020 21:09 Відповісти
Цікаво, а сепаратюгам таку пам'ятку теж під розписку дадуть почитати?
показати весь коментар
13.12.2020 22:07 Відповісти
Там на том бамбасе всех памятников всего-то шахта им.звягильского и надмогильный столб сашке-курощупу... аааа, ну еще зарытый пуп кабзонского и яйца Брагина, пострадавшие после ахметовского подрыва...
Ну такэ... на уши не натянешь
показати весь коментар
13.12.2020 22:54 Відповісти
Бред сивой кобылы..... неужели вы интеллектуалы думаете что командир взвода роты батальона полка будет читать вашу брошюру готовясь к наступательному или оборонительному бою? есть чоткие указивки по организации любого вида боя они расписаны в боевых уставах и наставлениях. так вот там ребятишки об археологии ни слова нету! я бы еще допустил чтобы ваша брошюра называлась охрана памятников архитектуры при строительстве различных объектов или что то в этом роде. что панове гроши некуда девать?
показати весь коментар
13.12.2020 22:58 Відповісти
Щось у мене гризе черв'ячок підозри, що подібні вказівки та брошурки видаються лише з однією метою, щоб потім була причина будь-якого неугодного солдата чи офіцера притягнути до відповідальності за, буцімто, навмисне пошкодження пам'ятника старовини (Леніна-Жукова!), що, мовляв, є прямим порушенням відповідних рекомендаційних нормативів.
показати весь коментар
13.12.2020 23:43 Відповісти
Война многих снесла с теплых,уютных диванов, но далеко не всех....
показати весь коментар
14.12.2020 09:23 Відповісти
Пам'ятники не бояться нейтронних бомб...
показати весь коментар
11.02.2021 23:57 Відповісти
 
 