Daewoo Lanos і Renault зіткнулися в Одеській області: постраждало семеро людей, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

В Одеській області в неділю біля села Залізничне зіткнулися Daewoo Lanos і Renault, унаслідок ДТП постраждали семеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Болградський відділ поліції в Одеській області.

За даними відомства, подія сталася приблизно о 16 годині.

"Удар був такої сили, що Daewoo злетіла в кювет. У салоні перебували чоловік з дружиною та троє їхніх дітей чотирьох та восьми років. Усіх їх ушпиталили. Постраждали й двоє чоловіків з Renault - водій та один із двох пасажирів. Вони також у лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом аварії правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Повні обставини ДТП ще встановлюються.

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Фото: сайт поліції