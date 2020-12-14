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Новини Фото ДТП
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Daewoo Lanos і Renault зіткнулися в Одеській області: постраждало семеро людей, зокрема троє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

В Одеській області в неділю біля села Залізничне зіткнулися Daewoo Lanos і Renault, унаслідок ДТП постраждали семеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Болградський відділ поліції в Одеській області.

За даними відомства, подія сталася приблизно о 16 годині.

"Удар був такої сили, що Daewoo злетіла в кювет. У салоні перебували чоловік з дружиною та троє їхніх дітей чотирьох та восьми років. Усіх їх ушпиталили. Постраждали й двоє чоловіків з Renault - водій та один із двох пасажирів. Вони також у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Daewoo Lanos і Renault зіткнулися в Одеській області: постраждало семеро людей, зокрема троє дітей, - поліція 01

За фактом аварії правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Повні обставини ДТП ще встановлюються.

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Daewoo Lanos і Renault зіткнулися в Одеській області: постраждало семеро людей, зокрема троє дітей, - поліція 02
Daewoo Lanos і Renault зіткнулися в Одеській області: постраждало семеро людей, зокрема троє дітей, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4471) Одеська область (3235)


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Быстро едешь- медленно понесут!
Гололёд тупан слякоть, больше 70 ехать нельзя!
Редкие олени пытаются доказать обратное.
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14.12.2020 08:33 Відповісти
Підтримую повністю , але думаю що для ожеледі і 70 багато , десь 40 тоді травм можна уникнути , але кому це із "шумахерів" доведеш , вони ж "усе знають" і їх "вчити не потрібно"
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14.12.2020 11:50 Відповісти
***... я на тротуарі впав, зломив ногу, йшов обережно...а тут пацани по газам!
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14.12.2020 20:57 Відповісти
 
 