Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поклав квіти до пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" у Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

Разом з Главою держави у церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.





