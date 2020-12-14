УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5691 відвідувач онлайн
Новини Фото
2 279 24

Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поклав квіти до пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" у Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

Разом з Главою держави у церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорнобильський заповідник додали в базу природоохоронних територій світу

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували память загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС 01
Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували память загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС 02
Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували память загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) пам’ять (1188) Чорнобиль (395) чорнобильці (75) Разумков Дмитро (1527) Єрмак Андрій (1377) Шмигаль Денис (4602)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 7272
показати весь коментар
14.12.2020 10:08
+6
Де мої чорнобильські "за зарчування" за вересень, жовтень і листопад? ***** зелені, суки, щоб вас порозривало. Борг - вже біля 1200грн ( а в інших иістах - ще більше).

Чому мене ПО ФАКТУ позбавили пільги безкоштовного проїзду в транспорті загального користування по місту і на приміських маршрутах? чому я повинен материтися гаркатися з водіями, перевізниками, кондукторами, відстоюючи свої права? І оце позбавлення - вчиеиоа саме зебільна влада, не внісши змін в законодавство, а давши лише команду "не возити".
Чому вперше за 4 останніх роки з нового року мені не підвищуватимуть пенсію доплатою за статус ліквідатора аварії?
І таких "подарунчків" зебіли мені припасли повну торбу.
показати весь коментар
14.12.2020 10:00
+2
Ишаку только такие миссии можно и доверять. Пусть ходит по церемониям, что бы его не было ни видно, ни слышно, его кастрированный петушиный голосок.
показати весь коментар
14.12.2020 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто то помнить что бы трио в этом составе почтило украинский мемориал, например дата Голодомору была недавно. Даже представить этого не могу. А тут нашли нишу в советской мифологии- "Чернобыль", которая понравится и народу, и кураторам из Кремля и давай возлагать. Тьфу! аж противно.
показати весь коментар
14.12.2020 09:35 Відповісти
Зеленый таки посещал мемориал памяти Жертв Голодомора. Также как и мемориал Героев Крут. Но то, что обязан делать президент Украины по протоколу, никак не отражает его личное отношение. Потому что для шута главный лозунг - "Какая разница".
показати весь коментар
14.12.2020 10:07 Відповісти
Придурки кацапские. Памятные кресты и часовни жертвам Голодомора стоят на всех перекрестках больших дорог, их сотни. Мемориал жертвам Голодомора не принчто делегациями посещать, не то это место и не то событие.
показати весь коментар
14.12.2020 10:16 Відповісти
Не знаю, кто там придурок. Но ситуация следующая. Да кресты жертвам Голодомора стоят по всей Украине. Но в Киеве находится Национальный музей Голодомора. Непонятно другое. Ты против чтобы Зеленый почтил память жертв большевистского геноцида?
показати весь коментар
14.12.2020 10:24 Відповісти
Я против опошления памяти невинных жертв.
показати весь коментар
14.12.2020 10:28 Відповісти
В чем здесь пошлость?
показати весь коментар
14.12.2020 10:43 Відповісти
Ишаку только такие миссии можно и доверять. Пусть ходит по церемониям, что бы его не было ни видно, ни слышно, его кастрированный петушиный голосок.
показати весь коментар
14.12.2020 09:39 Відповісти
В рашке было понятно, кто хозяин, а кто ленточки резать и айфоном играться . У нас, кто из троих на фото ишак?
Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 6532
показати весь коментар
14.12.2020 10:18 Відповісти
это напоминает чествование ветеранов 2-й мировой... ветеранов не, а чествующих больше, чем всех участников... зеленский, лучше позаботьтесь о тех, кто еще живой... а цветы, купленные администрацией и доход, ушедший в карман перекупщиков цветов, оставьте себе...
показати весь коментар
14.12.2020 09:48 Відповісти
ПрезЕдент, Голова ВР, Прем'єр-міністр і дерьмак. Куди ж без завхоза?
показати весь коментар
14.12.2020 09:49 Відповісти
а где памятник где вовка танкист в костюме ликвидатора, непорядок
показати весь коментар
14.12.2020 09:49 Відповісти
а лучше всех выглядит секретарь-подносчик ермак - черный костюм и коричневые туфли... бриджит бардо...
показати весь коментар
14.12.2020 09:49 Відповісти
Схоже на парад дебілів.
показати весь коментар
14.12.2020 09:51 Відповісти
как то странно выбрано время
может 26 апреля напомнить всем
и почтить память
показати весь коментар
14.12.2020 09:52 Відповісти
согласен. Задал себе вопрос, почему 14 декабря? Нашел
http://www.calendarium.com.ua/den_chestvovaniya_uchastnikov_likvidatsii_posledstvii_avarii_na_chaes
показати весь коментар
14.12.2020 10:12 Відповісти
Де мої чорнобильські "за зарчування" за вересень, жовтень і листопад? ***** зелені, суки, щоб вас порозривало. Борг - вже біля 1200грн ( а в інших иістах - ще більше).

Чому мене ПО ФАКТУ позбавили пільги безкоштовного проїзду в транспорті загального користування по місту і на приміських маршрутах? чому я повинен материтися гаркатися з водіями, перевізниками, кондукторами, відстоюючи свої права? І оце позбавлення - вчиеиоа саме зебільна влада, не внісши змін в законодавство, а давши лише команду "не возити".
Чому вперше за 4 останніх роки з нового року мені не підвищуватимуть пенсію доплатою за статус ліквідатора аварії?
І таких "подарунчків" зебіли мені припасли повну торбу.
показати весь коментар
14.12.2020 10:00 Відповісти
А почему шмыгаль не в ногу идет?
Это что намек?!
показати весь коментар
14.12.2020 10:07 Відповісти
да и в новости Елдака не упомянули. зреет бунт!
показати весь коментар
14.12.2020 10:09 Відповісти
Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 7272
показати весь коментар
14.12.2020 10:08 Відповісти
а где люди?...вижу только подонков...
показати весь коментар
14.12.2020 10:40 Відповісти
Кройщика штанов у ху@ла заказывал или ху@ло свои подогнало?
показати весь коментар
14.12.2020 11:13 Відповісти
 
 