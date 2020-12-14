Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський у День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поклав квіти до пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" у Києві.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.
Разом з Главою держави у церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.
Топ коментарі
+8 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар14.12.2020 10:08
+6 Ан Мур
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+2 Злой Карлик
показати весь коментар14.12.2020 09:39
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может 26 апреля напомнить всем
и почтить память
http://www.calendarium.com.ua/den_chestvovaniya_uchastnikov_likvidatsii_posledstvii_avarii_na_chaes
Чому мене ПО ФАКТУ позбавили пільги безкоштовного проїзду в транспорті загального користування по місту і на приміських маршрутах? чому я повинен материтися гаркатися з водіями, перевізниками, кондукторами, відстоюючи свої права? І оце позбавлення - вчиеиоа саме зебільна влада, не внісши змін в законодавство, а давши лише команду "не возити".
Чому вперше за 4 останніх роки з нового року мені не підвищуватимуть пенсію доплатою за статус ліквідатора аварії?
І таких "подарунчків" зебіли мені припасли повну торбу.
Это что намек?!