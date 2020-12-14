$ 3 тис. щомісяця вимагали троє поліцейських у чоловіка в Києві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримано заступника начальника та двох оперуповноважених відділу кримінальної поліції одного з райуправлінь поліції Києва. Їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, поліцейські вимагали у громадянина щомісяця платити по $ 1 тис. за невжиття ними заходів реагування на нібито незаконне зберігання в гаражі бурштину. Однак, зустрівшись для отримання першого платежу, вони назвали нову суму в розмірі $ 3 тис. На одержанні $ 2,5 тис. вони були затримані правоохоронцями.

Зараз тривають невідкладні слідчі і процесуальні дії, вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

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Як повідомляє пресслужба ДБР, за попередньою інформацією, працівники поліції утримували громадянина України в межах гаражного кооперативу і вимагали від нього неправомірну вигоду за невжиття заходів щодо документування протиправної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину.





