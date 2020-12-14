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Новини Фото Хабарники
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$ 3 тис. щомісяця вимагали троє поліцейських у чоловіка в Києві, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримано заступника начальника та двох оперуповноважених відділу кримінальної поліції одного з райуправлінь поліції Києва. Їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, поліцейські вимагали у громадянина щомісяця платити по $ 1 тис. за невжиття ними заходів реагування на нібито незаконне зберігання в гаражі бурштину. Однак, зустрівшись для отримання першого платежу, вони назвали нову суму в розмірі $ 3 тис. На одержанні $ 2,5 тис. вони були затримані правоохоронцями.

Зараз тривають невідкладні слідчі і процесуальні дії, вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

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Як повідомляє пресслужба ДБР, за попередньою інформацією, працівники поліції утримували громадянина України в межах гаражного кооперативу і вимагали від нього неправомірну вигоду за невжиття заходів щодо документування протиправної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину.

$ 3 тис. щомісяця вимагали троє поліцейських у чоловіка в Києві, - Офіс Генпрокурора 01
$ 3 тис. щомісяця вимагали троє поліцейських у чоловіка в Києві, - Офіс Генпрокурора 02
$ 3 тис. щомісяця вимагали троє поліцейських у чоловіка в Києві, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: 

хабар (4711) здирство (284) Нацполіція (15196) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+7
и пока ,,Красную" зону для ментовских не закроют-это будет продолжаться вечно!!! В США нет отдельных ИТК для полицейских
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14.12.2020 10:30
+4
Милиционер должен отвечать по закону строже чем обычный гражданин. А тут просто уволят в самом худшем случае для этих святых , избранных, самых лучших, отобранных из всего населения ублюдков стоящих на страже Закона Украины , и защищающих обычных граждан.

"To Serve and Protect"
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14.12.2020 10:26
+2
Так отож , и главное что это уже выгодно не только старым коммунистам у власти во всех министерствах (особенно силовых ) сидящим сегодня , а и молодым уже которые университетов "накончали" , и пошли делать "To Serve and Protect" по всей стране. Странно как бибизяны в погонах это еще на машинах не пишут
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14.12.2020 10:57
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Интересно сколько % доля авакова или ему не заносят?)
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14.12.2020 10:20 Відповісти
Якраз мужик відстьогував у цепочку до Авакова, а тут ще якісь мусорки вирішили поживитись, за що зразу отримали по руках.
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14.12.2020 10:28 Відповісти
Он такими копейками не пачкается, ему бы в контракт по закупке электровозов свои лапы запустить.
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14.12.2020 14:02 Відповісти
Такие,должны закончить так:- смотрите "Вздерни их повыше" 1 ч. 26 мин. 55 сек. ...
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14.12.2020 10:22 Відповісти
хороший фильм! вестерн, Клин Иствуд - кто не в курсе
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14.12.2020 13:08 Відповісти
В момент,который я указал,у преступников уходит "земля" из под ног,и они остаются висеть на веревке.
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14.12.2020 22:29 Відповісти
просто бешбармак с лагманом и самсой...
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14.12.2020 10:25 Відповісти
Милиционер должен отвечать по закону строже чем обычный гражданин. А тут просто уволят в самом худшем случае для этих святых , избранных, самых лучших, отобранных из всего населения ублюдков стоящих на страже Закона Украины , и защищающих обычных граждан.

"To Serve and Protect"
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14.12.2020 10:26 Відповісти
Интересно менты втройне вернут деньги пострадавшему?
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14.12.2020 10:28 Відповісти
в этой стране вряд-ли
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14.12.2020 10:49 Відповісти
и пока ,,Красную" зону для ментовских не закроют-это будет продолжаться вечно!!! В США нет отдельных ИТК для полицейских
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14.12.2020 10:30 Відповісти
Так отож , и главное что это уже выгодно не только старым коммунистам у власти во всех министерствах (особенно силовых ) сидящим сегодня , а и молодым уже которые университетов "накончали" , и пошли делать "To Serve and Protect" по всей стране. Странно как бибизяны в погонах это еще на машинах не пишут
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14.12.2020 10:57 Відповісти
мусор - це діагноз
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14.12.2020 12:13 Відповісти
А пан АВАКОВ думає якось нести відповідальність?
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14.12.2020 13:25 Відповісти
Т.е 190 предъявлена, а похищение и незаконное лишение воли - норм?
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14.12.2020 13:58 Відповісти
'За,що боролися, на- те,й напоролис я!!! Поліцейські - Смердюки,послід вертухаїв
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14.12.2020 14:04 Відповісти
Дарниця?
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14.12.2020 17:04 Відповісти
Аваков должен написать заявление об уходе!
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14.12.2020 20:30 Відповісти
 
 