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В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння. ФОТОрепортаж

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко та Марина Порошенко взяли участь в урочистій Літургії з нагоди свята апостола Андрія Первозваного. Святкове богослужіння в Андріївській церкві очолив особливий представник Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні архієрея ПЦУ архієпископа Чергінівського та Ніжинського Євстратія (Зорі) та Екзарха Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні єпископа Команського Михаїла (Аніщенка).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили

Святкове богослужіння відбулося з нагоди завершення реставрації Андріївської церкви.

"І радість, і подяку висловлюємо ми, що сьогодні з нами є пан Петро Порошенко, якому належала ідея не тільки підтримати появу Православної Церкви України, а й передати цей прекрасний храм для користування Ставропігії Вселенського Патріарха. Ми дякуємо йому за високу підтримку і за всю ту роботу, яку він робив і продовжує робити", – сказав у своїй промові Митрополит Еммануїл.

Порошенко привітав усіх зі святом Святого Апостола Андрія Первозванного.

"Дуже важливо і знаково, що сьогодні ми починаємо святкування другої річниці Собору, яким була заснована наша церква, коли ієрархи трьох православних церков України об’єдналися для того, щоб утворити Православну Церкву України. З молитвою звернулися до його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і Господь почув наші молитви. І з великої любові до України, і з великої віри в Бога його Всесвятість Вселенській Варфоломій дарував Українській Церкві Томос про автокефалію, ту мрію, які всі українці більше трьох століть мріяли і молилися. І це відбулося. І зараз уже йде процес визнання Православної Церкви України", – зазначив Порошенко.

"Вселенський Патріарх, і Предстоятель нашої Цекрви Епіфаній, і наші дипломати, і наші вірні, і наша діаспора роблять все можливе – і вже наша церква засіяла серед 15 православних церков світу", – наголосив п’ятий президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять жертв Голодомору під час акції "Запали свічку". ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" також нагадав, що у 2015 році попри складну ситуацію у державі було ухвалене рішення про фінансування реставраційних робіт Андріївської церкви, і паралельно відбувалися реставрація ще одного шедевру Растреллі – Маріїнського палацу, яким опікувалася Марина Порошенко.

"У 2015 році, попри шалений дефіцит коштів, на агресію, мною було прийняте рішення про початок реставраційних робіт в Андріївській церкві. Ця реставрація співпала з реставрацією Маріїнського плацу, це два великих творіння Растреллі у Києві. Я дуже дякую Марині, яка, зекономивши 500 мільйонів гривень бюджетних коштів, завершила реставрацію Маріїнського палацу. А сьогодні ми спільними зусиллями реставраторів, небайдужих людей, політиків, церковників святкуємо те, що кияни, українці всі гості з усього світу мають можливість відвідати це безсмертне творіння Растреллі, де сьогодні розміщується Ставропігія Вселенського патріархату", – сказав Порошенко.

Як відомо, Андріївська церква є головним храмом представництва Вселенської Патріархії в Україні. Рішення про відновлення Ставропігії в Києві було ухвалено Синодом Константинопольської Православної Церкви під головуванням Патріарха Варфоломія 11 жовтня 2018 року.

18 жовтня 2018 року Верховна Рада за пропозицією п’ятого Президента Петра Порошенка ухвалила закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська", згідно з яким Андріївська церква передана в постійне і безоплатне користування Вселенському патріархату.

Також читайте: "ЄС" пропонує "УДАРу" співпрацювати в новому складі Київради, - Марина Порошенко

В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння 01
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння 02
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння 03
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння 04
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння 05
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння 06

Автор: 

Варфоломій (216) Порошенко Петро (15180) Порошенко Марина (108) Євстратій Зоря (91) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+19
бомбит, коцапчик?) посиди на бутылке, охладись
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14.12.2020 10:42
+18
Порошенко с супругой принял участие в торжественной литургии, которую возглавил представитель Варфоломея - Цензор.НЕТ 5834
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14.12.2020 10:35
+17
Любят грешники лукавые делать вид благочестивый
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14.12.2020 10:51
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Порошенко с супругой принял участие в торжественной литургии, которую возглавил представитель Варфоломея - Цензор.НЕТ 5834
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14.12.2020 10:35 Відповісти
підлога большой дядька а ума только на детские картинки хватает
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14.12.2020 10:54 Відповісти
А мені дуже сподобалась стела з фейсом вави танкістом .
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14.12.2020 11:15 Відповісти
бомбит, коцапчик?) посиди на бутылке, охладись
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14.12.2020 10:42 Відповісти
Купи Ладу Вєста,вона освячена апостолом Петром))
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14.12.2020 10:45 Відповісти
А может лучше кино снятое аостолом Вовой на деньги минооборони Рефе?
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14.12.2020 10:49 Відповісти
Поїдеш у те кіно,на жигулях))
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14.12.2020 10:54 Відповісти
Емм, ладу вєсту в Україні почали продавати уже не при Петрі, а в 2019... А з осені 2020 її збирають в Україні, тільки не на Богдані Петра, а на ЗАЗі...
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14.12.2020 11:13 Відповісти
А, что? Любой кто критикует липецкого кондитера, является сепаратистом и любителем рускаго мира?
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14.12.2020 11:22 Відповісти
интересно что все "сепаратисты и любители рускаго мира" ненавидят липецкого кондитера.
Исключений нет.
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14.12.2020 11:26 Відповісти
И давно это? Кажется мне, что при его президенстве было иначе..
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14.12.2020 11:29 Відповісти
крестись раз кажется
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14.12.2020 11:52 Відповісти
Ну не тебе смерд решать
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14.12.2020 11:55 Відповісти
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 8831
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14.12.2020 11:56 Відповісти
Типу знімати кіно в засрашці - це сильно краще?
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14.12.2020 10:44 Відповісти
Хахаах,боже храни Портнова и Татарова из тольятти,которх вывел из небытия ваш великий уклонист .
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14.12.2020 10:45 Відповісти
Анекдот.Вчора зустрів знайомого,який у дитинстві сміявся з мене,бо я вірив у Діда Мороза,але побалакати не вийшло,бо він поспішав до церкви на літургію.
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14.12.2020 10:44 Відповісти
А зараз ти віриш у Сороса і чіпування.
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14.12.2020 10:49 Відповісти
У кота Томаса,та мишу Джері.
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14.12.2020 10:55 Відповісти
Навіть, так...
То вже до мишей спрацювався....
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14.12.2020 10:58 Відповісти
А чим миша Джері гірше за Томаса?
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14.12.2020 11:05 Відповісти
Чувак, ну у тебе й коло інтересів В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 4201
А от спробуй асіліть ось це: "Коротка історія часу". Стівен Хокінг.
Цитата з цієї книги: «Чому існує Всесвіт: "Якщо ми знайдемо відповідь на це, то це буде остаточний тріумф людського розуму, бо тоді ми б пізнали Розум Божий".

Або прочитай «Онтологію Буття», Курта Гьоделя.

Там всього один аркуш А4.
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14.12.2020 11:24 Відповісти
Все шо написано людиною,це звичайні казки.
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14.12.2020 11:31 Відповісти
Це тобі Сорос таке сказав, чи Гейтс ?
Мабуть ти забув одягнути шапочку з фольги.
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14.12.2020 11:35 Відповісти
В тебе є книга написана не людиною?
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14.12.2020 11:46 Відповісти
Навалом.
Лєнін, Гітлер, Сталін...
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14.12.2020 13:00 Відповісти
Не поможе таким молитва. Пекло гарантоване.
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14.12.2020 10:44 Відповісти
Павел обращался к верующим в Коринфской церкви: «… к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога.» (1 Кор. 15:34).
Вы относитесь к этому числу, иначе бы знали, что "Кто знает, сколько добродетельных людей является пред Богом и среди этого лукавого и развращенного рода (ср. Мф. 17:17)? Ибо одно дело - суд Божий, а другое - суд человеческий"
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14.12.2020 10:51 Відповісти
Ви не за них, а за себе переживайте.
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14.12.2020 10:51 Відповісти
Пеця напоминает персонажа фильма(чернр-белого,1933г.)-"Праздник святого Йорика".
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14.12.2020 10:52 Відповісти
Чувак, там «Йоргена»...
Ну, чому ви, борці з Порошенком, такі темні....
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14.12.2020 11:39 Відповісти
Ты считаешь , что БОГ -не за Порошенко , а за ПУТИНА ??..
.
За убийства и грабежы ??..
.
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14.12.2020 11:00 Відповісти
Любят грешники лукавые делать вид благочестивый
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14.12.2020 10:51 Відповісти
Хорошо ты сказал про фсбешников в рясах у РПЦ.
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14.12.2020 11:18 Відповісти
Штрафи за відсутність масок можна залишати в церквах у вигляді пожертв.
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14.12.2020 10:53 Відповісти
Налетіли шуліки гундяєвські.
Як не волали московити, а Андріївська церква- головний храм представництва Вселенського Патріарха в Україні. Свідчення визнання Православної Церкви України, як рівної серед рівних.
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14.12.2020 10:58 Відповісти
Экзарха Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине епископа Команского Михаила (Анищенко)

команський, то - половецький...
а от рпц не дасть відповіді, де поділись половці
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14.12.2020 12:12 Відповісти
Я бажав би бути на ціому богослужінні.
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14.12.2020 11:01 Відповісти
Гы .... а заголовок поменялся
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14.12.2020 11:03 Відповісти
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 5735В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 4096
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14.12.2020 11:14 Відповісти
...отреставрированный собор 18 века, построенный на пожертвования российской императрицы Елизаветы - это, канеШна, очень хорошо...но ведь каких немерянных денег этостоит !!!...но, сколько же можно было бы за эти деньги отремонтировать детских спортивных центров и... детских больниц...занедбанных за последние 29 лет...уж не говоря за вновь построенных...
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14.12.2020 11:06 Відповісти
Будемо економити на пам'ятках архітектури. Чому саме на них?
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14.12.2020 11:12 Відповісти
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 8939В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 2393
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14.12.2020 11:23 Відповісти
Імпєратріца Єоіщавєта, заробила ці кошти нєпосільним трудом....
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14.12.2020 11:40 Відповісти
Типу, держава 11 років давала гроші?))) Так, скраю була присутня...
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14.12.2020 11:57 Відповісти
Во у зелюков подгорает. Имя Порошенко вписано в Томос.
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14.12.2020 11:12 Відповісти
..."величайшее достижение" в общей истории государства Украина в 21 веке...но История - дама довольно привередливая...а Время еще капризнее, которое, как говорят, все и всех расставляет по своим местам - кого на пьедестал поднимает, а кого то низвергает в небытие...
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16.12.2020 12:23 Відповісти
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 4899В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 6748В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 6279
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14.12.2020 11:12 Відповісти
РПЦешники, а где ваш Томос? Где ваше доказательство каноничности? А нету его у вас. Вы служите Сатане.
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14.12.2020 11:19 Відповісти
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 6732В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 5066
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14.12.2020 11:22 Відповісти
Да хоть десять ..
Речь о другом !В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 8810
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14.12.2020 11:28 Відповісти
Украинской церкви вернули каноничность, которую забрала Московская неканоничная патриархия, которая до сих пор находится полупризнаной и нелигитимной с точки зрения мирового православия. Но об этом молчат российско-фсбешные пропагандоны, а морочат голову людям, слабо разбирающимся в религии и политке своим враньём и тупыми анекдотами про кота Томаса.
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14.12.2020 11:26 Відповісти
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 9423В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 4515
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14.12.2020 11:26 Відповісти
Что такое РПЦ? Это самозванцы, которые так и не получили разрешение на патриархию от Святого Престола, и поэтому Пётр 1 сам себя назначил патриархом. Вы представляете себе этот цинизм? По сути, это кощунство и безбожие. Идём далее. Большевики практически уничтожили РПЦ, но а 1945 году Сталин его восстановил, но как! Все патриархи этой псевдоцеркви назначались советским политбюро! Сделали они это, потому что поняли, глядя на фашистов, что диктататорская власть может на отличненько использовать церковь для промывание мозгов и так забитому населению. С тех пор РПЦ является филиалом НКВД-ЧК-ФСБ. Сейчас т.н. батюшки достают из карманов мятые методички, спущенные из Кремля, и читают самую настоящую политпропаганду, прямо с амвона. Это у нас в Киеве так.
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14.12.2020 11:34 Відповісти
а до Петра 1 ще був духовний пастир його батька, патріарх Нікон, якому в мордовії Кирилл поставив памятник, який розколов християнську церкву і одначасно вдарився в стяжательство. і Триста років расея була без патріарха.
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14.12.2020 13:37 Відповісти
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 2862
А почему у Марины голова не покрыта? Уподобилась Лене Зеленской?
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14.12.2020 11:50 Відповісти
В ПЦУ не обов'язково покривати голову хусткою. Ми - не кацапи.
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14.12.2020 12:00 Відповісти
В ПЦУ вірять в якесь інше Євангеліє?

Я рад, что вы помните меня во всем и поступаете согласно учению, которое я вам передал.

https://bible.by/verse/53/11/3/ 3 Я хочу, чтобы вы знали, что Христос является главой каждому мужу, глава жены - ее муж, а глава Христа - Бог.
https://bible.by/verse/53/11/4/ 4 Поэтому любой мужчина бесчестит свою голову, если молится или пророчествует в головном уборе.
https://bible.by/verse/53/11/5/ 5 И женщина бесчестит себя, если молится или пророчествует, не покрыв головы. Это все равно что она обрила бы голову.
https://bible.by/verse/53/11/6/ 6 Если женщина не покрывает головы, то пусть совсем острижет волосы, а если для женщины считается позором быть остриженной или обритой, то пусть она покрывает голову.
https://bible.by/verse/53/11/7/ 7 Мужчина не должен покрывать голову, так как он является Божьим образом и Его славой. Женщина же является славой мужа.
https://bible.by/verse/53/11/8/ 8 Не мужчина произошел от женщины, а женщина - от мужчины.
https://bible.by/verse/53/11/9/ 9 Не мужчина был создан для женщины, а женщина - для мужчины.
https://bible.by/verse/53/11/10/ 10 Поэтому женщина ради ангелов должна иметь на голове знак того, что она находится под властью мужа.
1-е Коринфянам 11 глава - Библия - Слово Жизни: https://bible.by/rsz/53/11/
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14.12.2020 12:04 Відповісти
Вірять не в євангеліє, а в Бога, віруючий ти наш.
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14.12.2020 12:07 Відповісти
А Евангелие не есть слово Божье? Да уж. Совсем у демагогов дела плохи. Замудрствовались лукаво.
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14.12.2020 12:13 Відповісти
Кстати "Вера от слышания, а слышание от слова Божия". (с). Или ты не в курсе? Тогда в какого бога ты веришь?
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14.12.2020 12:15 Відповісти
Голіма демагогія.
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14.12.2020 12:16 Відповісти
Если веришь в Бога - соблюдай законы божьи, уважаемый!
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14.12.2020 15:10 Відповісти
Своєму гундяю це скажи.
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14.12.2020 15:23 Відповісти
Вкрай спріне питання.
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14.12.2020 18:11 Відповісти
"Правила - це те, що робить усіх однаковими, а ПЦУ хоче виробити культуру та ставлення до людини. Жінки сміливо можуть приходити у храми з непокритою головою, адже хустка - не основна ознака релігійності людини".
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14.12.2020 12:01 Відповісти
Голимая демагогия. Читай Евангелие.
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14.12.2020 12:05 Відповісти
Щось людей зовсім нема.
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14.12.2020 13:06 Відповісти
Від самого Хрещення Руси -України наша православна церков отримала це Хрещення і була митрополією під омофором= захистом Вселенського Патріархату! І коли ми цей захист втратили, то потрапили під окупацію і земель і митрополії московитів акт ! То будемо казати ПРАВДУ і будемо вдячні Вселенській Православній Церкві і особисто її голові Варфоломію. Це та церков з якої ми отримали Православний Світ ! То ж будемо ВДЯЧНІ ! Інакше з нас знову почнуть ліпити недоумків-"розкольників" .
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14.12.2020 11:58 Відповісти
Спецпризначенці розбили церковну браму і зробили коридор для прихожан російської церкви і почали бити і відтягувати законних власників - вірян ПЦУ від храму

https://duhovnyfront.com.ua/2020/12/14/na-bukovyni-stalosia-zitknennia-virian-ptsu-z-prykhylnykamy-rptsvu-ta-politsiieiu/
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14.12.2020 12:26 Відповісти
У жены Порошенко и еще у одной чуть правее Пороха в светлом пальто не покрыта голова.
В послании апостола Павла есть упоминание о том, что женщина должна приходить в церковь с покрытой головой:
«И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову» (1 Кор. 11:5).
"Ибо, если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается" (1Кор.11:6)

А еще одна женщина в белой шапке зашла в храм с большой сумкой и держит ее двумя руками, стоя перед священников.
Короче, люди как-бы зашли в отремонтированный театр, а не в церковь. Цель - не помолиться, а быть сфотографированными первыми при открытии храма. Пиар.
А то, что церквовь строила российская империатрица Елисавета Петровна, Петю не волнует.
Андреевская церковь строилась по заказу российской императрицы Елизаветы как часть Киевской царской резиденции, состоящей из Царского (Мариинского) дворца и дворцовой церкви. 9 сентября 1744 года состоялась церемония закладки церкви, во время которой императрица собственноручно положила в основание храма первые три кирпича - символ будущего строительства.

................................................................................
Большая заслуга ...принадлежит известному русскому архитектору И. Мичурину, который прибыл из Москвы в Киев для непосредственного руководства строительством Царского дворца и Андреевской церкви.
......................................................................Петербургская канцелярия от зданий и Московская гоф-интендантская контора присылали в Киев лучших российских и иностранных специалистов

https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/ru/andri%D1%97vska-cerkva/istoriya-andri%D1%97vsko%D1%97-cerkvi/ https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/ru/andriїvska-cerkva/istoriya-andriїvskoї-cerkvi/


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14.12.2020 12:28 Відповісти
великий друг усіх православних,католиків,мусульман лазар каганович натискаючи перемикач при підриві в Москві памятника Христу Спасителю у 1934 році весело вигукнув "так задерем подол матушке России" а потім вже у 80 говорив, то не він був ініціатором а архітектори.
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14.12.2020 13:45 Відповісти
Каца*чик, как не брезне так не дихне, архитектором Андреевский церкви был Растрелл и мне кажется простой украинский строитель внёс больший вклад чем какой-то неизвестный Мичурин (это совкцкий ботаник?)
А по поводу денег Лищки, так рпцшникам же не жмёт, незаконно прибывать в Киевской Лавре построенной за деньги Ивана Мазепы!
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14.12.2020 12:57 Відповісти
Петруша - это наша духовная скрепа и лишний хромосом.
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14.12.2020 15:55 Відповісти
 
 