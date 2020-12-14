В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння. ФОТОрепортаж
П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко та Марина Порошенко взяли участь в урочистій Літургії з нагоди свята апостола Андрія Первозваного. Святкове богослужіння в Андріївській церкві очолив особливий представник Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні архієрея ПЦУ архієпископа Чергінівського та Ніжинського Євстратія (Зорі) та Екзарха Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні єпископа Команського Михаїла (Аніщенка).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили
Святкове богослужіння відбулося з нагоди завершення реставрації Андріївської церкви.
"І радість, і подяку висловлюємо ми, що сьогодні з нами є пан Петро Порошенко, якому належала ідея не тільки підтримати появу Православної Церкви України, а й передати цей прекрасний храм для користування Ставропігії Вселенського Патріарха. Ми дякуємо йому за високу підтримку і за всю ту роботу, яку він робив і продовжує робити", – сказав у своїй промові Митрополит Еммануїл.
Порошенко привітав усіх зі святом Святого Апостола Андрія Первозванного.
"Дуже важливо і знаково, що сьогодні ми починаємо святкування другої річниці Собору, яким була заснована наша церква, коли ієрархи трьох православних церков України об’єдналися для того, щоб утворити Православну Церкву України. З молитвою звернулися до його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і Господь почув наші молитви. І з великої любові до України, і з великої віри в Бога його Всесвятість Вселенській Варфоломій дарував Українській Церкві Томос про автокефалію, ту мрію, які всі українці більше трьох століть мріяли і молилися. І це відбулося. І зараз уже йде процес визнання Православної Церкви України", – зазначив Порошенко.
"Вселенський Патріарх, і Предстоятель нашої Цекрви Епіфаній, і наші дипломати, і наші вірні, і наша діаспора роблять все можливе – і вже наша церква засіяла серед 15 православних церков світу", – наголосив п’ятий президент.
Лідер "ЄС" також нагадав, що у 2015 році попри складну ситуацію у державі було ухвалене рішення про фінансування реставраційних робіт Андріївської церкви, і паралельно відбувалися реставрація ще одного шедевру Растреллі – Маріїнського палацу, яким опікувалася Марина Порошенко.
"У 2015 році, попри шалений дефіцит коштів, на агресію, мною було прийняте рішення про початок реставраційних робіт в Андріївській церкві. Ця реставрація співпала з реставрацією Маріїнського плацу, це два великих творіння Растреллі у Києві. Я дуже дякую Марині, яка, зекономивши 500 мільйонів гривень бюджетних коштів, завершила реставрацію Маріїнського палацу. А сьогодні ми спільними зусиллями реставраторів, небайдужих людей, політиків, церковників святкуємо те, що кияни, українці всі гості з усього світу мають можливість відвідати це безсмертне творіння Растреллі, де сьогодні розміщується Ставропігія Вселенського патріархату", – сказав Порошенко.
Як відомо, Андріївська церква є головним храмом представництва Вселенської Патріархії в Україні. Рішення про відновлення Ставропігії в Києві було ухвалено Синодом Константинопольської Православної Церкви під головуванням Патріарха Варфоломія 11 жовтня 2018 року.
18 жовтня 2018 року Верховна Рада за пропозицією п’ятого Президента Петра Порошенка ухвалила закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська", згідно з яким Андріївська церква передана в постійне і безоплатне користування Вселенському патріархату.
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То вже до мишей спрацювався....
А от спробуй асіліть ось це: "Коротка історія часу". Стівен Хокінг.
Цитата з цієї книги: «Чому існує Всесвіт: "Якщо ми знайдемо відповідь на це, то це буде остаточний тріумф людського розуму, бо тоді ми б пізнали Розум Божий".
Або прочитай «Онтологію Буття», Курта Гьоделя.
Там всього один аркуш А4.
Мабуть ти забув одягнути шапочку з фольги.
Лєнін, Гітлер, Сталін...
Вы относитесь к этому числу, иначе бы знали, что "Кто знает, сколько добродетельных людей является пред Богом и среди этого лукавого и развращенного рода (ср. Мф. 17:17)? Ибо одно дело - суд Божий, а другое - суд человеческий"
Ну, чому ви, борці з Порошенком, такі темні....
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За убийства и грабежы ??..
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Як не волали московити, а Андріївська церква- головний храм представництва Вселенського Патріарха в Україні. Свідчення визнання Православної Церкви України, як рівної серед рівних.
команський, то - половецький...
а от рпц не дасть відповіді, де поділись половці
Речь о другом !
А почему у Марины голова не покрыта? Уподобилась Лене Зеленской?
Я рад, что вы помните меня во всем и поступаете согласно учению, которое я вам передал.
https://bible.by/verse/53/11/3/ 3 Я хочу, чтобы вы знали, что Христос является главой каждому мужу, глава жены - ее муж, а глава Христа - Бог.
https://bible.by/verse/53/11/4/ 4 Поэтому любой мужчина бесчестит свою голову, если молится или пророчествует в головном уборе.
https://bible.by/verse/53/11/5/ 5 И женщина бесчестит себя, если молится или пророчествует, не покрыв головы. Это все равно что она обрила бы голову.
https://bible.by/verse/53/11/6/ 6 Если женщина не покрывает головы, то пусть совсем острижет волосы, а если для женщины считается позором быть остриженной или обритой, то пусть она покрывает голову.
https://bible.by/verse/53/11/7/ 7 Мужчина не должен покрывать голову, так как он является Божьим образом и Его славой. Женщина же является славой мужа.
https://bible.by/verse/53/11/8/ 8 Не мужчина произошел от женщины, а женщина - от мужчины.
https://bible.by/verse/53/11/9/ 9 Не мужчина был создан для женщины, а женщина - для мужчины.
https://bible.by/verse/53/11/10/ 10 Поэтому женщина ради ангелов должна иметь на голове знак того, что она находится под властью мужа.
1-е Коринфянам 11 глава - Библия - Слово Жизни: https://bible.by/rsz/53/11/
https://duhovnyfront.com.ua/2020/12/14/na-bukovyni-stalosia-zitknennia-virian-ptsu-z-prykhylnykamy-rptsvu-ta-politsiieiu/
В послании апостола Павла есть упоминание о том, что женщина должна приходить в церковь с покрытой головой:
«И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову» (1 Кор. 11:5).
"Ибо, если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается" (1Кор.11:6)
А еще одна женщина в белой шапке зашла в храм с большой сумкой и держит ее двумя руками, стоя перед священников.
Короче, люди как-бы зашли в отремонтированный театр, а не в церковь. Цель - не помолиться, а быть сфотографированными первыми при открытии храма. Пиар.
А то, что церквовь строила российская империатрица Елисавета Петровна, Петю не волнует.
Андреевская церковь строилась по заказу российской императрицы Елизаветы как часть Киевской царской резиденции, состоящей из Царского (Мариинского) дворца и дворцовой церкви. 9 сентября 1744 года состоялась церемония закладки церкви, во время которой императрица собственноручно положила в основание храма первые три кирпича - символ будущего строительства.
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Большая заслуга ...принадлежит известному русскому архитектору И. Мичурину, который прибыл из Москвы в Киев для непосредственного руководства строительством Царского дворца и Андреевской церкви.
......................................................................Петербургская канцелярия от зданий и Московская гоф-интендантская контора присылали в Киев лучших российских и иностранных специалистов
https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/ru/andri%D1%97vska-cerkva/istoriya-andri%D1%97vsko%D1%97-cerkvi/ https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/ru/andriїvska-cerkva/istoriya-andriїvskoї-cerkvi/
А по поводу денег Лищки, так рпцшникам же не жмёт, незаконно прибывать в Киевской Лавре построенной за деньги Ивана Мазепы!