Блоковано діяльність угруповання, яке продавало наркотики у 15 областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала діяльність організованої групи, яка отримувала мільйонний "прибуток" від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин у різні регіони країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, до наркоугруповання входило понад 20 активних учасників. Зловмисники налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу на території 15 областей України.

Свою "продукцію" фігуранти пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли її замовникам через мережу так званих "закладок". Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували "товар" для реалізації поштовими сервісами.

Гроші від замовників надходили фігурантам на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем.

За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 млн гривень.

Співробітники СБУ задокументували 4 факти збуту зловмисниками заборонених речовин.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Київській, Одеській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно півкілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок "МДМА" і "Ксанакс". Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази.

Вартість вилученої "продукції" становить понад 1,2 млн гривень за цінами чорного ринку.

Затримано 6 учасників злочинного угруповання, зокрема осіб, причетних до організації наркобізнесу. Їм повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи.

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