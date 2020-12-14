У ДТП в Краматорську постраждали шестеро людей, троє з них - діти, - ДСНС. ФОТО

14 грудня о 9:58 в м. Краматорськ на перехресті вулиць 8 Березня та Проїзної сталася ДТП з шістьма потерпілими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що в результаті події постраждали 6 осіб - чоловіки 1980 і 1983 народження, жінка і діти 2010, 2013 і 2006 років народження. Рятувальники деблокували дитину з заднього пасажирського сидіння автомобіля і передали працівникам швидкої медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Від Головного управління залучалось 4 рятувальники особового складу та 1 одиниця техніки.

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