У ДТП в Краматорську постраждали шестеро людей, троє з них - діти, - ДСНС. ФОТО
14 грудня о 9:58 в м. Краматорськ на перехресті вулиць 8 Березня та Проїзної сталася ДТП з шістьма потерпілими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що в результаті події постраждали 6 осіб - чоловіки 1980 і 1983 народження, жінка і діти 2010, 2013 і 2006 років народження. Рятувальники деблокували дитину з заднього пасажирського сидіння автомобіля і передали працівникам швидкої медичної допомоги", - сказано в повідомленні.
Від Головного управління залучалось 4 рятувальники особового складу та 1 одиниця техніки.
Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар14.12.2020 13:27
+1 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар14.12.2020 13:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так... Приймете нас в ЄС- не буде розмитнення. Це наш козир. Ми добре розуміємо як вам важливо здихатися свого мотлоху.
А ты начинаешь меня раздражать своими текстами из методичек автобарыг и олигархов.
Ты далеко не патриот . Ты даже не понимаешь как надо украинцам жить хорошо и что для этого надо делать
Кстати, и врач ты слабый.
НЕ БУДЕТ БИЗНЕСА - НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ЗАРПЛАТЫ
И ТЫ, Создаёшь проблемы бизнесменам , которым нудны авто , чтобы быть оперативными в работе . И сотни таких же , как ты, бюджетников и пенсионеров , умничают, тут, на ветке , про плохое качество машин и экологию от них
А ПОТОМ ИДУТ В КАССУ ПООУСАТЬ ДЕНЬГИ НА ЖИЗНЬ
Из за Вас уезжают украинцы жить и работать в других странах . ИЗ-ЗА ВАС .
Пенсии уже не из чего платить , скоро и на зарплату тебе не будет , бо тумбочка опустеет.
В Словакии и других европейских странах бизнесу условия создают, а в Украине Вас только жаба зелёная давит - чистый совок. Из-за Вас гибнут люди и дети в 40 летних корытах
Только не знаешь сколько бизнесмены платят государству налогов , чтобы оно их охраняло и зашищало . А пока украинские власти создают проблемы бизнесменам в автомобилях , а пешком - много не заработаешь .
Я плачу налоги в двух странах , то есть и тебе на зарплату тоже
Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в результате происшествия пострадали 6 человек - мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения.Источник: https://censor.net/ru/p3236790
Тех, кто принял закон про евробляхи , пора судить народных судом !!!!
Люди из сел выехать с детьми не могут и купить дорогие авто тоже - вот и ездят на 30-40 летних развалюхах и детей с собой таскают
И даже не извинишься , что портил мне нервы . Вот такой весь совок
Потому и живут в ж ....
Похоже это у тебя с психикой не в порядке 😀😀😀