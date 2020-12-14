Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: "Враження, що влада тримає нас за дурнів". ФОТОрепортаж

У Житомирі на майдані Корольова протестують підприємці. Вони виступають проти касових апаратів і карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Житомир Life".

Право на працю без касових апаратів і карантину - головні вимоги мітингувальників. Протестують представники руху SaveФОП.

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"Уявляєте, влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, а промисловим ринкам під відкритим небом - ні. Таке враження, що влада тримає нас за дурнів. До речі, ВООЗ якраз не рекомендує жодні подорожі під час новорічних свят, як то кажуть, цинізм зашкалює", - заявив один з учасників мітингу Руслан Годований.









