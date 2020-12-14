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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: "Враження, що влада тримає нас за дурнів". ФОТОрепортаж

У Житомирі на майдані Корольова протестують підприємці. Вони виступають проти касових апаратів і карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Житомир Life".

Право на працю без касових апаратів і карантину - головні вимоги мітингувальників. Протестують представники руху SaveФОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину, - Офіс Президента

"Уявляєте, влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, а промисловим ринкам під відкритим небом - ні. Таке враження, що влада тримає нас за дурнів. До речі, ВООЗ якраз не рекомендує жодні подорожі під час новорічних свят, як то кажуть, цинізм зашкалює", - заявив один з учасників мітингу Руслан Годований.

Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: Враження, що влада тримає нас за дурнів 01
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: Враження, що влада тримає нас за дурнів 02
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: Враження, що влада тримає нас за дурнів 03
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: Враження, що влада тримає нас за дурнів 04
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: Враження, що влада тримає нас за дурнів 05

Автор: 

Житомир (577) карантин (18172) протест (2398) малий бізнес (281) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
лошари, стадо баранів вова ж чєсний пацан, он нас нє абманєт
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14.12.2020 13:46
+14
Півтора року тому вони вірили, що кожен з них президент, як обі...цяв найвеличніший.

Результати виборів президента України 2019. Другий тур.



Житомирська обл. (100.00%)

73.57% - за Зеленського.

24.27%
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14.12.2020 13:56
+8
поезда курсируют с большим количеством людей, метро работает, очереди в продуктовых магазинах, где не соблюдают интервал, а заразиться можно только в магазине промышленных товаров, где за день 1-3 человека...
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14.12.2020 13:47
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лошари, стадо баранів вова ж чєсний пацан, он нас нє абманєт
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14.12.2020 13:46 Відповісти
Так отож!
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: "Враження, що влада тримає нас за дурнів" - Цензор.НЕТ 1207
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14.12.2020 14:06 Відповісти
Маловато народа....бо один нарид кругом☹️
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14.12.2020 13:47 Відповісти
поезда курсируют с большим количеством людей, метро работает, очереди в продуктовых магазинах, где не соблюдают интервал, а заразиться можно только в магазине промышленных товаров, где за день 1-3 человека...
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14.12.2020 13:47 Відповісти
За промисловими товарами треба ходити у ;Велюр;.
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14.12.2020 13:56 Відповісти
жить на поле чудес в стране садовых голов с каждым днем становится все интереснее и интереснее
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14.12.2020 13:48 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZUqcfYsNUfzrqlanfMw4Kxp-AuIMU1l6wIp1ZUVAcaRibATrVLTLrwLut7ImbHBKj87yFCLj-pWrO89kKN8ieMTiEOLKlpj4d8GK2XoljvxJy4XNQw_adzljq5WzMh28i_A_KMelX6REZQ5-GXsLcFdq14VVXb9sWA554Iun__APg&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Ariev

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 4 ч. ·

У нас, здається, знову кейс «Велюру». Коли друзі Зеленського отримують все, а вороги - закон. Цього разу йдеться про зарплати на вищому державному рівні.

Нагадаю одну нещодавню історію. У квітні, коли розпочалася «боротьба з пандемією», Зеленський завимагав обмежити зарплатні державним службовцям, і у тому числі членам наглядових рад та менеджменту державних компаній до 10 мінімальних зарплат, себто 47 230 гривень максимум. «Слуги» у Верховній Раді це підтримали. Таке рішення призвело до зростання корупційних ризиків, і все корпоративне управління в Україні лихоманило аж до осені, коли через вимоги МВФ зарплатні було поновлено.

Але Укргазбанк, яким тоді керував нинішній голова НБУ Кирило Шевченко, за моєю інформацією, весь цей час таємно виплачував величезні зарплати, не звертаючи уваги на популістські ініціативи Зеленського. Щоб перевірити цю інформацію, я двічі (ДВІЧІ!) надсилав депутатські звернення та просив відповісти, які зарплатні виплачували в Укргазбанку, без розкриття персональних даних.

Навіть ризикуючи відповідальністю за ненадання інформації народному депутату України, державний банк у доволі хамській манері відмовив мені у відповіді, посилаючись на таємницю персональних даних, яких я і не просив. Приклад хамства - на фото. Тому я водночас направив вже не звернення, а депутатський запит на Укргазбанк та надаю останню можливість відповісти, чи Укргазбанк сумлінно виплачував своїм керівникам ліміт у 47 230 гривень, або зарплата там була дещо більшою, м'яко кажучи. Нагадаю, за 2019 рік один лише голова Укргазбанку Кирило Шевченко отримав там 14,6 млн гривень зарплатні, а головою НБУ згодився працювати всього за 477 тисяч гривень на місяць, тобто вдвічі менше.

Справа навіть не в високій зарплаті, це нормально в умовах високих корупційних ризиків. Справа у правилах. І повазі до них. Голову Укргазбанку Кирила Шевченка Зеленський всього через кілька місяців зробив головою НБУ. Друзям - велюр, ворогам - закон, так, Володимире Олександровичу?
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14.12.2020 13:49 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3236451/******************************************************************************************************
https://censor.net/ua/video_news/3236451/******************************************************************************************************
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14.12.2020 13:51 Відповісти
Півтора року тому вони вірили, що кожен з них президент, як обі...цяв найвеличніший.

Результати виборів президента України 2019. Другий тур.



Житомирська обл. (100.00%)

73.57% - за Зеленського.

24.27%
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14.12.2020 13:56 Відповісти
Отож люди сами выбрали дураков во власть в потом удивляются почему они ведут себя как дураки?
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14.12.2020 14:00 Відповісти
Все ще драматичніше, нарід став підозрювати, що замість обіцяного президентства його пошили в дурні.
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14.12.2020 14:04 Відповісти
Как и всегда было, есть и будет
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14.12.2020 14:14 Відповісти
Да ничего "нарiд" не стал подозревать...они думают что произошла техническая ошибка или досадное недорозумение!!!! И зелёный царь,услышав их вой-срочно им поможет! Во всяком случае так говорят мои знакомые фоповцы!!
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14.12.2020 15:47 Відповісти
Не його пошили," мудрий нАрід" пошив сам себе...
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14.12.2020 20:19 Відповісти
Ну, до слова, так виглядали результати по будь-якій області України, крім Львівської.
Так що по кількості мудрого наріда Житомир нічим не виділяється з-поміж решти України...
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14.12.2020 14:10 Відповісти
Було кілька областей, де голоси поділились не з такою значною перевагою Зелі, як в тій же Житомирській. І це при досить невисокій явці виборців.

https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/
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14.12.2020 14:13 Відповісти
Они выступают против кассовых аппаратов и карантина. Источник: https://censor.net/ru/p3236799
Ключевая фраза: "против кассовых аппаратов". Налоги платят только лохи.
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14.12.2020 14:00 Відповісти
Откуда такое впечатление? Но все верно: власть, избранная вами в расчете на халявную жизнь, действительно, держит вас за идиотов. Потому, впечатление - это не впечатление, это реальность.
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14.12.2020 14:03 Відповісти
А вами они не выбрана? Или вы на выборы не ходили? и ещё одно, любая власть держит свой нарот, нарид, народ за идиотов всегда
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14.12.2020 14:08 Відповісти
ну, явно не мной. за это я не голосовал. и за этих тоже.
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14.12.2020 14:09 Відповісти
"Такое впечатление, что власть держит нас за дураков" - это не впечатление, это всегда так было, есть и будет всегда пока существует власть
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14.12.2020 14:07 Відповісти
раньше власть тоже была, но они так не заявляли
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14.12.2020 14:19 Відповісти
А у меня впечатление, что это толпа дураков? Чем им мешают РРО? ....аж за 3 тысчи? Они стистику крематория знают? Что это вообще за лошары?
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14.12.2020 14:11 Відповісти
стистика, уклольчик то не прогуливай
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14.12.2020 18:00 Відповісти
ФОПы будут вечно митинговать, пока не вернут профсоюзы, субсидии и кредиты. Шойта нас экстремально занеслов в право, ущербность феодального либерального капитализма видели на примере США, жуткий провал правых и самая позорная стата по ковиду + сгоревшая Австралия, Калифорния и Баразилия + глобальное потепление.
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14.12.2020 14:15 Відповісти
...Впечатление, что власть держит нас за дураков ...таки дійшло ... причому всі тридцять років
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14.12.2020 14:16 Відповісти
У роботі порталу "Дія" стався технічний збій.Як відомо у понеділок, 14 грудня, в Україні повинні були почали приймати заявки від підприємців на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином.
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14.12.2020 14:18 Відповісти
нищие барыги на новый год какие голодные в дешевых курточках прям жертвы бухенвальда..тьфу на вас ковидови трупачки
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14.12.2020 14:27 Відповісти
Какая неожиданная догадка! Прямо -- прозрение!
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14.12.2020 14:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html Зелена влада бреше і вбиває

Ви ж помітили, як в останні дні стрімко падає кількість нових випадків захворювань на ковід? Круто ж?
Насправді - ніт.

Якщо подивитись кількість госпіталізованих (а це показник, який не приховаєш, бо є офіційна статистика по кожній лікарні), то виявляється, що коли в Україні реєстрували 15 тис нових випадків захворювань, до лікарень потрапляло 1,7 тис людей. А в останні дні, коли реєструвалось по 10-12 тис нових випадків - в лікарні потрапляло вже по 3 тис людей щодня.
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: "Враження, що влада тримає нас за дурнів" - Цензор.НЕТ 5959
На графіку ви бачите співвідношення госпіталізацій до кількості реєстрацій нових хворих. Протягом досить тривалого часу воно стабільно перебувало на рівні 10-11%. Тобто кожен 10 зареєстрований випадок був важким, і людина потрапляла в лікарню. А 10 грудня ситуація кардинально змінилась, і тепер в середньому до лікарні потрапляє вже кожен 4-й.

Очевидно, що жодних причин для того, щоб вірус так несподівано збільшив частку важкого перебігу, немає.
А що відбувається насправід? А насправді люди хворіють все більше, бо до лікарень потрапляє ще більше людей. Влада ж замість того, щоб пояснити людям, що ситуація погіршується, робить все навпаки - демонструє нібито зменшення захворюваності. Така безглузда комунікація призводить до того, що люди розслабляються (ну вірус же ж відступає!), і починають нехтувати правилами безпеки.

Ускладнений доступ до тестів (ціна, час проведення і т.д.) зменшує кількість реєстрацій легких форм захворювань. І ці люди покашллюючи, з незначними болями в горлі чи що там ще в них виникає, ходять по вулицях, розносять бацилу.

Дивлячись на статистику, можна зробити висновок, що 30-32 тисячі нових реєстрацій хворих, про які влада на днях оголосила, як про поріг, після якого буде оголошенно локдаун, ми вже подолали. Адже при 3 тис госпіталізацій протягом 1 дня - це і є 30 тис реєстрацій нових хворих. Якщо рахувати нормально.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220323861981623&set=a.1082930708439 Maksym Savanevskyi
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14.12.2020 14:29 Відповісти
правильное впечатление...
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14.12.2020 15:24 Відповісти
А поржать?
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14.12.2020 16:32 Відповісти
Зачем вас держать? Вы и есть дураки. По крайней мере 73% из вас так точно. А теперь - жриТЕ.
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14.12.2020 17:00 Відповісти
Глупость должно быть наказано...Выбрали, кушайте-не обляпайтесь
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14.12.2020 18:02 Відповісти
Зомбированные что вы пишите подумайте если есть чем __. Причём тут Вова он законы не принимает и не устанавливает Каму на карантин а Каму на работу..
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14.12.2020 18:37 Відповісти
Они вас не за дураков держат, а за зебилов.
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14.12.2020 20:13 Відповісти
 
 