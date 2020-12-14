6 744 40
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: "Враження, що влада тримає нас за дурнів". ФОТОрепортаж
У Житомирі на майдані Корольова протестують підприємці. Вони виступають проти касових апаратів і карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Житомир Life".
Право на працю без касових апаратів і карантину - головні вимоги мітингувальників. Протестують представники руху SaveФОП.
"Уявляєте, влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, а промисловим ринкам під відкритим небом - ні. Таке враження, що влада тримає нас за дурнів. До речі, ВООЗ якраз не рекомендує жодні подорожі під час новорічних свят, як то кажуть, цинізм зашкалює", - заявив один з учасників мітингу Руслан Годований.
Топ коментарі
+14 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар14.12.2020 13:46
+14 Алла Новосад #194524
показати весь коментар14.12.2020 13:56
+8 Alena Konstantinova
показати весь коментар14.12.2020 13:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 4 ч. ·
У нас, здається, знову кейс «Велюру». Коли друзі Зеленського отримують все, а вороги - закон. Цього разу йдеться про зарплати на вищому державному рівні.
Нагадаю одну нещодавню історію. У квітні, коли розпочалася «боротьба з пандемією», Зеленський завимагав обмежити зарплатні державним службовцям, і у тому числі членам наглядових рад та менеджменту державних компаній до 10 мінімальних зарплат, себто 47 230 гривень максимум. «Слуги» у Верховній Раді це підтримали. Таке рішення призвело до зростання корупційних ризиків, і все корпоративне управління в Україні лихоманило аж до осені, коли через вимоги МВФ зарплатні було поновлено.
Але Укргазбанк, яким тоді керував нинішній голова НБУ Кирило Шевченко, за моєю інформацією, весь цей час таємно виплачував величезні зарплати, не звертаючи уваги на популістські ініціативи Зеленського. Щоб перевірити цю інформацію, я двічі (ДВІЧІ!) надсилав депутатські звернення та просив відповісти, які зарплатні виплачували в Укргазбанку, без розкриття персональних даних.
Навіть ризикуючи відповідальністю за ненадання інформації народному депутату України, державний банк у доволі хамській манері відмовив мені у відповіді, посилаючись на таємницю персональних даних, яких я і не просив. Приклад хамства - на фото. Тому я водночас направив вже не звернення, а депутатський запит на Укргазбанк та надаю останню можливість відповісти, чи Укргазбанк сумлінно виплачував своїм керівникам ліміт у 47 230 гривень, або зарплата там була дещо більшою, м'яко кажучи. Нагадаю, за 2019 рік один лише голова Укргазбанку Кирило Шевченко отримав там 14,6 млн гривень зарплатні, а головою НБУ згодився працювати всього за 477 тисяч гривень на місяць, тобто вдвічі менше.
Справа навіть не в високій зарплаті, це нормально в умовах високих корупційних ризиків. Справа у правилах. І повазі до них. Голову Укргазбанку Кирила Шевченка Зеленський всього через кілька місяців зробив головою НБУ. Друзям - велюр, ворогам - закон, так, Володимире Олександровичу?
https://censor.net/ua/video_news/3236451/******************************************************************************************************
Результати виборів президента України 2019. Другий тур.
Житомирська обл. (100.00%)
73.57% - за Зеленського.
24.27%
Так що по кількості мудрого наріда Житомир нічим не виділяється з-поміж решти України...
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/
Ключевая фраза: "против кассовых аппаратов". Налоги платят только лохи.
Ви ж помітили, як в останні дні стрімко падає кількість нових випадків захворювань на ковід? Круто ж?
Насправді - ніт.
Якщо подивитись кількість госпіталізованих (а це показник, який не приховаєш, бо є офіційна статистика по кожній лікарні), то виявляється, що коли в Україні реєстрували 15 тис нових випадків захворювань, до лікарень потрапляло 1,7 тис людей. А в останні дні, коли реєструвалось по 10-12 тис нових випадків - в лікарні потрапляло вже по 3 тис людей щодня.
На графіку ви бачите співвідношення госпіталізацій до кількості реєстрацій нових хворих. Протягом досить тривалого часу воно стабільно перебувало на рівні 10-11%. Тобто кожен 10 зареєстрований випадок був важким, і людина потрапляла в лікарню. А 10 грудня ситуація кардинально змінилась, і тепер в середньому до лікарні потрапляє вже кожен 4-й.
Очевидно, що жодних причин для того, щоб вірус так несподівано збільшив частку важкого перебігу, немає.
А що відбувається насправід? А насправді люди хворіють все більше, бо до лікарень потрапляє ще більше людей. Влада ж замість того, щоб пояснити людям, що ситуація погіршується, робить все навпаки - демонструє нібито зменшення захворюваності. Така безглузда комунікація призводить до того, що люди розслабляються (ну вірус же ж відступає!), і починають нехтувати правилами безпеки.
Ускладнений доступ до тестів (ціна, час проведення і т.д.) зменшує кількість реєстрацій легких форм захворювань. І ці люди покашллюючи, з незначними болями в горлі чи що там ще в них виникає, ходять по вулицях, розносять бацилу.
Дивлячись на статистику, можна зробити висновок, що 30-32 тисячі нових реєстрацій хворих, про які влада на днях оголосила, як про поріг, після якого буде оголошенно локдаун, ми вже подолали. Адже при 3 тис госпіталізацій протягом 1 дня - це і є 30 тис реєстрацій нових хворих. Якщо рахувати нормально.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220323861981623&set=a.1082930708439 Maksym Savanevskyi