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Yakaboo та кіберполіція об’єдналися для боротьби з книжковим піратством в Україні. ФОТОрепортаж

Книжкова платформа Yakaboo разом з Департаментом кіберполіції підписали Меморандум про співпрацю у сфері протидії піратству та розповсюдженню контрафактної літератури на книжковому ринку.

Впродовж останніх років на українському книжковому ринку загострилася проблема розповсюдження контрафактної та піратської літератури. За оцінками різних експертів, частка такого контенту на ринку паперових книг сьогодні становить 30-40%. Серед електронних і аудіокниг цей показник сягає 90%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз учасників заходу.

Така книжка коштує в 2-3 рази дешевше ніж ліцензований оригінал. Читач, купуючи таку книги, часто навіть не підозрює, що ця, зовні схожа на оригінал, книжка є піратською версією.

Yakaboo та кіберполіція об’єдналися для боротьби з книжковим піратством в Україні 01

"Контрафактна та піратська література "вбиває" продажі українських книжок. Її обсяги на ринку сьогодні становлять загрозу для української книги та розвитку ринку загалом. Тож підписаний Меморандум з кіберполіцією є важливим об’єднанням зусиль держави та бізнесу у боротьбі з піратством. Для нас – це дійсно важливий крок, адже розвиток української книги та підтримка українських видавців – завжди були та залишаються пріоритетним напрямком нашої роботи. У питанні протидії розповсюдженню піратських книжок ми відкриті до взаємодії з іншими учасниками книжкового ринку, громадськими організаціями, державними установами та інститутами й усіма небайдужими", - зазначив Іван Богдан, CEO Yakaboo.

Yakaboo та кіберполіція об’єдналися для боротьби з книжковим піратством в Україні 02

"Наші головні завдання – побороти піратство, підвищити рівень довіри населення і бізнесу до кіберполіції. Ми будемо показувати результати не словом, а – ділом. У нас вже є кілька успішних кейсів щодо запобігання продажу контрафактної літератури. Підписання Меморандуму з Yakaboo – це важливий крок у продовженні співпраці", - повідомив Олександр Гринчак, керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Yakaboo та кіберполіція об’єдналися для боротьби з книжковим піратством в Україні 03

Yakaboo - це найбільша книжкова платформа країни, яка з 2004 року на ринку e-commerce України. Співпрацює з численними видавництвами, серед них понад 500 українських та з різних країн світу. У асортименті понад 300 тисяч найменувань книг 71 мовою. Книжки також доступні в електронному та аудіо форматах. Має власне видавництво - Yakaboo Publishing, пріоритетним напрямком якого є перекладна нон-фікшн література. Доставляє книжки по Україні та в будь-який куточок світу. Додаткова інформація: www.yakaboo.ua 

Yakaboo та кіберполіція об’єдналися для боротьби з книжковим піратством в Україні 04

Автор: 

книги (446) пірати (94) кіберполіція (413)


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"Через лояльне ставлення до російського бізнесу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) Російсько-української війни , український військовик і громадський діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%94%D0%B2 Валерій Ананьєв започаткував бойкот компанії - #бойкотYakaboo"
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14.12.2020 14:20 Відповісти
оно и правильно, давно пора поднять продажи бестселлеров про мурашей и прочих героев
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14.12.2020 14:42 Відповісти
"У нас уже есть несколько успешных кейсов по предотвращению продаж контрафактной литературы." И сколько лежит в тех кейсах?
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14.12.2020 14:56 Відповісти
пиратская литература "убивает" продажи украинских книг

Пиратская литература популяризирует книги на украинском языке! Способствует его распространению и развитию.
С чем боремся?
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14.12.2020 15:47 Відповісти
Главный посыл от новости..: читать книги.. вредно
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14.12.2020 20:05 Відповісти
 
 