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Українські фігуристи завоювали чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star. ФОТОрепортаж

Українські фігуристи завоювали чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star, який завершився сьогодні в столиці Білорусі. Три з них завоювали танцювальні дуети, які виступали в категоріях сеньйори і юніори.

У змаганнях дорослих танцюристів не було рівних харків’янам Дар’ї Поповій та Володимиру Бєлікову. Учні Галини Чурілової лідирували після ритмічного танцю і такий же майстер-клас продемонстрували в довільному. Яскраве та емоційне виконання програми з елементами четвертого рівня забезпечило нашим фігуристам перемогу як у другому прокаті з результатом 103.07 балів, так і в загальному заліку –174.03, повідомляє Українська федерація фігурного катання на ковзанах, передає Цензор.НЕТ.

Українські фігуристи завоювали чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star 01

Друга позиція у французьких спортсменів Джулії Вагре та П’єра Суке–172.02, на третій залишилися білоруси Вікторія Семенюк та Ілля Юхимук – 167.56.

Спортивний характер показав у ході змагань ще один харківський дует – юніори Марія Пінчук/Микита Погорєлов. Ритмічний танець фігуристи завершили з "дідакшеном" за падіння партнерки і посіли в цьому виді четверте місце. Але в довільній програмі Марія та Микита вже не дали підстав для критики. Вони чудово відкатали свою композицію, "заробивши" високі рівні на складних підтримках та обертанні, і набрали другу суму балів – 84, 61. Із загальним результатом 139.77 харків’яни зійшли на другу сходинку п’єдесталу. Також призове місце – третє посіла ще одна українська танцювальна пара – Ліка Бондар/Артем Коваль – 134.88. Для учнів Олени Онищенко змагання в Мінську стали міжнародним дебютом в статусі юніорів. Цю подію юні одесити відзначили відразу бронзовою нагородою, заявивши про себе як про цікавий перспективний дует з власним стилем. Після ритмічного танцю вони йшли другими, а довільний виконали на третій результат – 79.44.

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Українські фігуристи завоювали чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star 02
Українські фігуристи завоювали чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star 03

Переможцями змагань в юніорській групі танцюристів стали росіяни Єлизавета Шичина та Гордій Хулупов – 164.85.

Героєм завершального дня мінського турніру став ще один українець – Вадим Новиков, який впевнено переміг в одиночному катанні юніорів. 14-річний учень одеського тренера Ірини Кланцат був першим в короткій (48.28) та довільній програмах (95.24), а у підсумку набрав переможні 143.52 балів. У іспанського фігуриста Еукена Альберді, який посів друге місце, на 20 балів менше – 123.50. Третє місце у білоруса Аляксандра Багдановіча – 97.52.

Українські фігуристи завоювали чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star 04

Нагадаємо, передноворічний міжнародний турнір Winter Star проводився вперше. У ньому взяли участь фігуристи більше, ніж з 10 країн, які змагалися у вікових групах сеньйори та юніори в чоловічому одиночному катанні, жіночому одиночному катанні, парному катанні та спортивних танцях на льоду.

Автор: 

Білорусь (7938) перемога (488) спорт (1621) змагання (233) фігурне катання (42)


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Топ коментарі
+4
Молодчаги, доки країна загинається від плісняви - вони своє роблять й тримають її наплаву як можуть.
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14.12.2020 16:49
+4
Так. Ще і Віктор Петренко. Так що на зараз із 5 олімпійських нагород 2- з фігурного катання.
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14.12.2020 16:57
+3
Если не ошибаюсь, именно фигуристка Баюл принесла первое олимпийское золото Украине в уже далеком 1994 году. И вообще, ЦН надо давать больше позитивных новостей, а не зрады "всьо пропало".
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14.12.2020 16:55
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Молодчаги, доки країна загинається від плісняви - вони своє роблять й тримають її наплаву як можуть.
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14.12.2020 16:49 Відповісти
на дворе уже 21-ый век, а они никак не могут ввести мужское парное катание
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14.12.2020 16:55 Відповісти
А на росие ввели уже
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14.12.2020 16:56 Відповісти
Да ну!
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14.12.2020 16:58 Відповісти
Там ***** с Медведевым пробовал. Но не пошло как-то. Отправили Медведа на скамейку.
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14.12.2020 16:58 Відповісти
и где катался, на мацкве или урюпинске?
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14.12.2020 17:05 Відповісти
Парнокопитное катаніе ...це кацапський історчний шлях
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14.12.2020 17:05 Відповісти
Це не зрозуміти тим,хто з лопати не їв 1😂
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14.12.2020 17:11 Відповісти
Нащо?
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14.12.2020 16:56 Відповісти
Уже ввели. Для Петрова и Баширова. "Произвольный танец вокруг шпилей".
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14.12.2020 16:57 Відповісти
Чтобы посмеяться?
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14.12.2020 17:02 Відповісти
Молодці!!!!!!! Просто молодці!!!!!!!!
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14.12.2020 16:55 Відповісти
Если не ошибаюсь, именно фигуристка Баюл принесла первое олимпийское золото Украине в уже далеком 1994 году. И вообще, ЦН надо давать больше позитивных новостей, а не зрады "всьо пропало".
показати весь коментар
14.12.2020 16:55 Відповісти
Так. Ще і Віктор Петренко. Так що на зараз із 5 олімпійських нагород 2- з фігурного катання.
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14.12.2020 16:57 Відповісти
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14.12.2020 19:03 Відповісти
 
 