Українські фігуристи завоювали чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star. ФОТОрепортаж

Українські фігуристи завоювали чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star, який завершився сьогодні в столиці Білорусі. Три з них завоювали танцювальні дуети, які виступали в категоріях сеньйори і юніори.

У змаганнях дорослих танцюристів не було рівних харків’янам Дар’ї Поповій та Володимиру Бєлікову. Учні Галини Чурілової лідирували після ритмічного танцю і такий же майстер-клас продемонстрували в довільному. Яскраве та емоційне виконання програми з елементами четвертого рівня забезпечило нашим фігуристам перемогу як у другому прокаті з результатом 103.07 балів, так і в загальному заліку –174.03, повідомляє Українська федерація фігурного катання на ковзанах, передає Цензор.НЕТ.

Друга позиція у французьких спортсменів Джулії Вагре та П’єра Суке–172.02, на третій залишилися білоруси Вікторія Семенюк та Ілля Юхимук – 167.56.

Спортивний характер показав у ході змагань ще один харківський дует – юніори Марія Пінчук/Микита Погорєлов. Ритмічний танець фігуристи завершили з "дідакшеном" за падіння партнерки і посіли в цьому виді четверте місце. Але в довільній програмі Марія та Микита вже не дали підстав для критики. Вони чудово відкатали свою композицію, "заробивши" високі рівні на складних підтримках та обертанні, і набрали другу суму балів – 84, 61. Із загальним результатом 139.77 харків’яни зійшли на другу сходинку п’єдесталу. Також призове місце – третє посіла ще одна українська танцювальна пара – Ліка Бондар/Артем Коваль – 134.88. Для учнів Олени Онищенко змагання в Мінську стали міжнародним дебютом в статусі юніорів. Цю подію юні одесити відзначили відразу бронзовою нагородою, заявивши про себе як про цікавий перспективний дует з власним стилем. Після ритмічного танцю вони йшли другими, а довільний виконали на третій результат – 79.44.

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Переможцями змагань в юніорській групі танцюристів стали росіяни Єлизавета Шичина та Гордій Хулупов – 164.85.

Героєм завершального дня мінського турніру став ще один українець – Вадим Новиков, який впевнено переміг в одиночному катанні юніорів. 14-річний учень одеського тренера Ірини Кланцат був першим в короткій (48.28) та довільній програмах (95.24), а у підсумку набрав переможні 143.52 балів. У іспанського фігуриста Еукена Альберді, який посів друге місце, на 20 балів менше – 123.50. Третє місце у білоруса Аляксандра Багдановіча – 97.52.

Нагадаємо, передноворічний міжнародний турнір Winter Star проводився вперше. У ньому взяли участь фігуристи більше, ніж з 10 країн, які змагалися у вікових групах сеньйори та юніори в чоловічому одиночному катанні, жіночому одиночному катанні, парному катанні та спортивних танцях на льоду.