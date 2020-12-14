Силовики розігнали 11-й "Марш мудрості" в Мінську, затримано близько 40 учасників протесту. ФОТОрепортаж

У Мінську пенсіонери зібралися біля Червоної церкви на 11-й марш протесту проти насильства і беззаконня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

Близько сотні пенсіонерів зібралися на Майдані Незалежності в Мінську з національними прапорами.

Проспект був перекритий, тому вони почали мітингувати на площі, ходили навколо ялинки і кричали "Іди!", "Хай живе Білорусь!". Площу оточили жовті автобуси і маршрутки з силовиками, хід розігнали, протестувальників затримали і посадили в автобуси.

Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції "Площа Леніна" з боку площі Незалежності.

Також читайте: "Думаю, до весни ми зможемо перемогти", - Тіхановська розповіла, коли вдасться повалити Лукашенка

Після затримань відкрили вхід на станцію метро "Площа Леніна".

Силовики не пропускають на площу навіть громадський транспорт.

Зазначається, що на Марші пенсіонерів затримано близько 40 осіб, вони доставлені в Жовтневе РВВС Мінська. Біля відділення міліції чергує швидка допомога.









