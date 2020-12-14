Силовики розігнали 11-й "Марш мудрості" в Мінську, затримано близько 40 учасників протесту. ФОТОрепортаж
У Мінську пенсіонери зібралися біля Червоної церкви на 11-й марш протесту проти насильства і беззаконня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".
Близько сотні пенсіонерів зібралися на Майдані Незалежності в Мінську з національними прапорами.
Проспект був перекритий, тому вони почали мітингувати на площі, ходили навколо ялинки і кричали "Іди!", "Хай живе Білорусь!". Площу оточили жовті автобуси і маршрутки з силовиками, хід розігнали, протестувальників затримали і посадили в автобуси.
Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції "Площа Леніна" з боку площі Незалежності.
Після затримань відкрили вхід на станцію метро "Площа Леніна".
Силовики не пропускають на площу навіть громадський транспорт.
Зазначається, що на Марші пенсіонерів затримано близько 40 осіб, вони доставлені в Жовтневе РВВС Мінська. Біля відділення міліції чергує швидка допомога.
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Народные гулянья. Я так понимаю, самые мудрые остались-таки дома сидеть.
Там походу "марш получения п.....й" как начался так и не заканчивался, зачем морочить голову с громкими названиями...
Впрочем, у нас вообще никто не собирается - хоть подпиши завтра бубасик вхождение в Едина-Нидилимаю.
Татьяну Черновол вызывают в ГБР, где ей могут вручить обвинение.
Активистка Майдана призывает прийти и поддержать ее, поскольку за события в период 2013-2014 годов ей грозит высшая мера наказания
Якщо це не стане сигналом для повалення кремлеплісняви?!
все остальное их устраивает
\\\\\\\\ вестибюль станции "Площадь Ленина" Источник: https://censor.net/ru/p3236869\\\\\\
Ааа, просто мазохисты - ну тогда Пацька пусть разгонит их как делал Ленин.... химическими снарядами
Гідним лідером міг би стати Михайло Жизнєвський, але він одним з перших загинув на Українському Майдані. Герой України посмертно...
І іх усё менш і менш. Як сказаў бы наш дзеяч мастацтваў:
З кожным днём, мощьно,
Падае працэнт тых хто ходзіць
Па вуліцах сталіцы.
Воскресныя шпацыр выходзіць у іх з моды.
Задаволены бацька, сыта ў яго *** ... ло.
Навiщо..? Бо їх в цьому запевнили.. i вони повiрили, що легко здолають .. режим Лукашенка..
Весь потенцiал.. руху.. коли реально було змiнити владу.. спустили в унiтаз
Очiкуєм вiдтiк людей.. коли до них дiйде, що час згаяно.. I їм загрожує.. притягнення до вiдповiдальностi, за спробу повалення влади
пастора явно не хватает
Це звучить цинічно але весь світ починає тихо ржати з цих протестів белорусів.
Доки вони не визнають що їх ворого Москва діла не буде.