УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини Фото Революція в Білорусі
4 121 39

Силовики розігнали 11-й "Марш мудрості" в Мінську, затримано близько 40 учасників протесту. ФОТОрепортаж

У Мінську пенсіонери зібралися біля Червоної церкви на 11-й марш протесту проти насильства і беззаконня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

Близько сотні пенсіонерів зібралися на Майдані Незалежності в Мінську з національними прапорами.

Проспект був перекритий, тому вони почали мітингувати на площі, ходили навколо ялинки і кричали "Іди!", "Хай живе Білорусь!". Площу оточили жовті автобуси і маршрутки з силовиками, хід розігнали, протестувальників затримали і посадили в автобуси.

Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції "Площа Леніна" з боку площі Незалежності.

Також читайте: "Думаю, до весни ми зможемо перемогти", - Тіхановська розповіла, коли вдасться повалити Лукашенка

Після затримань відкрили вхід на станцію метро "Площа Леніна".

Силовики не пропускають на площу навіть громадський транспорт.

Зазначається, що на Марші пенсіонерів затримано близько 40 осіб, вони доставлені в Жовтневе РВВС Мінська. Біля відділення міліції чергує швидка допомога.

Силовики розігнали 11-й Марш мудрості в Мінську, затримано близько 40 учасників протесту 01
Силовики розігнали 11-й Марш мудрості в Мінську, затримано близько 40 учасників протесту 02
Силовики розігнали 11-й Марш мудрості в Мінську, затримано близько 40 учасників протесту 03
Силовики розігнали 11-й Марш мудрості в Мінську, затримано близько 40 учасників протесту 04
Силовики розігнали 11-й Марш мудрості в Мінську, затримано близько 40 учасників протесту 05

Автор: 

Білорусь (7938) затримання (4343) пенсіонери (888) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
скорее марш - Тупости... да возьмите уже шины в руки... терпилы....
показати весь коментар
14.12.2020 17:15
+3
Нажаль бiлоруси пiшли по шляху рахi... Болотна.. Хабаровск..
Навiщо..? Бо їх в цьому запевнили.. i вони повiрили, що легко здолають .. режим Лукашенка..
Весь потенцiал.. руху.. коли реально було змiнити владу.. спустили в унiтаз
Очiкуєм вiдтiк людей.. коли до них дiйде, що час згаяно.. I їм загрожує.. притягнення до вiдповiдальностi, за спробу повалення влади
показати весь коментар
14.12.2020 19:22
+2
Пар ушел в свисток - теперь на "марш" собираются около 100-ни пенсов...

Впрочем, у нас вообще никто не собирается - хоть подпиши завтра бубасик вхождение в Едина-Нидилимаю.
показати весь коментар
14.12.2020 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Силовики разогнали 11-й "Марш мудрости" в Минске, задержаны около 40 протестующих.

Народные гулянья. Я так понимаю, самые мудрые остались-таки дома сидеть.
показати весь коментар
14.12.2020 17:07 Відповісти
Я вот думаю, кто им названия для маршей сочиняет? Или сам себя не похвалишь - никто не похвалит?
Там походу "марш получения п.....й" как начался так и не заканчивался, зачем морочить голову с громкими названиями...
показати весь коментар
14.12.2020 18:41 Відповісти
Ждём «марша силовиков»)))
показати весь коментар
14.12.2020 17:08 Відповісти
Пар ушел в свисток - теперь на "марш" собираются около 100-ни пенсов...

Впрочем, у нас вообще никто не собирается - хоть подпиши завтра бубасик вхождение в Едина-Нидилимаю.
показати весь коментар
14.12.2020 17:09 Відповісти
Сотня пенсионеров ходили вокруг елочки, с этими протестами точно что-то не так.
показати весь коментар
14.12.2020 17:10 Відповісти
И даже от их режим обделался.
показати весь коментар
14.12.2020 17:15 Відповісти
Ооооо, я вижу вы и тут всплыли, Игокович-джан.
показати весь коментар
14.12.2020 18:40 Відповісти
на наступному марші буде чоловік 50 ,самих стійких . все тарган переміг !
показати весь коментар
14.12.2020 17:10 Відповісти
Татьяне Черновол вручат обвинение в «умышленном убийстве» на Майдане, ей светит пожизненное

Татьяну Черновол вызывают в ГБР, где ей могут вручить обвинение.

Активистка Майдана призывает прийти и поддержать ее, поскольку за события в период 2013-2014 годов ей грозит высшая мера наказания
Якщо це не стане сигналом для повалення кремлеплісняви?!
показати весь коментар
14.12.2020 17:10 Відповісти
если пашинский прийдет, то и я прийду)
показати весь коментар
14.12.2020 18:22 Відповісти
Не прийдеш все одно.
показати весь коментар
15.12.2020 17:29 Відповісти
Они какие-то странные . Им нужен новый царь или другая жизнь ?
показати весь коментар
14.12.2020 17:11 Відповісти
просто новый царь
все остальное их устраивает
показати весь коментар
14.12.2020 17:19 Відповісти
так надо было обозвать це действо маршем радужности, тогда б сам бацка лично строй возглавил
показати весь коментар
14.12.2020 17:13 Відповісти
Коли буде тепло,тоді будуть мітингарі.Вони ж не дурні мерзнути.
показати весь коментар
14.12.2020 17:14 Відповісти
скорее марш - Тупости... да возьмите уже шины в руки... терпилы....
показати весь коментар
14.12.2020 17:15 Відповісти
комедия.Без цветов нельзя!
показати весь коментар
14.12.2020 17:15 Відповісти
Любое напоминание фюреру, что он нелегитивный, больно бьет по его самолюбию.
показати весь коментар
14.12.2020 17:21 Відповісти
ходили вокруг елки и кричали "Уходи!мда у нас ёлку охраняли беркут когда увидели шествие 1 декабря под 100 000 как языком слезало и ёлка была нашей
показати весь коментар
14.12.2020 17:26 Відповісти
эти совки смешны со своими дурацкими названиями - то у них все "норотное", то "гневное", то "муд.рое" - мудро подставляют ж. под бутылки и вызывают у быков в форме аллергию цветочками.

\\\\\\\\ вестибюль станции "Площадь Ленина" Источник: https://censor.net/ru/p3236869\\\\\\

Ааа, просто мазохисты - ну тогда Пацька пусть разгонит их как делал Ленин.... химическими снарядами
показати весь коментар
14.12.2020 17:28 Відповісти
В кавычках надо оставить только слово "мудрости", либо употребить другой заголовок, например, " Глупый марш". Результатом таких маршей может быть только отказ опорно-двигательного аппарата марширующих, более ничего, но надо признать, маршировать за 100 лет мы все научились(это конечно плюс), с координатами финиша только проблемы. 🙂
показати весь коментар
14.12.2020 17:39 Відповісти
Уходи, фашист проклятый! Завтра снова приходи.
показати весь коментар
14.12.2020 17:46 Відповісти
еще 26 лет терпеть придется ...бацька
показати весь коментар
14.12.2020 17:54 Відповісти
Уже 11-й.)
показати весь коментар
14.12.2020 18:03 Відповісти
По іншому і бути не могло. "Незріле суспільство породжує незрілі суспільні стосунки"(В.Ульянов). Білоруське суспільство не готове до демократиних (читай антимосковських) перемін. Для перемоги революції потрібна тривала політична боротьба (ідеологія, програма, носії партії, ЗМІ...) а не "дурілка картонная", нездала навіть на організацію стихійних протестів.
Гідним лідером міг би стати Михайло Жизнєвський, але він одним з перших загинув на Українському Майдані. Герой України посмертно...
показати весь коментар
14.12.2020 18:10 Відповісти
Абсолютно не цікаво. Дурням закон не писаний. Це я тіпа протестувальників маю на увазі...
показати весь коментар
14.12.2020 18:33 Відповісти
Чарговы нядзельны мацыён на свежым паветры прошол, як звычайна. Пахадзілі, пагаварылі разышліся. І людзям прыемна і Григориевичу да лампады.
І іх усё менш і менш. Як сказаў бы наш дзеяч мастацтваў:
З кожным днём, мощьно,
Падае працэнт тых хто ходзіць
Па вуліцах сталіцы.
Воскресныя шпацыр выходзіць у іх з моды.

Задаволены бацька, сыта ў яго *** ... ло.
показати весь коментар
14.12.2020 18:37 Відповісти
А когда 12-й марш тупости ? Это писец.....что должно произойти, чтобы был хоть какой-то результат?
показати весь коментар
14.12.2020 18:51 Відповісти
Хто їм ці назви придумує, це якась нова технологія впливу чи програмування мас, чи насмішка якась з білорусів, чи що.
показати весь коментар
14.12.2020 18:52 Відповісти
быстрее всего , то пыня так изголяется.
показати весь коментар
14.12.2020 20:41 Відповісти
Сцикунам так і належиться. Коли три мента місять ногами чувака, а 50 дємакратаф стоять поряд і кричать "пазор", то це вже повний пістуц...
показати весь коментар
14.12.2020 19:06 Відповісти
Нажаль бiлоруси пiшли по шляху рахi... Болотна.. Хабаровск..
Навiщо..? Бо їх в цьому запевнили.. i вони повiрили, що легко здолають .. режим Лукашенка..
Весь потенцiал.. руху.. коли реально було змiнити владу.. спустили в унiтаз
Очiкуєм вiдтiк людей.. коли до них дiйде, що час згаяно.. I їм загрожує.. притягнення до вiдповiдальностi, за спробу повалення влади
показати весь коментар
14.12.2020 19:22 Відповісти
очередной марш дурости.
показати весь коментар
14.12.2020 20:40 Відповісти
марш младенцев
показати весь коментар
14.12.2020 23:24 Відповісти
да советские они на всю голову, ничему у нас не научились
пастора явно не хватает
показати весь коментар
14.12.2020 23:25 Відповісти
А може вони мазахисти?
показати весь коментар
15.12.2020 11:25 Відповісти
Сила завжди переможе мудрість,тому що мудрість без сили - тупість...Про це ще Гюго сказав...
показати весь коментар
15.12.2020 13:04 Відповісти
В Минске пенсионеры собрались у Красной церкви на 11-й марш протеста против насилия и беззакония Источник: https://censor.net/ru/p3236869

Це звучить цинічно але весь світ починає тихо ржати з цих протестів белорусів.
Доки вони не визнають що їх ворого Москва діла не буде.
показати весь коментар
15.12.2020 17:49 Відповісти
 
 