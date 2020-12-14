Представник мережі будівельних фірм у Миколаєві пропонувала $ 10 тис. хабаря за уникнення оподаткування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила на пропозиції хабаря представника міжрегіональної комерційної структури, яка фігурує в кримінальних провадженнях щодо розкрадання грошей держбюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, бухгалтер підприємства сфери будівництва запропонувала неправомірну вигоду посадовцю Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області. За 10 тисяч доларів хабара представниця забудовника намагалася "вирішити питання" щодо виключення підприємства із переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості.

Встановлено, що ця комерційна структура входить до мережі будівельних фірм, яка підконтрольна фігуранту кримінальних проводжень щодо привласнення бюджетних грошей, зокрема виділених на будівництво доріг.

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Правоохоронці викрили фігурантку у Миколаєві на спробі передачі хабара посадовцю ДФС. Наразі вирішується питання щодо її затримання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.





