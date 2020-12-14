У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення. ФОТОрепортаж
Сьогодні під час урочистого шикування в 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго відбулося нагородження військовослужбовців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу частини.
Під час церемоніалу командир полку вручав військовослужбовцям нагороди: "Ветеран служби"; 20, 15 та 10 років сумлінної служби; "За важке поранення"; "За досягнення у військовій службі"; "За взірцевість у військовій службі"; присвоєння чергового військового звання; відзнака Кіровоградської області "За мужність і відвагу"
Під час шикування військовослужбовці вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих побратимів
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Всякие министерства, ГБР, обладминистрации и т.п. закупают дорогие авто, а Героя - грамоту!?
А надо наоборот: бойцам - авто, министрам и всяким чиновникам - грамоту!