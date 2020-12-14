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У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення. ФОТОрепортаж

Сьогодні під час урочистого шикування в 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго відбулося нагородження військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу частини.

У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення 01

Під час церемоніалу командир полку вручав військовослужбовцям нагороди: "Ветеран служби"; 20, 15 та 10 років сумлінної служби; "За важке поранення"; "За досягнення у військовій службі"; "За взірцевість у військовій службі"; присвоєння чергового військового звання; відзнака Кіровоградської області "За мужність і відвагу"

У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення 02
У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення 03

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У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення 04
У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення 05

Під час шикування військовослужбовці вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих побратимів

У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення 06

Автор: 

нагорода (1262) оборона (4793) спецпризначенці (219) ССО (520) 3 полк спецпризначенців (24) Кіровоградська область (571)


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Героям слава!
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14.12.2020 18:44 Відповісти
Казарми 3- гусарського елисаветградського полку. В двері можна заїхати верхом на конику.. там і я отримував військовий квиток...
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14.12.2020 18:47 Відповісти
Тебе вижу наболело.
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14.12.2020 20:24 Відповісти
Не, ну если грамоту считать наградой, то это - совковый капец!
Всякие министерства, ГБР, обладминистрации и т.п. закупают дорогие авто, а Героя - грамоту!?
А надо наоборот: бойцам - авто, министрам и всяким чиновникам - грамоту!
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14.12.2020 19:22 Відповісти
Подяка і Шана вам, хлопці! Хай вас Бог береже! Миру, спокою, здоровля та достатку вам і вашим родинам. Загиблим Героям - Вічна Слава!
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14.12.2020 22:37 Відповісти
Пишаємося вами, Герої !
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15.12.2020 07:44 Відповісти
 
 