У Кропивницькому вручили нагороди воїнам 3-го окремого полку спецпризначення. ФОТОрепортаж

Сьогодні під час урочистого шикування в 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго відбулося нагородження військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу частини.

Під час церемоніалу командир полку вручав військовослужбовцям нагороди: "Ветеран служби"; 20, 15 та 10 років сумлінної служби; "За важке поранення"; "За досягнення у військовій службі"; "За взірцевість у військовій службі"; присвоєння чергового військового звання; відзнака Кіровоградської області "За мужність і відвагу"





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