Гексакоптер для контрабанди сигарет виявлено на кордоні з Румунією, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті прикордонники виявили безпілотний літальний апарат для контрабанди цигарок до Румунії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Сьогодні близько 5-ї години ранку під час реалізації оперативної інформації, неподалік від населеного пункту Біла Церква Тячівського району Закарпатської області прикордонники відділення "Великий Бичків" спільно з оперативними співробітниками Мукачівського прикордонного загону виявили гексакоптер і 700 пачок безакцизних сигарет, заздалегідь розфасованих у 5 невеликих пакетів.
За останній місяць на ділянці Мукачівського прикордонного загону було виявлено та вилучено два літальні апарати - дельтаплан і автожир, які використовувалися контрабандистами для переміщення сигарет на українсько-румунській ділянці кордону.
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Элементарная экономика: Кастомный грузоподъемный коптер - 5 000$. Средняя взятка таможне за среднюю партию сигарет - 500$. Окупаемость - 10 поставок. Это неделя времени. Ежедневно через границу осуществляются десятки переправок. Реально, никто с этим не борется, т.к. реальная борьба вызовет такой всплеск "социальной напряженности", что янтарная мафия покажется детской забавой.
Автожир або гіроплан, гірокоптер, ротоплан, обігокрил - гвинтокрилий літальний апарат, важчий за повітря. Підіймальна сила створюється завдяки ротору, що розміщений над фюзеляжем і вільно обертається від дії зустрічного повітряного потоку.
Саме так.
Використання вже давно існуючих технологій без їх вдосконалення якимись покидьками не є розвитком.
Створити щось аби подивитись очами птахів на землю
і
Створити щось аби переправити партію цигарок через південний Буг
дві абсолютно різні речі.