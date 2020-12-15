Гексакоптер для контрабанди сигарет виявлено на кордоні з Румунією, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники виявили безпілотний літальний апарат для контрабанди цигарок до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Сьогодні близько 5-ї години ранку під час реалізації оперативної інформації, неподалік від населеного пункту Біла Церква Тячівського району Закарпатської області прикордонники відділення "Великий Бичків" спільно з оперативними співробітниками Мукачівського прикордонного загону виявили гексакоптер і 700 пачок безакцизних сигарет, заздалегідь розфасованих у 5 невеликих пакетів.









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За останній місяць на ділянці Мукачівського прикордонного загону було виявлено та вилучено два літальні апарати - дельтаплан і автожир, які використовувалися контрабандистами для переміщення сигарет на українсько-румунській ділянці кордону.