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Двоє перехожих затримали і здали поліції 22-річного зловмисника, який зґвалтував 50-річну жінку, - поліція Харківщини. ФОТО

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України) 50-річної жінки в смт Пісочин Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався в понеділок, приблизно о 6:30, коли жінка йшла на роботу, 22-річний чоловік напав на неї, затягнув на пустир і зґвалтував.

"Жінка кликала на допомогу. Її почули випадкові перехожі. Ґвалтівник кинувся навтьоки, прихопивши жіночу сумку, але чоловіки наздогнали його та утримували до приїзду поліції", - йдеться в повідомленні.

Наразі нападника затримано в порядку ст. 208 КК України.

Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Також дивіться: Жорстоко побив і затягнув у підвал: у Харкові 31-річний рецидивіст зґвалтував 72-річну бабусю. ВIДЕО

Двоє перехожих затримали і здали поліції 22-річного зловмисника, який зґвалтував 50-річну жінку, - поліція Харківщини 01
Двоє перехожих затримали і здали поліції 22-річного зловмисника, який зґвалтував 50-річну жінку, - поліція Харківщини 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

зґвалтування (387) Нацполіція (15202) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+20
прочитайте, что такое гражданский арест
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15.12.2020 07:50
+16
Имеют право даже прлицейского задержать, если он, к примеру, пьянный хулиганит и т.д.
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15.12.2020 07:57
+13
Видать, в пгт. Песочин Харьковской области совсем с женщинами худо...

А если серъезно, каких только отбитых нет, и они живут просто рядом. Это страшно.
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15.12.2020 08:02
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Наутёк с параши теперь не сильно бросится.
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15.12.2020 07:30 Відповісти
Брат топаза? Дал команду... Зато теперь со статьей козырной будет главным по дальняку .
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15.12.2020 07:39 Відповісти
а ведь ещё могут привлечь и тех ребятишек что его задерживали .По сути и закону они не имели право этого делать .) Они могут только позвонить в полицию .
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15.12.2020 07:42 Відповісти
прочитайте, что такое гражданский арест
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15.12.2020 07:50 Відповісти
расскажите это тем судьям, которые судят Стерненко
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15.12.2020 22:45 Відповісти
Имеют право даже прлицейского задержать, если он, к примеру, пьянный хулиганит и т.д.
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15.12.2020 07:57 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пьяный хулиганит, говорите?
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15.12.2020 22:46 Відповісти
Згідно ККУ люди діяли правильно: ст.38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. Але цьому збоченцю треба шити дві статті : 152ч.1 = 5р та 186ч.2 = 6р
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15.12.2020 08:38 Відповісти
КК України.
"Стаття 36. Необхідна оборона
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади."
Під "ншою" (кожною) особою" якраз і маються "те ребятишки"...
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15.12.2020 08:45 Відповісти
Ну да, тем более жанчина волала даже в космос, мол, помогите.
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15.12.2020 08:52 Відповісти
Ну, тобі ж не відомо про позу, в якій він це робив? Тому питання про "космос" недоречне...
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15.12.2020 09:06 Відповісти
пане, жанчина звала на помощь , да так, шо люди издалека услышали да и пришли на помощь. Пусть не таукитайцы, но пришли же ведь...ЗЫ... а при чем здесь поза, если женщина звала на помощь? Чи??? шо вы имеете ввиду под словами помощь и поза?
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15.12.2020 09:17 Відповісти
типо, не та помощь пришла ???
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15.12.2020 09:20 Відповісти
Вона могла кричать у землю, будучи поставлена на коліна і лікті...
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15.12.2020 09:34 Відповісти
Тодi ii могли не почути стороннi, як на мою думку.
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15.12.2020 09:41 Відповісти
Ти почав "колупаться" - я тобі відповів... Будеш продовжувать "колупаться", чи, може, пора закінчувать?...
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15.12.2020 09:48 Відповісти
гладко было на бумаге , да забыли про овраги . (Ц) В жизни БЫВАЕТ совсем по другому , если вы ещё не в курсе ..
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15.12.2020 21:01 Відповісти
Ти будеш це розповідать людині з юридичною освітою і практикою роботи?...Давай, я послухаю...
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15.12.2020 21:30 Відповісти
именно так .Ибо я не вчера родился и даже не в этом веке . А то что у тебя там освита и практика , то это ни о чём не говорит , коль ты незнаком с подобными случаями .
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15.12.2020 22:28 Відповісти
"Куда мне до неё? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил...".
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15.12.2020 22:35 Відповісти
Видать, в пгт. Песочин Харьковской области совсем с женщинами худо...

А если серъезно, каких только отбитых нет, и они живут просто рядом. Это страшно.
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15.12.2020 08:02 Відповісти
в Харьковской не худо со сруцким мигом.
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15.12.2020 08:42 Відповісти
страшно, что такие голосуют...
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15.12.2020 11:02 Відповісти
Монике Белуччи тоже 50 лет, ну и что? Почти все пацаны согласны ей вдуть
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15.12.2020 22:50 Відповісти
У меня есть серьезные основания считать, что Моника Белуччи в полседьмого утра на работу мимо пустырей не ходит. И этот факт, а так же ее довольно неплохое финансовое состояние весьма благотворно отражаются на ее здоровье
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16.12.2020 06:45 Відповісти
Шашкой зачем махать? Что другие не то написали?
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15.12.2020 08:21 Відповісти
Петушару кастрировать, теперь с него и дупы досыть.
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15.12.2020 08:41 Відповісти
Шо значит членограй у нас рулит... всякие фрикимэны-збоченцi наружу поперли... один о пианино свою елду наяривает , другой о старую каргу, без ее на то согласия... КАСТРИРОВАТЬ таких и крапка, шоби дурне насiння бiльше не проростало.
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15.12.2020 08:50 Відповісти
Собак за менше стерилізують: тільки за те, що вони - собаки.
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15.12.2020 09:36 Відповісти
... а скільки взагалі ней.....х, о-го -го ....
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15.12.2020 09:18 Відповісти
В Украине ,шо все бордели позакрывались и секс шопы🙄🤫🤔😡
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15.12.2020 09:17 Відповісти
Йой, пісюнковий злосник тепер попрацює Машкою...
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15.12.2020 09:34 Відповісти
Який розкішний краєвид у Пісочині! А всього лиш за окружною дорогою від Харкова.
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15.12.2020 09:45 Відповісти
Виникають сумніви, чи дійсно в Україні немає деревєнь...
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15.12.2020 16:04 Відповісти
На хрена такі фото
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15.12.2020 09:57 Відповісти
А какие вам надо?
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15.12.2020 10:38 Відповісти
**** не захочет, кобель не вскочит.

Н - неверю.
Сопротилялась? Побои есть? Непрытомную наверно уже насиловал? Если нет, то это сказочница Астрид Линдгрен, ибо 50 лет бабе, это её последний шанс потра...ся.
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15.12.2020 10:24 Відповісти
Цей тупий віктімблеймінг нам тут не потрібен. Залиште його для співпляшників, коли за дешевим пивасом будете у падіку чухати мови.
"***** не схоче, кобель не схоче" - ага, мабуть якась зґвалтована студентка йшла додому, побачила обісцяну п'яну гопоту і так захотіла їх усіх, що аж блть потекла.
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15.12.2020 14:36 Відповісти
Не. Я никак не оправдываю.. Но, Женщины это такие эфирные создания. Могут выглядеть на тридцать, как пятнадцатилетние так и пятидесятилетние.
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15.12.2020 10:33 Відповісти
Ось так і перемагаємо злочінність. Догнали, затримали, передали поліції. Ніхто не втік, ніхто не встиг чинити збройний опір, ніхто не набив пики перехожим, немає розбитих Приусів.
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15.12.2020 11:25 Відповісти
Дуже вже схоже на брехню.Уважно перечитайте статтю,уявіть,як би це змогло статися - не ліпиться до купи,а фото ні про що тільки посилюють підозру про фейк.
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15.12.2020 11:51 Відповісти
А при побеге от толпы он не мог перелазить через забор с кольями и случайно сесть на кол очком?
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15.12.2020 14:49 Відповісти
 
 