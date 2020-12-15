Двоє перехожих затримали і здали поліції 22-річного зловмисника, який зґвалтував 50-річну жінку, - поліція Харківщини. ФОТО
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України) 50-річної жінки в смт Пісочин Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався в понеділок, приблизно о 6:30, коли жінка йшла на роботу, 22-річний чоловік напав на неї, затягнув на пустир і зґвалтував.
"Жінка кликала на допомогу. Її почули випадкові перехожі. Ґвалтівник кинувся навтьоки, прихопивши жіночу сумку, але чоловіки наздогнали його та утримували до приїзду поліції", - йдеться в повідомленні.
Наразі нападника затримано в порядку ст. 208 КК України.
Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.
Топ коментарі
+20 Oleksiy Tym
показати весь коментар15.12.2020 07:50
+16 Дмитрий Чуб
показати весь коментар15.12.2020 07:57
+13 Yevhen Tarnavskyi
показати весь коментар15.12.2020 08:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. Але цьому збоченцю треба шити дві статті : 152ч.1 = 5р та 186ч.2 = 6р
"Стаття 36. Необхідна оборона
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади."
Під "ншою" (кожною) особою" якраз і маються "те ребятишки"...
А если серъезно, каких только отбитых нет, и они живут просто рядом. Это страшно.
Н - неверю.
Сопротилялась? Побои есть? Непрытомную наверно уже насиловал? Если нет, то это сказочница Астрид Линдгрен, ибо 50 лет бабе, это её последний шанс потра...ся.
"***** не схоче, кобель не схоче" - ага, мабуть якась зґвалтована студентка йшла додому, побачила обісцяну п'яну гопоту і так захотіла їх усіх, що аж блть потекла.