Двоє перехожих затримали і здали поліції 22-річного зловмисника, який зґвалтував 50-річну жінку, - поліція Харківщини. ФОТО

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України) 50-річної жінки в смт Пісочин Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався в понеділок, приблизно о 6:30, коли жінка йшла на роботу, 22-річний чоловік напав на неї, затягнув на пустир і зґвалтував.

"Жінка кликала на допомогу. Її почули випадкові перехожі. Ґвалтівник кинувся навтьоки, прихопивши жіночу сумку, але чоловіки наздогнали його та утримували до приїзду поліції", - йдеться в повідомленні.

Наразі нападника затримано в порядку ст. 208 КК України.

Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

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Фото: сайт поліції