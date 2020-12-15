Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТО

Поліцейські разом з військовослужбовцями Національної гвардії України в посиленому режимі забезпечують публічну безпеку і правопорядок в урядовому кварталі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні біля Верховної Ради України та інших органів державної влади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій, правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. Представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь яких правопорушень", - сказано в повідомленні.

Разом з тим у поліції поінформували, що в зв'язку з проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху на окремих центральних вулицях столиці.

"Закликаємо водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - сказано в повідомленні.

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Фото: сайт поліції