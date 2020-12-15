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Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТО

Поліцейські разом з військовослужбовцями Національної гвардії України в посиленому режимі забезпечують публічну безпеку і правопорядок в урядовому кварталі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні біля Верховної Ради України та інших органів державної влади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій, правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. Представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь яких правопорушень", - сказано в повідомленні.

Разом з тим у поліції поінформували, що в зв'язку з проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху на окремих центральних вулицях столиці.

Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 01

"Закликаємо водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Похорон правосуддя": у Києві відбулася акція до річниці справи Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

акція (1455) Київ (19530) Нацполіція (15202)


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Топ коментарі
+37
Не нравится ФОПам блюдо которое они состряпали в 2019 году из ЗЕлёного говна? Странно. Состряпали - ЖРИТЕ. Не хотите жрать ЗАМЕНИТЕ блюдо.
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15.12.2020 09:58
+23
Там 95 % виборців Бубочки та СН, поціновувачів серіалу "скоти" та усілякого квартального шлаку.
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15.12.2020 10:00
+16
Ашотакоє! Нєужели смєтуни зашевєлілісь?
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15.12.2020 09:58
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Перефразуючи "Маніфест комуністичної партії: "Привид бродить в Україні, привид "Майдану"...
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15.12.2020 10:34 Відповісти
Возмущение халявщиков,что их опять поимели как лохов не надо называть Майданом.
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15.12.2020 10:48 Відповісти
Так я ж не про "Майдан" кажу, а про його привид... Майдан ще попереду... І тоді нам знадобиться і "сіра маса", "гарматне м"ясо"...
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15.12.2020 11:08 Відповісти
Чергова помилка. Вимагати треба не вузько корпоративні речі, а загальноукраїнські. Невже ФОПи думають, що вони втримаються на поверхні, якщо вся держава потоне? Зєля - ліквідаційна комісія для України, це вже стало зрозуміло ще минулого року. Коли все завалиться, то будь який озброєний грабіжник буде "владою" і він не буде встановлювати розмір податків, а забере все. Добре, якщо не вб'є, але лише тому, щоб заощадити набої. Нам треба нормальний през, головнокомандувач, уряд, парламент, судді... За Зєлі всього цього не буде. Тому нам треба НОРМАЛЬНИЙ. Якого треба обрати на дострокових. Тоді не тільки ФОПи будуть спокійно працювати і заробляти, а вся країна.
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15.12.2020 11:00 Відповісти
Зєля - ліквідаційна комісія для України і це правда. Тільки хто за нього проголосував?
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15.12.2020 19:44 Відповісти
Друзі, будете на просторах ютюба - заглянте на Дизель шоу. Там Єгор Григорович і ролі Тараса Григоровича говорить реальні речі, від яких у кацапів підгорають пердаки. Зустріч Пушкіна і Шевченка там визвала навалу кацапоботів, наставили більше 1000 дизлайків. Розумію, багато не поважають дизелістів, але той номер реально стоящий https://youtu.be/6-sdNN4Vxw4?t=774
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15.12.2020 11:44 Відповісти
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 3700
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15.12.2020 15:09 Відповісти
Починається Майдан...
В Україні влади немає - є постер з посміхненим клоуном який нічого не вирішує, вирішують олігархічні кола і їх грощі які ховаються за цим клоуном.
Привіт Майдан.
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15.12.2020 16:38 Відповісти
Я тож за Майдан! Но что если ***** тоже ждет этого Майдана, чтоб перейти Днепр?
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15.12.2020 20:06 Відповісти
Як Шевченко зробив Пушкіна, Дізєль Шоу - https://www.youtube.com/watch?v=6-sdNN4Vxw4
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15.12.2020 17:03 Відповісти
ccccccууупер!!!
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16.12.2020 01:10 Відповісти
сборище жидов, не более)) рассказывают что у них заработки мизерные а через минуту говорят что 8 тыс за 3 недели простоя это копейки))) вот когда они говорят правду?
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15.12.2020 17:06 Відповісти
На Майдані були різні верстви населення і ФОПівці теж і євреї до речі теж.

Все це початок Майдана і всі ці люди частина суспільства України.
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16.12.2020 12:50 Відповісти
я что то писал про евреев? евреи это хорошая нация, жиды это стан души жадного человека, невзирая на национальность. а на майдане собрались именно жиды. народ их не понимает и не поймет, никакого майдана не будет, так как нет идеи. а кассовые аппараты и первичка должны быть как во всей цивилизации
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16.12.2020 13:54 Відповісти
А клоун країною теж повинен керувати як во всій цивілізації ?
Чи може хай країною керує авторитетна людина яку поважають навіть вороги.
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16.12.2020 15:36 Відповісти
Ты про медведчука?)))
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16.12.2020 17:52 Відповісти
Це ти зараз чим подумав?
Точно що не головою...
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17.12.2020 03:00 Відповісти
ну я же не знаю чем думаешь ты и на кого намекаешь))) у кого и путин правитель мира а кому и кобыла невеста)))
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17.12.2020 13:42 Відповісти
Гетманцев со свой зарплаткой в комитете зрады и прочими льготами как то:бесплатное здравоохранение в феофании себя и всех, кто рядом; непомерной денежкой для проживания в гостинице или в частном доме жены, улучшение бытовых условий там же, премиальные за тяжкий труд, командировочные без отчета, три копейки в буфете radы за завтрак/обед и даже за ужин, авто премиум с личным водилой,т.п. Какие там акции в Киеве. Таким, как гетманцев, уже ровно пофиг. Ну протрёт ещё раз запотевшие линзы гетманцев. И всё.
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15.12.2020 17:49 Відповісти
ПОРА КОМАНДИРАМ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДАТЬ КОМАНДУ НА УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СООБЩНИКОВ !) ИЛИ ОНИ ТОЖЕ ЗА ОДНО !?) ТОГДА СМЫСЛ ТЕРПЕТЬ !!!??? ТОЛЬКО ВПЕРЕД !!! ТОЛЬКО ЗА ПРАВДУ !!!
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15.12.2020 18:18 Відповісти
а предприниматели которые не платят налоги и торгуют контрабандой, они не коррупционеры?
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15.12.2020 19:56 Відповісти
ВСЕХ ПОД НОЖ !!!
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15.12.2020 20:34 Відповісти
и тебя?))
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16.12.2020 12:08 Відповісти
А Я ПРИ ЧЁМ !!!???
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16.12.2020 20:20 Відповісти
А чого холопи бунтують? Н їм оцінювати дії сцаря і його свити. Бачили очі що купували, жеріть не подавіться. Барани, обравші зелене гімно собі в пастухи і таких як самі баранів до ВР, повинні нести цілком заслужену відповідальність за свою тупість.
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15.12.2020 20:43 Відповісти
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