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Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила на Рівненщині посадових осіб одного з прикордонних пунктів на систематичному "кришуванні" незаконного переміщення з Білорусі підакцизних товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що 15 фігурантів справи, серед яких посадові особи Держприкордонслужби, організували канал незаконного переміщення у нашу країну. Продукція, за сприяння посадовців, ввозилась в Україну через так званий "зелений кордон". Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни.

У межах розпочатого провадження правоохоронці задокументували низку епізодів протиправної діяльності, зокрема отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, а також надання хабарів посадовцю ДПСУ.

Кількох фігурантів було затримано під час надання хабаря за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

За результатами проведених слідчих дій на території Рівненської та Волинської областей вилучено понад 75 тисяч пачок цигарок, ввезених з Білорусі, та бурштин-сирець вагою майже 5 кілограмів. Правоохоронці також блокували спробу протиправного переправлення через митну територію України ще 225 тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва.

Наразі тривають слідчі дії.

Також читайте: Держприкордонслужба затримала з початку року вісім дельтапланів, які переправляють контрабанду через кордон, - Дейнеко

Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ 01
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ 02
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ 03
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ 04
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ 05
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ 06
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ 07

Автор: 

Білорусь (7938) контрабанда (1823) СБУ (12851) Рівненська область (1180)


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Топ коментарі
+8
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3088
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15.12.2020 11:17
+6
пограничники это те же ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ , молодые ребята ездят на БЭХАХ и вертели они границу !!! я про это понял когда в Керчи на переправе погранцы ЗАБИЛИСЬ в бытовку и наблюдали как враг РАЗГРУЖАЛ с парома боевую технику !!! я уже тогда все понял.....
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15.12.2020 11:12
+3
не може бути,ще торік преЗЕдент давав півроку що б покінчити з контрабандою,а воно он як процвітає..
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15.12.2020 11:08
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Какие замечательные погранцы! Граница на замке!!!
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15.12.2020 11:08 Відповісти
Це керівництво ДПСУ та регіональних підроздлів потрібно посадити під замок в тюрму!
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15.12.2020 11:18 Відповісти
Чуєш Ігорюня , а твій дєд випадково не НКВДешником був? Бо щось у тебе таке гімнисте є, як і в шарікових з росії.
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15.12.2020 11:24 Відповісти
На корисного ідіота мало схожий. Виглядає на "камєнтатора", що отримує постійну зарплату від кацапів. Пише цілодобово на різних форумах, і все антиукраїнське.
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15.12.2020 12:52 Відповісти
в Мариуполе шо с днр шо с бульбашии завалено этим гавном из целулозы пропитанной никотиновым концентратом
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15.12.2020 11:21 Відповісти
не може бути,ще торік преЗЕдент давав півроку що б покінчити з контрабандою,а воно он як процвітає..
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15.12.2020 11:08 Відповісти
Хай добре вдивляються в обличчя! Серед затриманих стовідсотково повинен бути 1 Порошенко! А то може й два... 😁
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15.12.2020 11:10 Відповісти
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3088
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15.12.2020 11:17 Відповісти
пограничники это те же ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ , молодые ребята ездят на БЭХАХ и вертели они границу !!! я про это понял когда в Керчи на переправе погранцы ЗАБИЛИСЬ в бытовку и наблюдали как враг РАЗГРУЖАЛ с парома боевую технику !!! я уже тогда все понял.....
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15.12.2020 11:12 Відповісти
.....а СБУ это как "налоговая инспекция " для них )))))
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15.12.2020 11:14 Відповісти
Ага, как сфинктер. В каждом отдельном случае сдерживает и регулирует, но на общую статистику извержения говна повлиять не способен
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15.12.2020 11:19 Відповісти
а потом куда беллорусские сигареты? если по киоскам, то почему у нас можно контрафакт открыто продавать. К кому вопросы.
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15.12.2020 11:16 Відповісти
Я прям вспомнил как у нас в аэропорту СБУ в 2009 так же ворвалось)
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15.12.2020 11:19 Відповісти
Как при Литвине началось коммерческая основа,так она и продолжается! Ни фуя не поменялось
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15.12.2020 11:20 Відповісти
Не поделились..забыли клетку деления
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15.12.2020 11:21 Відповісти
Делиться то они делятся только парни видать обнаглели ! Не поступала команда фас.СБУ могут расти и год и два и три,а потом в нужный момент лавочку прикрывают
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15.12.2020 11:28 Відповісти
откуда янтарь? его ввозили или вывозили?
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15.12.2020 11:38 Відповісти
Bolse sansov sto vyvozili jantar s Ukraini,vriatli u nix jest jantar
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15.12.2020 12:25 Відповісти
китайцы его очень любят, в гданське до хрена магазинов, в Европе. в Белорусь зачем? Белавиа может на самолёт. в Россию вряд ли
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15.12.2020 12:29 Відповісти
u nas nedavno pojmali belorusa,tak 109 kilogram obci ves,jexal s Kalingrada do nas,skazal sto jantar s Ukraini i xotel ego tut prodat.Mozet sovral kak to strana jexal i Kalingrade vet jantaria jest mnogo
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15.12.2020 12:35 Відповісти
https://sputnik.by/video/20190418/1040844135/Ukrainets-pytalsya-vvezti-iz-Belarusi-bolee-20-kg-yantarya-v-porogakh-avto.html из белоруси ввозят, наши приняли.
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15.12.2020 13:01 Відповісти
терпилы по чему не дали отпор они же пограничники на нападение какой то банды сбу) миллиончики((
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15.12.2020 11:53 Відповісти
так то не те погранцы .это салоеды.
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16.12.2020 07:29 Відповісти
сбушники на нг заатарены)
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15.12.2020 11:55 Відповісти
Оце б так на Даунбасе в 2014 році, раз два і на землю
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15.12.2020 11:56 Відповісти
Хорошие схемы Литвин оставил... прям не ломаемые!
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15.12.2020 11:59 Відповісти
"Викриванти" не поділили "кормушку"?...
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15.12.2020 12:03 Відповісти
Cigareti eto golovnaja bol ne tolko vam no i vsej Evrope.Grodniski Neman ix prodajiot kontrabandistam kazetsia po 30 evrocentov,a potom cena uze podnimajetsia.Tut lukosenko sam tak kontrolirujet ego drug oligarx tocnej
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15.12.2020 12:28 Відповісти
ты НОРМАЛЬНЫМИ буквами пиши , чужеземец !!!!((((
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15.12.2020 12:38 Відповісти
Tak vet tut i jest normalnije vsia Evropa takimi bukvami i piset.Drugimi bukvami Evropa neponimajet
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15.12.2020 12:41 Відповісти
бусурманин , ты меня начал РАЗДРАЖАТЬ !!!((((
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15.12.2020 12:45 Відповісти
Ucis angliski togda.Ukraine Kijeve v liuboj gostinice,restoranax i magazinax mozno govorit po angliski s taboj budet govorit,a vot na ruskom Evrope tebe nikto neotvetit
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15.12.2020 13:03 Відповісти
НЕ звертай уваги - то "батрак лахтинський"...
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15.12.2020 15:12 Відповісти
А ти не пиши мовою окупанта... "Відасик" прекрасно розуміє українську... А ти в ній, мабуть, взагалі, "ні бельмеса", хоч і ховаєшся під українським прізвищем, "перевертень"...
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15.12.2020 15:11 Відповісти
ПРи Литвині основна маса контрабанди крадених у Європі елітних автомобілів чомусь накопичувалася у Польщі та Литві, і перекидалася у Білорусь. Там формувалися "автоколони", з п"яти-шести машин, і через пункти пропуску на кордоні з Житомирщиною перекидалися в Україну...
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15.12.2020 15:09 Відповісти
Energo oil kompanija za 20 cent polucajet zavoda cigaereti Fest i prodajiot kontrabandistam za 30 centov/Energo oil vladejet oligarx Aleksej Oleksin eto kompanija druga lukosenka i imejet krysu vezde i vyderzyvajet Omon takze
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15.12.2020 15:31 Відповісти
Не может быть, не может быть... Президент уже огласил, что на нашей границе служат только честные Карацупы и верные Джульбарсы, никакой контрабанды. А на самом деле, самое страшное в том, что эти мрази не только наносят вред экономике, но и позорят звание пограничника. Как их можно ставить в один ряд с ребятами, которые под российскими "Градами" удерживали украинскую границу на Донбассе до последнего патрона, до последнего солдата.?!
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15.12.2020 13:24 Відповісти
Такие "пограничники" хуже контрабандистов и сепаров. Они обнуляют весь смысл государства.
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15.12.2020 15:04 Відповісти
Устал писать:пока в Украине не будет структуры которую БОЯТСЯ все остальные госструктуры-Украина и дальше будет гнить и разваливатся на радость макуртам,жидам,русским и прочим животным для которых деньги всегда больше чем совесть
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15.12.2020 18:49 Відповісти
что посеешь то пожнешь.
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16.12.2020 07:20 Відповісти
 
 