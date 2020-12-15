Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила на Рівненщині посадових осіб одного з прикордонних пунктів на систематичному "кришуванні" незаконного переміщення з Білорусі підакцизних товарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що 15 фігурантів справи, серед яких посадові особи Держприкордонслужби, організували канал незаконного переміщення у нашу країну. Продукція, за сприяння посадовців, ввозилась в Україну через так званий "зелений кордон". Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни.
У межах розпочатого провадження правоохоронці задокументували низку епізодів протиправної діяльності, зокрема отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, а також надання хабарів посадовцю ДПСУ.
Кількох фігурантів було затримано під час надання хабаря за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
За результатами проведених слідчих дій на території Рівненської та Волинської областей вилучено понад 75 тисяч пачок цигарок, ввезених з Білорусі, та бурштин-сирець вагою майже 5 кілограмів. Правоохоронці також блокували спробу протиправного переправлення через митну територію України ще 225 тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва.
Наразі тривають слідчі дії.
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