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"Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750. ФОТО

Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 15 грудня, нардеп СН Валерій Колюх вибирав готель для відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх (глава підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обраний у 92-му окрузі в Київській області) листувався про готелі для відпочинку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу". ВIДЕО

"6750 вже)))" - пишуть "слузі народу".

"Ого" - відповідає Колюх. І отримує посилання на готель у Домініканській республіці - "Catalonia Bavaro Beach"

"Валєра, вибираємо рик... Вам бронювати? ... Єгипет зростає теж", - пишуть Колюху.

"Бронюйте" - відповідає він.

Слуга народу Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750 01
Слуга народу Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750 02

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14994) відпочинок (231) Слуга народу (2814) Колюх Валерій (4)


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Топ коментарі
+63
Добре ж таки, що зєбіли вибрали звичайних парнєй з наріда, простих таких як і вони самі.
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15.12.2020 14:54
+30
І не кажи, зєбіли завжди лошарами були .
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15.12.2020 15:02
+22
дело в том что у Порошенко до президенства заработал средства для таких поездок, а вот где депутат из народа с официальной зарплатой около 30 килогривень заработал такие средства на Доминикану ?
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15.12.2020 15:14
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Добре ж таки, що зєбіли вибрали звичайних парнєй з наріда, простих таких як і вони самі.
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15.12.2020 14:54 Відповісти
І не кажи, зєбіли завжди лошарами були .
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15.12.2020 15:02 Відповісти
и зачем так далеко в Центральную Америку ехать чтобы умереть от Ковида?????? потом трасфер гроба с телом вйдет кратно раза в 3 того номера отеля...
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15.12.2020 15:04 Відповісти
Только кремация! и над карибским басейном развеять.
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15.12.2020 15:12 Відповісти
с кукухой дружим? как умудрился сравнить владельца корпорации и простого парня из нарида, которому 7 тыщ баксов в сутки, как два пальца об асфальт?
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15.12.2020 15:04 Відповісти
Сразу видно, что ты зебил. Порошенко - владелец корпорации. Этот Конюх - парень из нарида, депутат, для которого 7к баксов в сутки не деньги. Допер, дурында?
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15.12.2020 15:11 Відповісти
Не бреши. Порох врятував Україну. Але звідки тобі про це знати?
Якщо мізків немає - важко жити, скажи?
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15.12.2020 15:26 Відповісти
мискив нету у тех кто кривляется. задолбало это недословечко
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15.12.2020 16:41 Відповісти
Владимир, трухлявая у тебя начинка, а может ее у тебя вовсе нет.
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15.12.2020 15:43 Відповісти
дело в том что у Порошенко до президенства заработал средства для таких поездок, а вот где депутат из народа с официальной зарплатой около 30 килогривень заработал такие средства на Доминикану ?
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15.12.2020 15:14 Відповісти
он декларировал доходы и до президенства, многомиллионные легальные доходы, из которых уплачены налоги, а вот что укажет слуга народа в своей декларации ? Беден как церковная мышь ?
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15.12.2020 15:34 Відповісти
Проблема України в таких ідіотах як ти. Направду.
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15.12.2020 15:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446251. Під час сесійного засідання ?
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15.12.2020 15:09 Відповісти
Вот поэтому вы ,зесрань,и не вызываете ничего ,кроме отвращения-вас имеют не естественным способом каждый день,а вы меж собой соревнуетесь у кого из вас язык шершавее,чтоб зеле угодить)
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15.12.2020 15:12 Відповісти
а що такого?!
Негарно, звичайно, що під час роботи бронює, але ж відпочинок недорогий, всього лише півтори місячні зарплати вчителя!
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15.12.2020 15:00 Відповісти
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15.12.2020 15:13 Відповісти
Він переплутав Донецьку.... з Домініканською.
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15.12.2020 17:21 Відповісти
Человек работает . В чём претензия ? 73% хотели , чтобы он красиво отдохнул . Убогие , только тявкните и вас порвут .
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15.12.2020 14:55 Відповісти
Ачётакова? А ничё! Кипить,кипить робота в нашому парламенті!
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15.12.2020 14:57 Відповісти
Какие нынче слуги. Богаче тех, кому должны служить.
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15.12.2020 14:57 Відповісти
" вопросы науки и инноваций " неплохо кормят, судя по лукавому фейсу валеры
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15.12.2020 14:57 Відповісти
Та не, не инновации их кормят, а продала своих голосов за голосование нужных законов.
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15.12.2020 15:03 Відповісти
та и я про то же - они там вообще слабо представляют что делают. Держу пари - большинство не сможет внятно сказать чем занимается, несмотря на трускавецкие курсы
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15.12.2020 15:07 Відповісти
а с другой стороны посмотреть, так это тоже инновация!
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15.12.2020 15:14 Відповісти
Та даже если он посцыт зебилам в глаза, все равно Петя будет виноват.
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15.12.2020 14:58 Відповісти
хорошо устроились слуги. накорпоративят там, а потом везут все сюда и сидят с маской на подбородке. а вы лохдаунте...
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15.12.2020 14:59 Відповісти
Самое смешное, что сколько уже их ловили за всякой хренью в телефонах, но они продолжают. Дегенераты.
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15.12.2020 15:01 Відповісти
думаю,дело не в дегенератии,хотя этого тоже не отнимешь..
просто они ложили с прибором практически на всё,кроме себя,родимых..
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15.12.2020 15:04 Відповісти
"Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750 - Цензор.НЕТ 9493
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15.12.2020 15:08 Відповісти
Так другим-то заняться нечем, вот от безделья и страдают.
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15.12.2020 20:49 Відповісти
Если бы он был фоп, он бы сейчас дышал газом на Майдане. Но поскольку слуга этих фопов, будет отдыхать в Доминикане и дышать каким-нибудь Карибским морем. Это, конечно, не газ, но тоже ничего. Но для слуги сойдет.
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15.12.2020 15:03 Відповісти
"дышать газом","слуга народа" - сколь дивные словосочетания..
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15.12.2020 15:06 Відповісти
Нет, дивнЫ Доминиканы. А это так, просто к слову пришлось.
https://censor.net/ru/comments/locate/3237053/01921494-5200-7371-b4ac-02f1ffbddd8e
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15.12.2020 15:08 Відповісти
навеяло,их бин понимайт..
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15.12.2020 15:10 Відповісти
спасибо 73% зебилам что избрали клоунов-воров
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15.12.2020 15:07 Відповісти
Валєра вже забронював..

"Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750 - Цензор.НЕТ 4579
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15.12.2020 15:08 Відповісти
"Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750 - Цензор.НЕТ 1084
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15.12.2020 15:17 Відповісти
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15.12.2020 15:21 Відповісти
Я так понимаю,народу сделать нагдаун и улететь на отдых,вот их грандиозный план.
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15.12.2020 15:08 Відповісти
На Майдані ФОПи протестують, а "слуга урода" шукає де б булки свої погріти дешевше.
Понавибирали, блд...
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15.12.2020 15:09 Відповісти
Обезьянник Коломойского- не государственный зоопарк. Депутатам грех жаловаться. "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"16.11.19
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15.12.2020 15:09 Відповісти
Конюх - простой парень из нарида. Эпоха бидности для него закончилась. А для вас, зебилы?
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15.12.2020 15:12 Відповісти
Колюха на кол в Доминиканской республике и на башку кокос прибить гвоздём.
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15.12.2020 15:13 Відповісти
что там Степанов говорил про поднятие выплат медработникам?....... теперь есть у кого урезать.....
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15.12.2020 15:16 Відповісти
Безсовісний склад депутатського корпусу ВРУ. До цього часу не прийняли в кінцевому варіанті президентський законопроект про ліквідацію адвокатської монополії.
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15.12.2020 15:18 Відповісти
пабатому)) 1973 г.р. всю жизнь преподавателем в Шевченко ....зато 2 раза баллотировался в депутаты как самовыдвиженец в 2002 и 2014 в 2015 в Киевраду от БЮТ (спрашивается на какие средства?) и возле НРУ постоянно крутился... При том в 2015 квартиру в Киеве купил за почи 800 тыс. 94 квадрата! и задекларировал 300 тыч грн. 88 тыс. дол. и 9 тыс. евро. На лобі написано - хабарник))
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15.12.2020 15:24 Відповісти
Таки, да.
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15.12.2020 18:24 Відповісти
Як Кузьма казав: це всьо, що сидить в ВР має бути стріляне і пи.. джене.
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15.12.2020 15:30 Відповісти
ну конечно , а куда же ещё ...в доминикане и наука и инновации в фаворе , есть чему поучиться , не жопу же греть на солнце он туда едет
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15.12.2020 15:31 Відповісти
УРА-А-А НАПК ...
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15.12.2020 15:33 Відповісти
особенно актуально на фоне протестов ФОПов, которые пытаются защитить свое право работать что бы хоть что то заработать...которых травят газом и бьют палками)) Пока их бьют, рядовые "слуги народа" бронируют места в Доминикане..а ху..ли. красиво жить не запретишь)) руководство наверное чартерами полетит...в Оманы и
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15.12.2020 15:35 Відповісти
Ось як і куди вимиваються долари з України. Сумно.
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15.12.2020 15:35 Відповісти
Лошара, така поїздка коштує дешевше.
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15.12.2020 16:00 Відповісти
ну зато не Порох, бггг
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15.12.2020 16:00 Відповісти
Не завидуйте, жмоты.... Наш слуга Валерка Колюх навкалывался за этот месяц, устал, надорвал здоровье , борясь с нашей нищетой и нуждой..... И имеет полное право скромно отдохнуть от всех нас, от трудов своих на благо всем нам, неблагодарным.... Мне стыдно, что я, прочитав новость,сначала пожелал ему утонуть, сломать шею , отравиться и сдохнуть от перепоя и остановки сердца....
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15.12.2020 16:10 Відповісти
Гнати треба таких "народних" із ВР, поки не роздерибанили Україну до ручки.
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15.12.2020 17:39 Відповісти
Цена в гривнах за ночь за одного человека, скорее всего.
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15.12.2020 17:41 Відповісти
Таки, да.
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15.12.2020 18:29 Відповісти
ПДРЫ СМЕРТНЫЕ !!!
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15.12.2020 18:07 Відповісти
ОНИ НАМ НЕ НУЖНЫ !!!
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15.12.2020 18:08 Відповісти
И ЕСЛИ ИХ ДОПРОСИТЬ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ ОНИ СЕБЯ ПРИЗНАЮТ НИЧТОЖЕСТВАМИ !!!
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15.12.2020 18:11 Відповісти
Про Мальдивы уже напоминали?
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15.12.2020 18:21 Відповісти
Мерзота зелена !!!!
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15.12.2020 19:09 Відповісти
хорошо жить не запретиш ....
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15.12.2020 20:55 Відповісти
Ну да, он от жира бесится, а другой х#й без соли доедает...
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15.12.2020 23:02 Відповісти
гниды
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15.12.2020 21:32 Відповісти
Да это уже никакие не слуги народа, а правильней будет - хозяева народа.
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15.12.2020 22:58 Відповісти
Карантин спеціально після нового року щоб ці антинародні представники могли погріти жир у домініканах
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16.12.2020 07:39 Відповісти
ребята!!! Давайте прзинаемся честно, большинству из нас просто завидно!!!! У всех одна жизнь, многие из нас проживают ее в бедности,чварах и нищете, а он с шиком,блеском и в богатстве
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16.12.2020 13:12 Відповісти
 
 