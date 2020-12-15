"Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750. ФОТО

Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 15 грудня, нардеп СН Валерій Колюх вибирав готель для відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх (глава підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обраний у 92-му окрузі в Київській області) листувався про готелі для відпочинку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одружений "слуга народу" Семінський листувався з коханкою під час засідання Ради: "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу". ВIДЕО

"6750 вже)))" - пишуть "слузі народу".

"Ого" - відповідає Колюх. І отримує посилання на готель у Домініканській республіці - "Catalonia Bavaro Beach"

"Валєра, вибираємо рик... Вам бронювати? ... Єгипет зростає теж", - пишуть Колюху.

"Бронюйте" - відповідає він.





Фото: Цензор.НЕТ