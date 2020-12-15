Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час акції протесту підприємців у центрі Києва на Майдані Незалежності тривають періодичні сутички правоохоронців і мітингувальників. Поліція застосовує сльозогінний газ.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У центрі Києва триває акція протесту представників руху SaveФОП, що вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час запровадження жорстких карантинних обмежень із 8 по 24 січня 2021 року. Мітингувальникам вдалося встановити кілька наметів на Майдані Незалежності. Протестувальники взяли в кільце намети і не дають правоохоронцям їх знести.
Водночас правоохоронці періодично намагаються прорватися до наметів. Під час цього відбуваються сутички. Правоохоронці застосовують сльозогінний газ. Варто зазначити, що періодично до правоохоронців підтягується підкріплення.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Аваківці здійснили спробу штурму наметового містечка. Аби не бариги.
ВІДЕО
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Майдан-13 ведь начинался тоже с Налогового майдана предпринимателей в 2012-м! А потом были Врадиевка и отказ Овоща подписать Ассоциацию, избиение студентов. И - ВСЕ, понеслось!
Вот так,платишь налоги,на которые содержат и гос аппарат,и полицию,а потом,когда пытаешься заявить о своих правах- тебя бьют,как собаку...