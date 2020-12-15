Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час акції протесту підприємців у центрі Києва на Майдані Незалежності тривають періодичні сутички правоохоронців і мітингувальників. Поліція застосовує сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У центрі Києва триває акція протесту представників руху SaveФОП, що вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час запровадження жорстких карантинних обмежень із 8 по 24 січня 2021 року. Мітингувальникам вдалося встановити кілька наметів на Майдані Незалежності. Протестувальники взяли в кільце намети і не дають правоохоронцям їх знести.

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Водночас правоохоронці періодично намагаються прорватися до наметів. Під час цього відбуваються сутички. Правоохоронці застосовують сльозогінний газ. Варто зазначити, що періодично до правоохоронців підтягується підкріплення.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ