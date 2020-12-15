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Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час акції протесту підприємців у центрі Києва на Майдані Незалежності тривають періодичні сутички правоохоронців і мітингувальників. Поліція застосовує сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У центрі Києва триває акція протесту представників руху SaveФОП, що вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час запровадження жорстких карантинних обмежень із 8 по 24 січня 2021 року. Мітингувальникам вдалося встановити кілька наметів на Майдані Незалежності. Протестувальники взяли в кільце намети і не дають правоохоронцям їх знести.

Дивіться також: ФОПи спробували встановити намети на Майдані Незалежності: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас правоохоронці періодично намагаються прорватися до наметів. Під час цього відбуваються сутички. Правоохоронці застосовують сльозогінний газ. Варто зазначити, що періодично до правоохоронців підтягується підкріплення.

Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 01
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 02
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 03
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 04
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 05
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 06
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 07
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 08
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 09
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 10
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 11
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 12
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 13
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 14
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 15
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 16
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 17
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 18
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 19
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 20
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 21
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 22
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 23
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 24
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 25
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 26
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 27
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 28
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 29
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 30
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1456) бійка (741) Київ (19534) Нацполіція (15205) протест (2398) малий бізнес (281)


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Топ коментарі
+43
"Ми їм довірили владу..,". Какая неприятность.
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15.12.2020 15:32
+38
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 3990
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15.12.2020 15:36
+25
73% недовольных ?
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15.12.2020 15:31
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А ты думаешь шаровики задумываются о том, откуда берется шара?
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15.12.2020 17:05 Відповісти
с тех кто придет на их место..с кассовыми аппаратами и обилечиванием в маршрутках! Вы посмотрите фильмы из США 50-60 годов В каждой забегаловке кассовый аппарат с ручкой как у мясорубки и звонком....
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15.12.2020 17:07 Відповісти
Кассаовый аппарат это кое что другое. Вообще ребятки стоит порадоваться что страна так или иначе но все еще борется. Я боюсь не протестов и майданов. Больше всего я боюсь тишины. Это когда все опустили руки и смирились как в РФ и тихонько ноют в нете как зомби, видя что кто то где то еще живой. Вот этой мертвой тишины я лично очень боюсь.
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15.12.2020 17:11 Відповісти
фоп дает меньше в бюджет отчислений чем простой работяга с завода)) так что уймись. вот эти фопы с фоток, с мордами мясников никогда не пойдут на завод
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15.12.2020 17:48 Відповісти
Зе-демократия))))
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15.12.2020 17:10 Відповісти
Надо было ставить палатки тогда, когда стояли тут уже добробаты Семенченка, года два назад... А не сейчас, когда вы своими проблемами уже нужны только самим себе. Нехрен было зырить и забавляться, надо было ещё тогда мозгами думать. А сейчас чуток побунтуете и всё, по домам кыш. Точнее надо было еще раньше, не убирать! палатки из центра Киева, пока не достигли конкретного результата демократической справедливости! Но опытный шулер-Кремль, одной рукой выпустил Петю шоколадного, обещавшего золотые горы, а другой распалил пожар в Крыму и Лугандоне, и избавился от активных патриотов, превратив революцию в простой бунт! (с)
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15.12.2020 17:21 Відповісти
митинг совсем не проплаченный))) наверное только палатки бастующие в одном магазине покупали))))) да кто вас уроды поддержит?
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15.12.2020 17:44 Відповісти
Флаги, палатки, все одинаковое -митинг не проплаченный.
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15.12.2020 17:55 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free @highlander_free

Аваківці здійснили спробу штурму наметового містечка. Аби не бариги.

ВІДЕО
https://twitter.com/i/status/1338872387916410882
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15.12.2020 17:59 Відповісти
Менты такие менты))) ничего не меняется
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15.12.2020 18:02 Відповісти
Чем они не "задоволенi"? Они все поголовно (таксисты, продавцы на базарах, владельцы гендэлыков)голосовали "свою родную квартальную власть"...Так, "Наказания без вины не бывает"( братья Вайнеры).
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15.12.2020 18:17 Відповісти
О барыги и спекулянты решили, увикенд на хрещатике устроит, отнимают у них кровно заработаный навар, на сосиаочке, тапочках, виночках! беру по рублю продаю по пять!))))
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15.12.2020 18:21 Відповісти
У меня около десятка знакомых ФОПы и все )!(опу рвали за Зеленского, теперь походу прозреют 😁😁😁😁
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15.12.2020 18:55 Відповісти
ПРОСТО ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМИ, ЕСЛИ НЕ УЙДУТ СПАЛИТЬ ШЕСТЕР КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
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15.12.2020 18:57 Відповісти
Які з них правоохоронці Злочинне угруповання паразиитів за гроші платників податківі чмирящих платників!!! Мусорська сволота нелюди й немають права на живе потомство.Геном вертухаїв потрібно викорінювати
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15.12.2020 18:59 Відповісти
ЗЕленый дегенерат доиграится!
Майдан-13 ведь начинался тоже с Налогового майдана предпринимателей в 2012-м! А потом были Врадиевка и отказ Овоща подписать Ассоциацию, избиение студентов. И - ВСЕ, понеслось!
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15.12.2020 21:08 Відповісти
Да, только есть проблема: все, что могли с ЕС уже подписали, НЕподписывать больше нечего.
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15.12.2020 22:07 Відповісти
Можно тупо просрать борьбу с коррупцией и иные темы, которые наши обещались перед Европой выполнять. И получить за это санкции - например, отмену безвиза.
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16.12.2020 01:04 Відповісти
Да и подписывать с ЕС еще много что предстоит. Та же Зона свободной торговли. И не только.
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16.12.2020 01:05 Відповісти
То,что не решают вопросы мирно с протестующими,плательщиками налогов,а спускают на них церберов,что бьют их-это конечно позор.Белорусь вспоминаеться.
Вот так,платишь налоги,на которые содержат и гос аппарат,и полицию,а потом,когда пытаешься заявить о своих правах- тебя бьют,как собаку...
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15.12.2020 22:24 Відповісти
Що мітингуєм бариги...???? Що вже до європи ні???? А там фіскалізація усюди.. Торгаші це окремий клас і ступень їх позитивності коливається між -1 та 1 розумієте..купив продав все. Аграрій оце Фопвець і це не торгаш а виробник..і інші хто виробляє для України майбутне. А оці бариги які зараз влаштували свістопляску...те що ні коли не зрозуміє що Европа починається не з вашого прибутку а з голови і сердця. Був би я призедентом яб вас усіх під касовий апарат ..всіх до єдиного...БАРИГИ
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16.12.2020 13:15 Відповісти
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