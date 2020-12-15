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Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

Представники "Пласту" доставили Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 01

Щороку перед Різдвяними святами члени "Пласту - Національної скаутської організації України" отримують у Відні від австрійський скаутів Вифлеємський вогонь миру і поширюють його серед української громади. Сьомий рік поспіль Вогонь із Вифлеєма пластуни передають на передові позиції української армії в районі проведення операції Об'єднаних сил і прифронтові міста Донецької та Луганської областей.

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 02
Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 03
Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 04
Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 05

"Сьогодні Вогонь з Вифлеєму був доставлений в район проведення операції Об'єднаних сил, де його передали Головному капелану ООС від ПЦУ, священику Дмитру Присяжному. Отримавши Вогонь, щоб виконувати всі процедури, Головний капелан передав його тимчасово виконуючому обов'язки командувача Об'єднаних сил генерал-майору Віктору Ганущаку. Доторкнутися до священного вогню мали можливість всі присутні військовослужбовці", - сказано в повідомленні.

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 06
Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 07
Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 08

Планується, що Вифлеємський вогонь миру буде доставлений кожному військовому підрозділу на передовій.

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Обєднаних сил 09

Автор: 

Пласт (47) вогонь миру (3) Вифлеємський вогонь (18) ЗСУ (7588) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Вовик! Эта традиция в Украине официально с 207 года, а на фронт огонь передают с самого начала там войны с парашей. Передача "Вифлеемского огня" имеет целью согреть и освятить души людей, которые не могут встретить Рождество дома в кругу семьи. Имеется в виду Рождество по новому стилю, 25 декабря. Это я специально пишу, поскольку т.н. "старым стилем" пользуется сейчас только поповня параши. Ну и атеисты-коммуняки. Ничего из "перестать стрелять", "абнимашек" и "пацелуйев миГа" передача огня не предусматривает (и никогда такого не предусматривала). Вообще сначала что-то почитай, а потом пиши. Или чукча писатель, а не читатель?
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15.12.2020 17:44
+1
Шо, опять? Сначала "просто перестать стрелять". Теперь "Вифлеемский огонь". Ждем индейскую трубку мира и стаи белых голубей ... естественно, мира.
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15.12.2020 16:43
+1
Чем бы дети не тешились
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15.12.2020 16:51
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Шо, опять? Сначала "просто перестать стрелять". Теперь "Вифлеемский огонь". Ждем индейскую трубку мира и стаи белых голубей ... естественно, мира.
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15.12.2020 16:43 Відповісти
Вовик! Эта традиция в Украине официально с 207 года, а на фронт огонь передают с самого начала там войны с парашей. Передача "Вифлеемского огня" имеет целью согреть и освятить души людей, которые не могут встретить Рождество дома в кругу семьи. Имеется в виду Рождество по новому стилю, 25 декабря. Это я специально пишу, поскольку т.н. "старым стилем" пользуется сейчас только поповня параши. Ну и атеисты-коммуняки. Ничего из "перестать стрелять", "абнимашек" и "пацелуйев миГа" передача огня не предусматривает (и никогда такого не предусматривала). Вообще сначала что-то почитай, а потом пиши. Или чукча писатель, а не читатель?
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15.12.2020 17:44 Відповісти
Понял тебя, Вован. Дело в том, что лично мне "душу греет" забота и внимание близких и родных людей (все это можно получить и не находясь дома). Ну а если тебя греет сувенирная коробочка с китайской свечкой под названием "Вифлеемский огонь" ... спорить не буду - личное дело каждого.

На счет "чукчей" - это ты зря. Думаю чукчи, как раз четко прочитали в топике, что это не просто какой-то там огонь, а именно огонь МИРА. А еще чукчи не придумывают того о чем в статье речи не шло (шо там предусматривает или не предусматривает этот огонь).
А еще чукчи чтят традиции и встречают Новый Год и им глубоко пох. по "старому стилю" или "новому стилю", т.к. чукчи уверены что от "стилей" факт наступления нового года никак не зависит.
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16.12.2020 08:59 Відповісти
Я так и понял, что тебе "какаккя разницца" насчот "старого" и "нового" стиля. И именно потому что нет разницы, ты что-то празднуешь СТРОГО по "старому", согласно указаниям параши. И коробит тебя именно "китайская" свечка, поскольку она не из параши.
А в топике пишут примерно такие же, как и ты, вставляя про "огонь миГГа" карэспандЭнтЫкЫ. Они коммуникативны, амбициозны, устремленны, креативны и т.п. Но вот беда - делать ничего не умеют и мало что вообще знают. Да и пишут с ошибками.
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16.12.2020 09:33 Відповісти
Выдохни, а то взорвешься. Все уже поняли что ты самый патриот из всех патриотов и самый "путинхуйло" из всех "путинхуйловцев". И "естественно" все остальные это "недопатриоты", "какая разница", "делать ничего не умеют и мало что вообще знают" и пр. А да, чуть не забыл: еще и пишут с ошибками.
Ну что сказать ... Это клиника.
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16.12.2020 09:47 Відповісти
Чем бы дети не тешились
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15.12.2020 16:51 Відповісти
Пластуни на передовій , - Це Хорошо.
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15.12.2020 17:02 Відповісти
Бог у помічь!!! Зе...кам це не досяжно! - там у зеленку вірять.
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15.12.2020 17:03 Відповісти
бок твой уничтожал даже "народ своЙ" десятками тысяч, да такими способами, шо Сралин - мелкий хулиган
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15.12.2020 17:24 Відповісти
"Пластуни" привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Об'єднаних сил - Цензор.НЕТ 431
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15.12.2020 17:44 Відповісти
Так благодатный огонь еще не зажегся.
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15.12.2020 20:32 Відповісти
шо это за новый праздник детский сад)
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15.12.2020 22:03 Відповісти
 
 