Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

Представники "Пласту" доставили Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Щороку перед Різдвяними святами члени "Пласту - Національної скаутської організації України" отримують у Відні від австрійський скаутів Вифлеємський вогонь миру і поширюють його серед української громади. Сьомий рік поспіль Вогонь із Вифлеєма пластуни передають на передові позиції української армії в районі проведення операції Об'єднаних сил і прифронтові міста Донецької та Луганської областей.









"Сьогодні Вогонь з Вифлеєму був доставлений в район проведення операції Об'єднаних сил, де його передали Головному капелану ООС від ПЦУ, священику Дмитру Присяжному. Отримавши Вогонь, щоб виконувати всі процедури, Головний капелан передав його тимчасово виконуючому обов'язки командувача Об'єднаних сил генерал-майору Віктору Ганущаку. Доторкнутися до священного вогню мали можливість всі присутні військовослужбовці", - сказано в повідомленні.







Планується, що Вифлеємський вогонь миру буде доставлений кожному військовому підрозділу на передовій.