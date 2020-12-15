Канал нелегальних пасажирських перевезень з окупованих територій перекрили на Харківщині, - СБУ. ФОТО
У Харківській області викрили і перекрили нелегальні пасажирські перевезення з тимчасово окупованих районів Донбасу через територію Російської Федерації.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний канал житель окупованої частини Луганщини ... Зараз організатору повідомлено про підозру за ознаками ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон. - Ред.) Кримінального кодексу України", - написав Абдула.
За даними слідства, підозрюваний возив пасажирів із Луганська до Харкова через непідконтрольні прикордонні пункти пропуску "Ізварине" і "Довжанський".
Крім перевезень, він знімав із карток "клієнтів" соцвиплати і привозив готівку в окуповані райони.
Зараз СБУ перевіряє можливу причетність підозрюваного до сприяння т.зв. "ЛНР", зокрема, в перевезенні бойовиків незаконних збройних формувань.
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Давити сепарських гнид доки не сконають.
А теперь задайтесь вопросом - сколько в прифронтовом Харькове таких вот "пассажиров" из оккупированной Луганды находится?