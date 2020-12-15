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Новини Фото Окуповані території
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Канал нелегальних пасажирських перевезень з окупованих територій перекрили на Харківщині, - СБУ. ФОТО

У Харківській області викрили і перекрили нелегальні пасажирські перевезення з тимчасово окупованих районів Донбасу через територію Російської Федерації.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний канал житель окупованої частини Луганщини ... Зараз організатору повідомлено про підозру за ознаками ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон. - Ред.) Кримінального кодексу України", - написав Абдула.

За даними слідства, підозрюваний возив пасажирів із Луганська до Харкова через непідконтрольні прикордонні пункти пропуску "Ізварине" і "Довжанський".

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Крім перевезень, він знімав із карток "клієнтів" соцвиплати і привозив готівку в окуповані райони.

Зараз СБУ перевіряє можливу причетність підозрюваного до сприяння т.зв. "ЛНР", зокрема, в перевезенні бойовиків незаконних збройних формувань.

Канал нелегальних пасажирських перевезень з окупованих територій перекрили на Харківщині, - СБУ 01
Канал нелегальних пасажирських перевезень з окупованих територій перекрили на Харківщині, - СБУ 02
Канал нелегальних пасажирських перевезень з окупованих територій перекрили на Харківщині, - СБУ 03
Канал нелегальних пасажирських перевезень з окупованих територій перекрили на Харківщині, - СБУ 04

Автор: 

перевезення (1009) СБУ (12854) Харківщина (6054) Абдула Владислав (12)


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В Харьковской области разоблачили и перекрыли нелегальные пассажирские перевозки с временно оккупированных районов Донбасса через территорию Российской Федерации Источник: https://censor.net/ru/p3237103

Давити сепарських гнид доки не сконають.
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15.12.2020 17:43 Відповісти
Бакановские "орлы" внезапно прозрели...
А теперь задайтесь вопросом - сколько в прифронтовом Харькове таких вот "пассажиров" из оккупированной Луганды находится?
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15.12.2020 17:48 Відповісти
Там, на Владимирской, - скоты, а не люди. Из Славянска (Донецкой обл.) ежедневно отправляется в Ростов (или Донецк) через Россию несколько бусиков. Надо быть слепыми и глухими, чтобы этого не видеть. Ну и "вишенка на торте": из Киева свободно можно купить билет по маршруту Киев-Ялта (Крымская). Кто крышует маршрут? Угадайте с одного раза, не ошибетесь.
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15.12.2020 18:03 Відповісти
аналог таможни. А сколько лет "крышевали"? Очередной передел!
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15.12.2020 18:07 Відповісти
А как же так? Что, имеющих российское гражданство сепаров кацапы не пускают на Родину через свои КПП? А как же русские своих не бросают?
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15.12.2020 21:01 Відповісти
Чувак просто не поделился наличкой с кристально чистым СБУ.Таких маршрутов тысячи,люди каждый день так ездят.КПП закрыты вот и приходится ездить в объезд.Показуха.
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15.12.2020 21:17 Відповісти
прям каналтам за 6 лет проехало на 10 и100милливардов продуктов и людей вмаршрутках
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15.12.2020 21:56 Відповісти
 
 