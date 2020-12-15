Контрабанду зброї і боєприпасів поштою блоковано на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України блокувала незаконне переправлення через державний кордон вогнепальної зброї та боєприпасів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УСБУ у Львівській області.
За попередніми даними слідства, двоє жителів Одеської і Черкаської областей намагалися отримати зза кордону стрілецьку зброю з патронами до неї. Для нелегального переправлення товару ділки використовували міжнародні поштові сервіси.
Правоохоронці виявили в одному з пунктів міжнародного поштового обміну Галицької митниці дві посилки з гвинтівкою в розібраному вигляді і пістолетом Beretta зі 170 патронами.
Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+7 Виктор Вит #414122
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+3 Serge Coalminer #405169
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+2 Dron
показати весь коментар15.12.2020 19:33
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А якщо серйозно, це демагогія. Така сама, як колись із військовим станом була. Не існує такого закону, який ви бажаєте, це так, але законодавчих підстав (у т.ч. Законів) достатньо для притягнення по 263й.