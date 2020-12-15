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Контрабанду зброї і боєприпасів поштою блоковано на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала незаконне переправлення через державний кордон вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УСБУ у Львівській області.

Контрабанду зброї і боєприпасів поштою блоковано на Львівщині, - СБУ 01

За попередніми даними слідства, двоє жителів Одеської і Черкаської областей намагалися отримати зза кордону стрілецьку зброю з патронами до неї. Для нелегального переправлення товару ділки використовували міжнародні поштові сервіси.

Контрабанду зброї і боєприпасів поштою блоковано на Львівщині, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрито угруповання, що займалося виготовленням і збутом через інтернет переробленої зброї, - Нацполіція. ФОТО

Контрабанду зброї і боєприпасів поштою блоковано на Львівщині, - СБУ 03

Правоохоронці виявили в одному з пунктів міжнародного поштового обміну Галицької митниці дві посилки з гвинтівкою в розібраному вигляді і пістолетом Beretta зі 170 патронами.

Контрабанду зброї і боєприпасів поштою блоковано на Львівщині, - СБУ 04

Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Автор: 

контрабанда (1823) зброя (7477) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12854) силовики (2514) Львівська область (2440)


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Топ коментарі
+7
Даже в сталинские лихие времена малокалиберное оружие не было под запретом. Видно Сталин не страдал таким фобиями, как теперешние правители в Украине.
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15.12.2020 19:22
+3
в США у каждого школьника есть в сельской местности Мелких грызунов отстреливают
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15.12.2020 19:39
+2
Патроны -- мелкашка. Не удивлюсь если и винтарь--ММГ ))))
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15.12.2020 19:33
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С кем там собрались воевать?
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15.12.2020 19:20 Відповісти
Даже в сталинские лихие времена малокалиберное оружие не было под запретом. Видно Сталин не страдал таким фобиями, как теперешние правители в Украине.
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15.12.2020 19:22 Відповісти
в США у каждого школьника есть в сельской местности Мелких грызунов отстреливают
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15.12.2020 19:39 Відповісти
Патроны -- мелкашка. Не удивлюсь если и винтарь--ММГ ))))
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15.12.2020 19:33 Відповісти
за такие патроны доблестное правосудие наваливает по 263й по полной катушке , хоть они даже 40 лет назад выпускались
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16.12.2020 09:25 Відповісти
Рабам запрещено иметь оружие, даже мелкашку.
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15.12.2020 19:54 Відповісти
Эх, мечтаю.. за тем что выше..
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15.12.2020 20:24 Відповісти
Скоро и Glovo к этому бизнесу подключится.
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15.12.2020 21:37 Відповісти
Закона об оружии нет ? Зато сроки есть . Судам выгодно. Есть бабки -сразу выясняется что закона об оружии нет. Нет бабок - посадят , и похеру всем что Закона нет.
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16.12.2020 09:27 Відповісти
Закона об оружии нет ? І що? Закону про дихання повітрям теж не має, але ж ви дихаєте?

А якщо серйозно, це демагогія. Така сама, як колись із військовим станом була. Не існує такого закону, який ви бажаєте, це так, але законодавчих підстав (у т.ч. Законів) достатньо для притягнення по 263й.
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16.12.2020 09:37 Відповісти
с Вами спорить сегодня лень ...просто должен как бы Закон один для всех быть , а у нас с помощью демагогии при определенных ньюансах никто даже в райотдел не попадает
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16.12.2020 18:08 Відповісти
Зі мною вам взагалі не потрібно сперечатись Ви ж чудово розумієте, хто я. І якщо я щось на подібну тему написав, то я знаю і законодавство і судову практику і усі існуючі варіанти трактувань. Вони, не на вашу користь. Решта - демагогія.
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17.12.2020 12:43 Відповісти
к сожалению, живем там, где вместо справедливости -демагогия
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17.12.2020 20:30 Відповісти
 
 