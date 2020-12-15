Контрабанду зброї і боєприпасів поштою блоковано на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала незаконне переправлення через державний кордон вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УСБУ у Львівській області.

За попередніми даними слідства, двоє жителів Одеської і Черкаської областей намагалися отримати зза кордону стрілецьку зброю з патронами до неї. Для нелегального переправлення товару ділки використовували міжнародні поштові сервіси.

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Правоохоронці виявили в одному з пунктів міжнародного поштового обміну Галицької митниці дві посилки з гвинтівкою в розібраному вигляді і пістолетом Beretta зі 170 патронами.

Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.