Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур (оновлено). ФОТО
Сьогодні реваншисти формують порядок денний, зокрема і для силових структур.
Про це керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов сказав, коментуючи те, що ДБР пред’явило Тетяні Чорновол офіційне обвинувачення у нібито скоєнні умисного вбивства під час кривавого протистояння захисників Майдану і силових структур 18 лютого 2014 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Турчинова, спроба очорнити героїв, перетворивши їх на злочинців, а покидьків та реальних вбивць позбавити відповідальності – це і є ознаки реваншистської антиукраїнскої влади.
"Звинувачення Тетяни Чорновол в умисному вбивстві – це виклик, який підконтрольні "зеленій" владі силові структури кидають всім, хто захищав свободу і незалежність нашої країни на Майдані", – сказав він.
Турчинов наголосив, що 18 лютого 2014 року під час бійні в Маріїнському парку та на Інститутській, нічного штурму Майдану, "який був здійснений з безпрецедентною жорстокістю із задіянням всіх наявних у влади силових підрозділів, від рук силовиків та найнятого владою криміналітету загинуло 35 активістів, близько тисячі отримали важкі поранення".
"Ще більше ми понесли втрат, коли 20 лютого "Беркут" фактично в упор розстрілював героїв Небесної Сотні", – зазначив він, додавши, що разом з цим злочинців, які звіряче вбивали майданівців, звільнили із зали суду і дали можливість виїхати до Росії, "а Тетяну Чорновол, що була з нами на Майдані з першого до останнього дня, не ховаючись за чужими спинами під час кривавого протистояння, яку звіряче побили найманці тодішньої влади, звинувачують в умисному вбивстві".
Керівник Центрального штабу ЄС підкреслив, що реванш, який відбувається сьогодні, є складовою здачі національних інтересів, "що за задумом Москви та її ставлеників на Банковій повинен забезпечити повернення до орбіти російської імперії".
"Це виклик для всіх, хто був на Майдані, для всіх, хто захищав країну на полі бою", – сказав Турчинов, резюмувавши, шо захищаючи Тетяну Чорновол, активісти захищають Революцію Гідності та шлях, яким пішла наша країна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".
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Силою зачистити ригів не вдавалось і вдасться , тому шо вони - апазіція , а в країні - дємократія . Розумієш що це значить ,, чи мені ще й це " розжовувати " ??
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Всім тут пох , на те - хто там Америці президент ,, демократ чи респ , головне щоб він якнайбльш вороже ставився до кремлівського х.йла ..
Трамп, говоришь, Пуйло хорошим парнем назвал? И всё??? Для вас, убогих, этого достаточно? Теперь не удивительно что это стадо проголосовало за Зелю. Вот такие же интеллектуалы доверчивые преобладают на 73 процента...
І шо ти ніяк не второпаєш . ?Ти з породи товстолобиків , чи що . ? Тобі ж дали зрозуміти - ТАК цього цілком достатньо . Назвав х.йла класним парнєм , все одно що - запарафінився по повній .
Рухай на срувєсну , там таким як ти раді , а тут ні ,, вкумєкав , дятел ??
"Ручні ДБР І ГПУ у підозрі, врученій Тетяна Чорновол, назвали Революцію Гідності «масовими заворушеннями, які супроводжувалися насильством»
Вважаю, що ці структури на чолі з #потерпілим заслужили народне обнулення😡😡😡"
Чувак, цей фейк гімно.
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Хворе все суспільство України (за виключенням патріотів і небайдужих) і хворе ВАТНОЮ хворобою за допомогою якої в Україні паразитують різні прокремлівські виродки.
Треба міняти менталітет на більш цивілізований, прозахідний, а не жити ватним радянським "пронєсйот" і "влада за нас все зробе", "мені всі винні" .