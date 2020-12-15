Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур (оновлено). ФОТО

Сьогодні реваншисти формують порядок денний, зокрема і для силових структур.

Про це керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов сказав, коментуючи те, що ДБР пред’явило Тетяні Чорновол офіційне обвинувачення у нібито скоєнні умисного вбивства під час кривавого протистояння захисників Майдану і силових структур 18 лютого 2014 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Турчинова, спроба очорнити героїв, перетворивши їх на злочинців, а покидьків та реальних вбивць позбавити відповідальності – це і є ознаки реваншистської антиукраїнскої влади.

"Звинувачення Тетяни Чорновол в умисному вбивстві – це виклик, який підконтрольні "зеленій" владі силові структури кидають всім, хто захищав свободу і незалежність нашої країни на Майдані", – сказав він.

Турчинов наголосив, що 18 лютого 2014 року під час бійні в Маріїнському парку та на Інститутській, нічного штурму Майдану, "який був здійснений з безпрецедентною жорстокістю із задіянням всіх наявних у влади силових підрозділів, від рук силовиків та найнятого владою криміналітету загинуло 35 активістів, близько тисячі отримали важкі поранення".

Читайте також: Чорновол - героїня Революції Гідності, вона знаходиться під захистом українського народу, - Порошенко

"Ще більше ми понесли втрат, коли 20 лютого "Беркут" фактично в упор розстрілював героїв Небесної Сотні", – зазначив він, додавши, що разом з цим злочинців, які звіряче вбивали майданівців, звільнили із зали суду і дали можливість виїхати до Росії, "а Тетяну Чорновол, що була з нами на Майдані з першого до останнього дня, не ховаючись за чужими спинами під час кривавого протистояння, яку звіряче побили найманці тодішньої влади, звинувачують в умисному вбивстві".

Керівник Центрального штабу ЄС підкреслив, що реванш, який відбувається сьогодні, є складовою здачі національних інтересів, "що за задумом Москви та її ставлеників на Банковій повинен забезпечити повернення до орбіти російської імперії".

"Це виклик для всіх, хто був на Майдані, для всіх, хто захищав країну на полі бою", – сказав Турчинов, резюмувавши, шо захищаючи Тетяну Чорновол, активісти захищають Революцію Гідності та шлях, яким пішла наша країна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".