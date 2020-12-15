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Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур (оновлено). ФОТО

Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур (оновлено). ФОТО

Сьогодні реваншисти формують порядок денний, зокрема і для силових структур.

Про це керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов сказав, коментуючи те, що ДБР пред’явило Тетяні Чорновол офіційне обвинувачення у нібито скоєнні умисного вбивства під час кривавого протистояння захисників Майдану і силових структур 18 лютого 2014 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Турчинова, спроба очорнити героїв, перетворивши їх на злочинців, а покидьків та реальних вбивць позбавити відповідальності – це і є ознаки реваншистської антиукраїнскої влади.

"Звинувачення Тетяни Чорновол в умисному вбивстві – це виклик, який підконтрольні "зеленій" владі силові структури кидають всім, хто захищав свободу і незалежність нашої країни на Майдані", – сказав він.

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Турчинов наголосив, що 18 лютого 2014 року під час бійні в Маріїнському парку та на Інститутській, нічного штурму Майдану, "який був здійснений з безпрецедентною жорстокістю із задіянням всіх наявних у влади силових підрозділів, від рук силовиків та найнятого владою криміналітету загинуло 35 активістів, близько тисячі отримали важкі поранення".

Читайте також: Чорновол - героїня Революції Гідності, вона знаходиться під захистом українського народу, - Порошенко

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"Ще більше ми понесли втрат, коли 20 лютого "Беркут" фактично в упор розстрілював героїв Небесної Сотні", – зазначив він, додавши, що разом з цим злочинців, які звіряче вбивали майданівців, звільнили із зали суду і дали можливість виїхати до Росії, "а Тетяну Чорновол, що була з нами на Майдані з першого до останнього дня, не ховаючись за чужими спинами під час кривавого протистояння, яку звіряче побили найманці тодішньої влади, звинувачують в умисному вбивстві".

Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур (оновлено) 04

Керівник Центрального штабу ЄС підкреслив, що реванш, який відбувається сьогодні, є складовою здачі національних інтересів, "що за задумом Москви та її ставлеників на Банковій повинен забезпечити повернення до орбіти російської імперії".

"Це виклик для всіх, хто був на Майдані, для всіх, хто захищав країну на полі бою", – сказав Турчинов, резюмувавши, шо захищаючи Тетяну Чорновол, активісти захищають Революцію Гідності та шлях, яким пішла наша країна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур (оновлено) 05

Автор: 

Турчинов Олександр (1136) Чорновол Тетяна (254)


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Топ коментарі
+50
Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур - Цензор.НЕТ 4203
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15.12.2020 19:15
+46
что вы хотите от преЗЕрватива который на КВН выступал перед ******???
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15.12.2020 19:05
+34
Не злите кровавого пастора
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15.12.2020 19:01
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В нашій країні навіть патріотичної еліти у владі ніколи не було та немає.
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15.12.2020 19:31 Відповісти
система которая приводит к власти сепаров, клоунов, певунов, и неучей - обречена!!!
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15.12.2020 19:38 Відповісти
Наша країна - це Діснейленд для купки олігархів, а те, що видають за "демократію" лише легітимне прикриття для цього.
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15.12.2020 19:35 Відповісти
це нереально,немає харизматичних лідерів які б пропагували цю ідею,також потрібно буде закрити кордон як при совку,та забути про підтримку з боку Заходу.
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15.12.2020 19:37 Відповісти
Хаха, смешно, представляю 2014 без поддержки запада, без финпомощи, без санкций и тд..
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15.12.2020 19:41 Відповісти
Якби "лазаренків" ловили не в Америці, а в Україні, то нашо нам та допомога?
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15.12.2020 23:21 Відповісти
Нам дуже "гарно" допомагають:
1990 - 52 млн.
2020 - 37 млн.
2050 - 22 млн. ?
Смішно? Вам подобається?
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16.12.2020 22:12 Відповісти
Ааа так то Запад виноват в том что у нас население уменшается, а я то думал президент выстроивший коррупционную бандитскую антинародную систему
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17.12.2020 12:04 Відповісти
Котрий з них? Якщо уряд підгодовують, то мабуть за потрібну політику.
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17.12.2020 12:39 Відповісти
действующей власти нет доверия НИГДЕ, подкармливают конешно "с больным надо разговаривать"
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17.12.2020 12:44 Відповісти
Точно, вкрай потрібна націократія, щоб врятувати державу Україна. Для цього треба відкрити двері африканцям, бо вони швидко переходять на українську мову, поважають і підтримують українців, як елітну націю. І діло піде на лад.))
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15.12.2020 20:33 Відповісти
Аби не кацап
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15.12.2020 23:17 Відповісти
Отморозок ватный, Порошенко освободил Мариуполь, Славянск. Если б не Порошенко ты падла праздновал новый год в подвале прячась от градов.
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15.12.2020 19:35 Відповісти
А що Аваков?
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15.12.2020 19:31 Відповісти
А шо аваков... Воно флагі на провокації , тіпо *майдан*, шиє та уніформу для пту-шників нацжон скупляє.
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15.12.2020 19:39 Відповісти
Зріє потрошки новий Майдан. У Якуновича визрів на пятий рік. При таких темпах у Зеленського може визріти раніше
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15.12.2020 19:32 Відповісти
4й взагалі то
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15.12.2020 19:35 Відповісти
А шо тянуть, клоуны за два года привели страну в упадок. "Новые лица" отморожение, бестолковые и безответственные. Только бы не получилось что ***** опять воспользуется случаем и перейдет Днепр.
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15.12.2020 19:54 Відповісти
в 15 что ли вызрел?
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15.12.2020 22:30 Відповісти
шо ж ви **** за 5 років не повірішували усі ці питання? чим Порошенко кращий за Зельонського? як би Зельонський не взяв би владу, більш чим упевнений це саме робив би сьогодні Порошенко. усе сказане правильно, але людьми які не мають на це право.
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15.12.2020 19:38 Відповісти
Все вирішити неможливо,а то давно вже сталих демократіях потрібно було б розігнати сенати і палати лордів) Уявіть,що таке різношерстна коаліція з 5 фракцій у парламенті за Порошенка,спробуй домовитися по кожному закону......це вам не монобільшість.
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15.12.2020 19:48 Відповісти
шо вы такое говорите, у зели в первый год его правления, в парламенте было большинство, они все вместе дружно принимали решения и главное вместе катались на самокатах в Раде, было такое? Но деньжата раздеребанили, а апетиты выросли, теперь каждый голосует с выгодой для себя, на народ им насс..ть
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15.12.2020 20:01 Відповісти
Тa тобі ****, з Лахти, через VPN, видніше.
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15.12.2020 19:51 Відповісти
А кто им , этим реваншистам в 2015-м дал время - зализать раны, освоится, и пойти в наступление вместе с Куйлом на ВСЕ Украинское !? Не подскажите хФамилии этих деятелей !?
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15.12.2020 19:40 Відповісти
Зе і слуги народа .! І не в 2015 , а в 2019 му . . !! До 2019 реваншисти сиділи тихо як миші . А деякі з них взагалі - за парєбріком ..
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15.12.2020 20:14 Відповісти
я в 2015-м вернулся с Лугандона и увидев в Киеве рекламу на биг-бордах, по ТВ - Рыгов !!! и сказал - Мы проиграли Майдан, и вскоре проиграем войну с кацапней, и не дай Бог потеряем Украину ..
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15.12.2020 20:21 Відповісти
Ну ,їх і було видно, хіба що в рекламі , а зараз вони сидять в охвісі на Банковій , і фактично керують правоохоронними органами держави ..

Силою зачистити ригів не вдавалось і вдасться , тому шо вони - апазіція , а в країні - дємократія . Розумієш що це значить ,, чи мені ще й це " розжовувати " ??
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15.12.2020 20:33 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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15.12.2020 21:16 Відповісти
А ти не пробував пройтися ,, разом і своїм Трампом .?? Кому він тут потрібен , до біса .? Його "полівают " по ділу ,, не треба було називати мокшанське х.йло - класним парнєм . .
Всім тут пох , на те - хто там Америці президент ,, демократ чи респ , головне щоб він якнайбльш вороже ставився до кремлівського х.йла ..
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15.12.2020 20:05 Відповісти
О, вот ещё один такой с промытым мозгом (если он, мозг, вообще есть) объявился.
Трамп, говоришь, Пуйло хорошим парнем назвал? И всё??? Для вас, убогих, этого достаточно? Теперь не удивительно что это стадо проголосовало за Зелю. Вот такие же интеллектуалы доверчивые преобладают на 73 процента...
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15.12.2020 20:48 Відповісти
.Що значить - ещьо одін ,, це ти тут -- одін , дурко , озирнися навколо ,, це ти - " біла ворона" ,, заблукав сердешний .. Від стада відбився ..
І шо ти ніяк не второпаєш . ?Ти з породи товстолобиків , чи що . ? Тобі ж дали зрозуміти - ТАК цього цілком достатньо . Назвав х.йла класним парнєм , все одно що - запарафінився по повній .
Рухай на срувєсну , там таким як ти раді , а тут ні ,, вкумєкав , дятел ??
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15.12.2020 21:06 Відповісти
При Турчинові такого не було. Був один 112 і то сидів тишком-нишком. Мураев коли-не коли дерзіл. А зараз сепарського гімна розвилось - не хватить гілляк.
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15.12.2020 19:44 Відповісти
Турчинов: Реваншисти формують порядок денний для силових структур - Цензор.НЕТ 2376
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15.12.2020 20:26 Відповісти
Почему "уже"? Она всегда была с украинскими документами.
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15.12.2020 21:52 Відповісти
А СБУ навіщо?
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16.12.2020 17:12 Відповісти
Дик таваріщ Путєн пріказал
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15.12.2020 19:49 Відповісти
зеЛю и его банду ждет рюряга!
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15.12.2020 19:50 Відповісти
Неа, краще повернути в 95 чи кр-запор-транзіт.
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15.12.2020 20:03 Відповісти
Софія Федина

"Ручні ДБР І ГПУ у підозрі, врученій Тетяна Чорновол, назвали Революцію Гідності «масовими заворушеннями, які супроводжувалися насильством»
Вважаю, що ці структури на чолі з #потерпілим заслужили народне обнулення😡😡😡"
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15.12.2020 19:56 Відповісти
Хочу потримати за горло цензорівську худобу яка всі 5 років верещала що "порох зрадив ідеали Майдану".А потім ці горлянкі перегризти зубамию. А перед тим спитаю : ну що , зелене падло відродило вам ідеали Майдану?.
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15.12.2020 20:06 Відповісти
«8000 добробатовцев»?
Чувак, цей фейк гімно.
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15.12.2020 20:15 Відповісти
Військову прокуратуру в лапті перевзуло ще пшено за вказівкою фсб
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15.12.2020 20:15 Відповісти
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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15.12.2020 20:28 Відповісти
Как она мне не нравится. Вы даже представить не можете. Алчная, лживая, неприятная. НО за то что шинковала уродов даундаских надо пока наградить. Революции делают идеалисты, а пользуются подонки.
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15.12.2020 21:01 Відповісти
все закономерно. профукали 5 лет, решая шкурные вопросы, теперь отгребать заново.
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15.12.2020 21:15 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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15.12.2020 21:20 Відповісти
Пастора - до влади!
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15.12.2020 21:39 Відповісти
Рано. Народ еще не вкусил в полной мере зелененького...
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15.12.2020 22:04 Відповісти
Здається мені, що лише в такий спосіб можна помістити Таню до лікарні. Сумна ситуація. І прикра.
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15.12.2020 22:30 Відповісти
Готов спорить на сотку зелени, что приговора по этому производству не будет. Это так, показуха Зе для части своего электората "мол, смотрите, мы ж не только вас судим, но еще и Черновол". По большому счету, именно этим и должен был окончиться юридический нонсенс в виде "закона об амнистии майдановцев". Потому что НЕРЕАЛЬНА в юриспруденции ситуация, когда в конфликте проводится следствие лишь по действиям одной стороны. именно поэтому, кстати, и поменяли "беркутов" - потому что вынести им приговор, когда отсутствуют вообще материалы расследования по действиям второй стороны конфликта, это безперспективно в стране, которая признает решения ЕСПЧ и других международных судебных инстанций. правда, двое из "беркутов", проинструктированные адвокатами, вернулись. Теперь будет интересно посмотреть, как будут изворачиваться в их случае.
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15.12.2020 22:35 Відповісти
А я брусчатку в беркут бросал , мне тоже подозрение ?Даешь оружие народу!
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15.12.2020 22:38 Відповісти
И выйду еще бросать! То что пладами революции пользуются подлецы известно давно , но это не отменяет того что если бы не было революций, подавляющее большинство ходило бы в ошейниках рабов и не считалось бы людьми!
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16.12.2020 19:50 Відповісти
Кремлеботов повилазило, на боярку под нг зарабативают.
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15.12.2020 23:35 Відповісти
Потринділи і все гаразд ?

Хворе все суспільство України (за виключенням патріотів і небайдужих) і хворе ВАТНОЮ хворобою за допомогою якої в Україні паразитують різні прокремлівські виродки.

Треба міняти менталітет на більш цивілізований, прозахідний, а не жити ватним радянським "пронєсйот" і "влада за нас все зробе", "мені всі винні" .
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16.12.2020 02:00 Відповісти
😡😡😡
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16.12.2020 06:53 Відповісти
Партнов должен сдохнуть😡😡
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16.12.2020 06:54 Відповісти
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