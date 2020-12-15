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Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Зробили це разом?
Читайте на "Цензор.НЕТ": ФОПи спробували встановити намети на Майдані Незалежності: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Роздача
Автор історичних реформ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський
- Спирт?
Цитата з цитат
Гармонія
Пророцтво
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Шанувальники Путіна
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Топ коментарі
+53 olele
показати весь коментар15.12.2020 23:48
+43 Павло ШОвте
показати весь коментар15.12.2020 23:37
+41 Павло ШОвте
показати весь коментар15.12.2020 23:34
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Верніть зубожіня Пороха!
Розумно. Хай залишить булаву ЗЕрмаку,хай на нарах пожитево удвох граються!
А сам сяде у крісло Президента України,та наведе лад.
От це буде допомога всій Україні.