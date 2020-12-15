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Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зробили це разом?

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФОПи спробували встановити намети на Майдані Незалежності: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Роздача

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Автор історичних реформ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна здійснила історичні реформи і відкрита для світу як інвестиційна гавань, - Зеленський

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

- Спирт?

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Цитата з цитат

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Гармонія

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Пророцтво

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення. ВІДЕО+ФОТО

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Шанувальники Путіна

Більше фотошопів дивітьсч тут.

Автор: 

Бойко Юрій (440) Медведчук Віктор (1707) підприємці (620) путін володимир (23878) фотожаба (13898)


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Топ коментарі
+53
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9014
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15.12.2020 23:48
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Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8685
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15.12.2020 23:37
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15.12.2020 23:34
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Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7506
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15.12.2020 23:30 Відповісти
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6859
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15.12.2020 23:32 Відповісти
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5162
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15.12.2020 23:32 Відповісти
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16.12.2020 11:44 Відповісти
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15.12.2020 23:34 Відповісти
Залізне алібі!
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16.12.2020 12:06 Відповісти
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8046
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15.12.2020 23:34 Відповісти
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1106Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8943
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15.12.2020 23:35 Відповісти
мне плакатик понравился...!)
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16.12.2020 00:22 Відповісти
плакатик в стиле "по приколу"
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16.12.2020 11:46 Відповісти
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 647
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15.12.2020 23:37 Відповісти
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15.12.2020 23:48 Відповісти
super!
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16.12.2020 01:08 Відповісти
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15.12.2020 23:39 Відповісти
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9811
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16.12.2020 00:56 Відповісти
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16.12.2020 01:27 Відповісти
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1582
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15.12.2020 23:39 Відповісти
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17.12.2020 09:26 Відповісти
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15.12.2020 23:40 Відповісти
Лучшая...


Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5176
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15.12.2020 23:41 Відповісти
Просто місце це прокляте.
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15.12.2020 23:43 Відповісти
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1643
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15.12.2020 23:43 Відповісти
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15.12.2020 23:53 Відповісти
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 851
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16.12.2020 00:00 Відповісти
Лідер ФОПівського двіжу...
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7185

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5696

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6555
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16.12.2020 00:03 Відповісти
И что ж не хватало, точно как тому волку из анекдота - шоу захотелось.
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16.12.2020 06:19 Відповісти
Это не фотожаба. это то что зеленые бараны мекали полтора года назад
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4436
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16.12.2020 00:04 Відповісти
Тільки що ФОП(який голосував, самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямий ефір "ПРЯМОГО", "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми" !
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16.12.2020 12:42 Відповісти
З чого все починалось....
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4923
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16.12.2020 00:08 Відповісти
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1137
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16.12.2020 00:18 Відповісти
За результатами голосування за "Бюджет - 2 021", інформація про негласну коаліцію «Слуги народу» та «Батьківщини» - підтверджується.

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 969
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16.12.2020 00:35 Відповісти
Не вышло в 2007 году с регионалами, вышло в 2020 году с их последователями.
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16.12.2020 06:22 Відповісти
"президент"... гребаный насос... "президент"
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5431
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16.12.2020 00:52 Відповісти
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1075
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16.12.2020 01:26 Відповісти
Там десь в тумані їжачок "покращення" несе.
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16.12.2020 06:30 Відповісти
Більш не треба мабуть!
Верніть зубожіня Пороха!
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16.12.2020 12:45 Відповісти
Нафіга, не захотіли "зубожіти", тепер нехай чекають на "покращення", до посиніння, ДБЛ.
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16.12.2020 18:19 Відповісти
Беркут бризкає дезодорантом спітнілих від роботи ФОПів
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7302
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16.12.2020 01:33 Відповісти
Эбонитовых палочек не Хватает , - в общий фон .
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16.12.2020 09:42 Відповісти
Электричестово добывают?
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16.12.2020 12:46 Відповісти
Тільки що ФОП(який голосував, самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямому ефірі "ПРЯМОГО", "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми"!
Розумно. Хай залишить булаву ЗЕрмаку,хай на нарах пожитево удвох граються!
А сам сяде у крісло Президента України,та наведе лад.
От це буде допомога всій Україні.
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16.12.2020 12:53 Відповісти
 
 