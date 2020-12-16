ВАКС замінив домашній арешт ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку на особисте зобов'язання. ДОКУМЕНТ
Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт підозрюваному в шахрайстві колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.
Про це повідомив у Facebook адвокат Гримчака Дмитро Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
Він доклав до посту копію рішення суду, в якому зазначено, що Гримчак має прибувати за кожним викликом, уникати спілкування з іншими підозрюваними, працівниками КМДА, Мінкульту та Українського державного інституту державної спадщини, здати свій закордонний паспорт і носити електронний браслет.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.
У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.
22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника".
26 травня ВАКС залишив Гримчака під нічним домашнім арештом.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/14/7223588/
Дело должно отлежаться)