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ВАКС замінив домашній арешт ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку на особисте зобов'язання. ДОКУМЕНТ

Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт підозрюваному в шахрайстві колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Про це повідомив у Facebook адвокат Гримчака Дмитро Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Він доклав до посту копію рішення суду, в якому зазначено, що Гримчак має прибувати за кожним викликом, уникати спілкування з іншими підозрюваними, працівниками КМДА, Мінкульту та Українського державного інституту державної спадщини, здати свій закордонний паспорт і носити електронний браслет.

ВАКС замінив домашній арешт ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку на особисте зобовязання 01

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ВАКС замінив домашній арешт ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку на особисте зобовязання 02
ВАКС замінив домашній арешт ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку на особисте зобовязання 03

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти і відтоді він перебуває під домашнім арештом.

У квітні НАБУ і Спеціалізована антиконституційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до хабарництва.

22 травня САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його "помічника".

26 травня ВАКС залишив Гримчака під нічним домашнім арештом.

Автор: 

Гримчак Юрій (120) Антикорупційний суд ВАКС (1957)


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Топ коментарі
+8
Еще один мыльный зеленый пузырь лопнул. А как громко все начиналось, но календарики не прокатили.
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16.12.2020 01:20
+8
Не было дела. Была тупая подстава с календариками. Зато теперь все заплатят Грымчаку компенсацию по решению ЕСПЧ.
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16.12.2020 01:22
+6
А как зебилы радовались , а походу их власть даже дело не может нормально пришить , по причине своей тупости
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16.12.2020 01:20
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А как зебилы радовались , а походу их власть даже дело не может нормально пришить , по причине своей тупости
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16.12.2020 01:20 Відповісти
Не было дела. Была тупая подстава с календариками. Зато теперь все заплатят Грымчаку компенсацию по решению ЕСПЧ.
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16.12.2020 01:22 Відповісти
Поэтому и сказано ,что дело шитое
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16.12.2020 01:29 Відповісти
Еще один мыльный зеленый пузырь лопнул. А как громко все начиналось, но календарики не прокатили.
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16.12.2020 01:20 Відповісти
Там любитель "календариков" на 500 тыс баксов попался и его помощник...Совпадение? Не думаю! А то, что ВАКС - детище Петра это факт!
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16.12.2020 01:30 Відповісти
Не было баксов, от слова совсем. И дело несколько раз переквалифицировали потому, что нечего было предъявить. И ЕСПЧ Порох тоже купил? Точно Петр всемогущий. Только платить Грымчаку будут теперь и из твоего кармана. Смачного.
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16.12.2020 01:35 Відповісти
Я напомню тебе одну мелочь - накрыл Грымчака тогдашний прокурор Юрий Луцено!
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16.12.2020 01:43 Відповісти
*Луценко
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16.12.2020 01:55 Відповісти
Напомню "эксперду". "Накрыл" его Баканов с СБУ. Генпрокурор никого сам не накрывает. Генпрокурор подписывает обвинения следователей на основе их документов и даёт разрешение на проведение следующих следственных действий. Следствие по Грымчаку вело СБУ.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/14/7223588/
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16.12.2020 03:08 Відповісти
Воно, звичайно можна видавати бажане за дійсне, до пори до часу, але дійсність - вона така, залізобетонна. От, наприклад, що Яован Оманський - брехло. Певний час, навіть півтори роки йому вірили, що "знайшов цікаве рішення, щоб знизити вдвічі ціни на компослуги". Але тут прийшли платіжки - і виявилося, що Вован - брехло. Так і з Гримчаком-працював Баканов - а винуватий ВАКС Порошенка. 😊 Насправді немає такого явища, як ВАКС Порошенка, а є єдиний запобіжник (законний і конституційний) від політично вмотивовпних незаконних переслідувань.
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16.12.2020 08:46 Відповісти
Андрей , а подскажите пожалуйста, чей Крым?
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16.12.2020 08:40 Відповісти
Дурненький Ви, Андрію. І це в ліпшому разі.
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16.12.2020 09:20 Відповісти
Ахаха! Нэувиновен почти)))
Дело должно отлежаться)
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16.12.2020 01:22 Відповісти
А началась эта клоунада с задержания, на заседании кабмина, главы МЧС Украины в 2015 году, если при попередниках тупо отмазывали, то сейчас задерживают, потом отпускают и насыпают компенсаций за решениями "реформированных" судов
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16.12.2020 03:59 Відповісти
Ещё одному зебилу прошлая власть в штаны насрала 🙃
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16.12.2020 06:40 Відповісти
 
 