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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, щоденний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил функціонують у штатному режимі. За рішенням командувача ОС КПВВ відкриті для пропуску щодня з 8 ранку до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Проте російсько-окупаційні війська заблокували функціонування більшості гуманітарних дорожніх коридорів. За цих обставин у КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар’їнка" громадяни лінію не перетинали. Фактично щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", а рух дорожнім коридором до КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю п'ятницю", - наголошується в повідомленні.

За минулу добу на КПВВ "Станиця Луганська" 543 людини пройшли в бік тимчасово окупованої Луганщини, а 967 осіб пройшли на контрольовану територію. Також 14 грудня було розблоковано перетин лінії розмежування навпроти КПВВ "Новотроїцьке". Там 126 громадян та 23 транспортні засоби прослідували на тимчасово окуповану територію України, в зворотному напрямку - 63 людини і 13 транспортних засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення роботи КПВВ: за місяць контрольні пункти перетнуло майже 43 тис. осіб

Окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, щоденний пропуск здійснюється лише в Станиці Луганській, - пресцентр ОС 01
Фото: fb.com/pressjfo.news
Окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, щоденний пропуск здійснюється лише в Станиці Луганській, - пресцентр ОС 02
Фото: fb.com/pressjfo.news
Окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, щоденний пропуск здійснюється лише в Станиці Луганській, - пресцентр ОС 03
Фото: fb.com/pressjfo.news

Окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, щоденний пропуск здійснюється лише в Станиці Луганській, - пресцентр ОС 04

Також читайте: Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ на Донбасі, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк

Автор: 

Донбас (22356) Об’єднані сили (598) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+13
Меня, как то вообще не волнует, пускают ли москали своих рабов к нам за пенсиями или нет
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16.12.2020 02:03
+12
Яка сумна новина. Чим менше буде тут вештатися сєпарів тим краще.
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16.12.2020 02:51
+7
А що ж з цього приводу скаже товариш Кравчук, він же такі надії покладав на Росію.
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16.12.2020 06:47
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Меня, как то вообще не волнует, пускают ли москали своих рабов к нам за пенсиями или нет
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16.12.2020 02:03 Відповісти
Нам нужно поплакать? Закройте в "зад"...пускай там хоть жрать начнуть друг-друга...хоть нормальные, правдоподобные новости появяться - солдат днр, сьел солдата солдата лнр...ну или наоборот (один фаллос)!
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16.12.2020 02:06 Відповісти
Яка сумна новина. Чим менше буде тут вештатися сєпарів тим краще.
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16.12.2020 02:51 Відповісти
Що означає "вештатися"? Їх в кожному під'їзді третина живе(((
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16.12.2020 05:56 Відповісти
вобщем то они делают то шо наши никак не сделают.
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16.12.2020 06:27 Відповісти
Насрать
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16.12.2020 06:40 Відповісти
А що ж з цього приводу скаже товариш Кравчук, він же такі надії покладав на Росію.
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16.12.2020 06:47 Відповісти
Не оккупанты, а участники мирного переговорного процесса, прекращения огня, СЦКК, ТКГ, Минска, Нормандского формата и прочей хрени.
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16.12.2020 07:51 Відповісти
Ну сколько можно застать туда сюда ? Я не понимаю ,сначала кричали ***** введи войска ,радовались ,теперь шастают к Бандеровцам 🤔🤫🤦 Лугандонцев понять очень тяжело 🙄🤭
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16.12.2020 08:12 Відповісти
Шастать
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16.12.2020 08:13 Відповісти
Надо закрыть все КПВВ. Если сепаратисты будут сильно упрашивать, то через 20 лет откроем.
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16.12.2020 08:27 Відповісти
...а лучше их совсем ликвидировать..Временную границу на"замок"!
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16.12.2020 13:43 Відповісти
а потом как сказао глава ВЦА луганской обл Гайдук..8 из 10 инфицированы COVID-19..и не желают придерживаться режима самоизоляции!!!
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16.12.2020 08:45 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3237057/iz_10_lyudeyi_kotorye_perehodyat_s_okkupirovannoyi_territorii_na_nashu_78_bolny_covid19_glava_luganskoyi
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16.12.2020 10:18 Відповісти
І цей треба закрити
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16.12.2020 10:49 Відповісти
 
 