Окупанти блокують роботу КПВВ на Донбасі, щоденний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил функціонують у штатному режимі. За рішенням командувача ОС КПВВ відкриті для пропуску щодня з 8 ранку до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Проте російсько-окупаційні війська заблокували функціонування більшості гуманітарних дорожніх коридорів. За цих обставин у КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар’їнка" громадяни лінію не перетинали. Фактично щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", а рух дорожнім коридором до КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю п'ятницю", - наголошується в повідомленні.

За минулу добу на КПВВ "Станиця Луганська" 543 людини пройшли в бік тимчасово окупованої Луганщини, а 967 осіб пройшли на контрольовану територію. Також 14 грудня було розблоковано перетин лінії розмежування навпроти КПВВ "Новотроїцьке". Там 126 громадян та 23 транспортні засоби прослідували на тимчасово окуповану територію України, в зворотному напрямку - 63 людини і 13 транспортних засобів.

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