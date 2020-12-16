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Новини Фото Пожежі в Україні
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Вночі у Дніпрі горів одноповерховий житловий будинок, троє загиблих, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, унаслідок якої загинули троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"15 грудня о 23:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району міста Дніпро. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на двох власників.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих - чоловічої статі, інші дані встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогнем пошкоджено господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку. Загальна площа пожежі 65 м. кв.

Пожежу локалізовано о 00:17 та ліквідовано о 01:30.

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Всього для ліквідації пожежі залучено 15 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління.

Вночі у Дніпрі горів одноповерховий житловий будинок, троє загиблих, - ДСНС 01
Вночі у Дніпрі горів одноповерховий житловий будинок, троє загиблих, - ДСНС 02
Вночі у Дніпрі горів одноповерховий житловий будинок, троє загиблих, - ДСНС 03
Вночі у Дніпрі горів одноповерховий житловий будинок, троє загиблих, - ДСНС 04
Вночі у Дніпрі горів одноповерховий житловий будинок, троє загиблих, - ДСНС 05
Вночі у Дніпрі горів одноповерховий житловий будинок, троє загиблих, - ДСНС 06
Вночі у Дніпрі горів одноповерховий житловий будинок, троє загиблих, - ДСНС 07

Автор: 

Дніпро (3283) пожежа (4341) смерть (6759) ДСНС (5123)


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16.12.2020 08:27 Відповісти
Да, за 12 веков никакого прогресса. Мазанка, неисправность дымохода, пожар.
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16.12.2020 11:46 Відповісти
 
 